AI時代 超級分工與智慧協同

回顧科技產業發展，每一次重大典範轉移，都會重新改變產業結構與價值分配，也決定新的贏家與輸家。如今人工智慧（ＡＩ）快速發展，我認為人類正邁向「超級分工」的新時代。這不只是產業革命，更是一場深遠的社會革命。

過去企業強調垂直整合，從研發、製造到行銷服務，盡可能自行掌握。隨著科技進步，產業逐漸走向專業分工，各企業專注最具優勢的能力，透過合作創造更大價值。

半導體產業就是典型案例。Intel過去以ＩＣ設計與晶圓製造垂直整合的ＩＤＭ模式稱霸，但台積電開創專業晶圓代工，帶動ＩＣ設計與製造分工，形成新的產業生態。NVIDIA善用全球分工體系，結合晶片設計、軟體與平台能力，在ＡＩ時代崛起；Intel則面臨轉型挑戰。這場典範轉移，也造就台灣的重要競爭優勢。

然而，ＡＩ時代的分工已超越產業價值鏈，而是垂直分工、水平分工與跨領域協作同時展開，形成「超級分工」。

未來，不只是科技企業，工程、自然科學、醫學、社會科學、人文、藝術與文學等各種專業，都可以透過ＡＩ跨越產業、組織及地域界線，重新組合、共同創新。

值得強調的是，整合本身也是一種專業分工，建立品牌與信任同樣是分工。有人專精技術，有人負責整合各種智慧與能力，創造完整產品及服務，也有人專注品牌、通路與顧客信任。各種專業相互合作，才能實現真正的價值。

超級分工將影響教育、醫療、文化、企業經營與公共治理，進而改變社會運作方式。因此，ＡＩ帶來的不只是產業革命，更是社會革命。

但我認為，革命（Revolution）其實是長期不斷進化（Evolution）累積的結果。每一次創新看似微小，經過持續演進，當變化累積到足以改變原有結構，回頭看便是一場革命。

超級分工雖能提升效率，卻不保證決策正確，更不能保證各方合理分享價值。因此，還需要「智慧協同」。未來不是由ＡＩ取代人，而是人、人的智慧分身與不同ＡＩ能力共同協作，透過經驗、分析、反思與相互校正，減少偏差，持續提升判斷能力。

我長期倡議的新王道，強調創造價值、利益平衡、永續發展三個核心，並以人性本善、利他共贏為信念。衡量價值，更應兼顧直接與間接、有形與無形、現在與未來的「六面向總價值」。

未來值得努力發展「智慧內核」（Wisdom Core），讓人類累積的經驗與價值判斷，結合ＡＩ的分析能力，成為智慧協同的重要基礎，並在實踐中持續驗證與進化。

台灣過去掌握垂直分工的機會，成為全球科技產業的重要力量；未來更應以新王道智慧，參與ＡＩ時代的社會變革。

超級分工、智慧協同、共創價值、共享進化。讓人與ＡＩ共同學習、共同創造價值，透過持續進化，為人類社會帶來真正有益的革命。（作者為宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）