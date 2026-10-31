聽新聞
0:00 / 0:00

魏國彥／地球體檢報告與台灣表現

聯合報／ 魏國彥／行政院前環保署署長

地球生病了，地球人早就知道，怎麼醫治？言人人殊，而且愈醫愈差，看來地球已病入膏肓。

德國波茨坦氣候影響研究所於九月下旬發布《二○二六年行星健康檢查》。十七年前，瑞典環境科學家約翰．羅克斯特倫等人提出了由九個「行星邊界」組成的診斷框架，今年這份由六十多位科學家參與撰寫的報告，再次更新了對地球整體狀態的評估。十年前，他們對於生物圈的完整性、新形成人造物質、平流層氣膠負載等項目還無法有明確的診斷，今年對於九大邊界，十三個控制因子都有了詳盡分析。

對於十三個控制因子，他們訂出了三個地球反應狀態，分別為：安全操作空間、不確定帶、危險區，中間分別以行星邊界與危險閥值分隔。報告表明，依嚴重強度排列的前六名為：溫室氣體排放造成的輻射強迫、氮、磷生地化循環、人造新物質流布、生物圈基因多樣性喪失，每項都超越了閥值。

以二氧化碳為例，地球已經進入危險區卅八年了，人類的溫室氣體排放對於地球氣候系統所造成的「人為輻射強迫」在今年已經超過每平方米三瓦，而地球行星的邊界值設在每平方米一瓦。

依嚴重程度繪製的顏色地圖來看，台灣地區已進入危險區的主要因子為溫室氣體排放，原因為化石燃料燃燒，占初級能源供應的百分之九十以上，經濟部能源署負主要政策責任，國營企業的台電公司與中油公司為主要排放源。全球暖化趨勢中，台灣的溫度異常相對於中國大陸稍低，但在全球也屬於前段班，是異常天氣（颱風、洪水）高危害區，可謂自作自受。

其次，台灣的生態系統不穩定，生物基因多樣性很低，磷與氮的生地化循環受到肥料使用的嚴重影響。另方面，台灣表現甚佳的是森林碳匯。功過之間都屬於農業部管轄。

全球進入危險等級的另一個重要因子是人造新興物質的流布，這是一個新興領域。台灣的表現頗佳，要歸功於二○一六年十二月成立之「行政院環境保護署毒物及化學物質局」（現「環境部化學物質管理署」）。該單位成立以來推動毒性及化學物質災害防制、危害預防，辦理新化學物質及既有化學物質標準登錄、網路申報與勾稽業務，對於源頭管控、流向追蹤做了完備的基礎工作。

《二○二六年行星健康檢查》特別有一章強調九大邊界系統之間的相關性，警告不要因治理一頭而危害了另一頭，例如為了減少溫室氣體排放、擴充綠能發電而毀壞山林、侵入耕地，打亂土地系統與海域功能。

這個警告恰巧打中台灣痛腳。一個例子是去年五月高雄大樹「光電板吃掉山林」案，居民憂慮滅村，幸好高雄市長陳其邁適時要求停工，並且行文中央檢討相關政策。其二，台灣離岸風電產業近期爆發嚴重的融資爭議，九大公股行庫因為參與「泛森崴能源」（包括富崴能源）的聯合貸款案而集體踩雷。此案當初是銀行配合政府推動「離岸風電國產化」政策而積極參與的政策性融資，目前九大公股行庫全部深陷訴訟泥濘。

「通往地獄的道路往往是由善意鋪成的」，英國經濟學家海耶克、一九七四年諾貝爾經濟學獎得主，在他的代表作《通往奴役之路》曾如此警告過—是政府對市場進行了太多干預，造成政治和公民自由的喪失而走進了錯誤。

瑞典 德國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

彭啓明投書以媒 籲支持台灣參與全球氣候治理

好讀周報／太空人待半年老化10至20年？迷你心臟、大腦送上太空解謎

台灣尚無空氣微塑膠檢測標準 專家籲訂監測頻率

科學人／2030北極無冰…深入地球系統「崩潰點」

相關新聞

北市長辯論「蔣」清楚市民自能「審」明白

台北市長選舉辯論今天登場，爭取連任的市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋，首度於媒體攝影棚正面交鋒。民進黨將辯論定調為沈伯洋破除不熟市政標籤、吸納中間選民的關鍵戰役；蔣萬安競選總幹事羅智強表示，蔣萬安不靠話術，而是以扎實的市政經驗跟政績，說服台北市民。

河口湖命案 當犯罪被合理化 生命被工具化

河口湖命案震驚社會。若後續證實此案涉及「假結婚、投保、跨國安排、教唆行凶與詐領保險」，那麼它就不是一般因衝突、嫉妒或憤怒而臨時起意的殺人，而比較接近高度計畫性、工具性與操控性的謀財型犯罪。不過案件仍在偵辦中，不宜僅憑目前資訊，就將嫌疑人貼上「反社會人格」、「精神病態」或「天生冷血」等標籤。

國防布一燒 沈伯洋人設破功

軍隊是一個高度封閉的體系。當內部發生管理失當、霸凌或不公事件，基層官兵與家屬往往求救無門。此時，握有監督權的立法委員，便成他們唯一能抓住的浮木。然而，近期引發社會譁然的陸軍二○六旅連環爭議案，不僅再次掀開軍中管理的「國防布」，這把火更意外延燒到台北市長選戰的賽道上，成為檢驗候選人政治責任的殘酷試金石。

讀家觀點／重組兩蔣行館 讓歷史活起來

今天是蔣中正前總統誕辰，兩蔣行館應如何面對歷史、吸引遊客，值得重新思考。這些場所曾與國家領導人的生活、軍事部署及外交決策相連，如今若只剩建築、家庭照片與紀念商品，便難以讓年輕人理解：這些空間，究竟與自己的生活有何關係？

魏國彥／地球體檢報告與台灣表現

地球生病了，地球人早就知道，怎麼醫治？言人人殊，而且愈醫愈差，看來地球已病入膏肓。

陳力俊／美伊戰爭的非預期代價

美國與以色列於二月廿八日發動對伊朗聯合軍事空襲，擊殺包括最高領導人在內的數十名伊領導菁英。川普總統當時希望幾天內就能取得勝利，後來又想爭取五、六周的時間。他要求伊朗「無條件投降」，並在衝突爆發三周後宣布伊朗徹底戰敗。十月一日，他又表示伊朗將在美國期中選舉後立即屈服。實際情況是，開戰七個多月後，美國雖重創伊朗部分軍事力量，仍未能迫使其接受所要求的政治條件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。