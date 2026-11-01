丁予嘉／日本怎麼回事？

多年前，我曾撰文探討日本經濟在全球經濟中的分量，結論相當殘酷：整體經濟結構螺旋向下，往後日本經濟將無足輕重。

今年十月十二日，ＩＭＦ公布「世界經濟展望」，預測日本的ＧＤＰ將在二○二七年同時被印度與英國超越，排名掉落至世界第六。報告一出，在日本掀起不小迴響。

半年前，ＩＭＦ在同一報告中便預測，日本ＧＤＰ將於二○二九年落至世界第六；僅僅六個月，就將預測提前兩年。這種驚人的下滑速度，讓日本人大感不安，經濟學家倒是說了真話：「日本已非經濟大國了！」

日本ＧＤＰ排名滑落之快，除了經濟成長緩慢，甚至常出現負成長外，日圓貶值是最直接的原因。今年日本的名目ＧＤＰ預估約為四兆三四○○億美元，但一九九六年日本名目ＧＤＰ就已超過五兆美元。拚了卅年，不但沒變多，還變少了。

ＧＤＰ排名下滑只是結果，再細究其他原因。先看出口，今年上半年，日本出口總額為三八四四億美元；同期，韓國四千九百多億、台灣四二○○多億、香港四三○○多億、廣東省四六五○億。

這是有史以來首次，日本出口總額同時比不上韓國、台灣、香港，更輸給中國的一個廣東省。上世紀七、八十年代，日本出口穩居全球前三名，往昔靠出口撐起一片天，如今已連續五年淪為貿易逆差國，今年八月，單月逆差更突破一兆美元，高於上半年的總和；逆差持續擴大，完全沒有減緩跡象。

這些數字令人唏噓！但日本的問題遠比表面數字更嚴重。國家策略與產業政策嚴重失措、產業空洞化、內需持續萎縮、國內稅基惡化、財政困窘等五大結構性問題，形成惡性循環；加上人口老化、勞動人口減少，更加速經濟螺旋向下。

日本怎麼搞的？這要從哈佛教授傅高義名著《日本第一》說起；這本書喚醒了美國國務院的警覺，這是一個專門「打地鼠」（小時候的電動遊戲，誰冒出頭、就打誰）的龐大機構。從一九八一年日本汽車出口被迫自我設限，到一九八五年的「廣場協議」、一九八六年的「美日半導體協議」，日本在「日本第一」的讚頌中昏了頭，對美國威逼全盤接受。

由於出口受限，汽車業轉往海外生產、製造業外移，至今沒有減緩。「廣場協議」後，日圓大幅升值，家電業也轉往海外。以往的世界品牌如松下、新力、東芝等，不是停產就是部分轉賣給中國公司；再加上海外利潤不匯回，加速侵蝕國內稅基、削弱國內消費，形成惡性循環。

更慘的是半導體，日本的全球市占率從百分之七十五，跌至今年的百分之十左右。簽了三個喪權辱國的協議，家電、半導體、汽車這三大出口支柱，自此一蹶不振。半導體產業方面，僅剩部分設備與材料領域仍具競爭力；汽車產業更因沉浸在燃油車的勝利光環中，錯失新能源車的大躍進。

前文提到日本經濟螺旋向下，還有個重要因素，就是日圓貶值。近年來日圓貶值，不但不是出口的強心針，反而成了毒藥。這是國際市場對日本企業競爭力衰退、國際收支惡化，以及財政長期透支等問題，很有默契地集體定價；即使美日央行聯合干預，仍毫無起色。

總而言之，日本衰敗的主因就是「聽美國的話」，或是挺不住美國的壓力。結果是，出口占全球比重在高峰時達百分之十，現在不到百分之三；ＧＤＰ占全球比重如今只剩百分之四。卅多年的打拚回到原點，實為惡果啊！值得台灣借鏡。（本文作者為經濟學家）