魏國彥／地球體檢報告與台灣表現

地球生病了，地球人早就知道，怎麼醫治？言人人殊，而且愈醫愈差，看來地球已病入膏肓。

德國波茨坦氣候影響研究所於九月下旬發布《二○二六年行星健康檢查》。十七年前，瑞典環境科學家約翰．羅克斯特倫等人提出了由九個「行星邊界」組成的診斷框架，今年這份由六十多位科學家參與撰寫的報告，再次更新了對地球整體狀態的評估。十年前，他們對於生物圈的完整性、新形成人造物質、平流層氣膠負載等項目還無法有明確的診斷，今年對於九大邊界，十三個控制因子都有了詳盡分析。

對於十三個控制因子，他們訂出了三個地球反應狀態，分別為：安全操作空間、不確定帶、危險區，中間分別以行星邊界與危險閥值分隔。報告表明，依嚴重強度排列的前六名為：溫室氣體排放造成的輻射強迫、氮、磷生地化循環、人造新物質流布、生物圈基因多樣性喪失，每項都超越了閥值。

以二氧化碳為例，地球已經進入危險區卅八年了，人類的溫室氣體排放對於地球氣候系統所造成的「人為輻射強迫」在今年已經超過每平方米三瓦，而地球行星的邊界值設在每平方米一瓦。

依嚴重程度繪製的顏色地圖來看，台灣地區已進入危險區的主要因子為溫室氣體排放，原因為化石燃料燃燒，占初級能源供應的百分之九十以上，經濟部能源署負主要政策責任，國營企業的台電公司與中油公司為主要排放源。全球暖化趨勢中，台灣的溫度異常相對於中國大陸稍低，但在全球也屬於前段班，是異常天氣（颱風、洪水）高危害區，可謂自作自受。

其次，台灣的生態系統不穩定，生物基因多樣性很低，磷與氮的生地化循環受到肥料使用的嚴重影響。另方面，台灣表現甚佳的是森林碳匯。功過之間都屬於農業部管轄。

全球進入危險等級的另一個重要因子是人造新興物質的流布，這是一個新興領域。台灣的表現頗佳，要歸功於二○一六年十二月成立之「行政院環境保護署毒物及化學物質局」（現「環境部化學物質管理署」）。該單位成立以來推動毒性及化學物質災害防制、危害預防，辦理新化學物質及既有化學物質標準登錄、網路申報與勾稽業務，對於源頭管控、流向追蹤做了完備的基礎工作。

《二○二六年行星健康檢查》特別有一章強調九大邊界系統之間的相關性，警告不要因治理一頭而危害了另一頭，例如為了減少溫室氣體排放、擴充綠能發電而毀壞山林、侵入耕地，打亂土地系統與海域功能。

這個警告恰巧打中台灣痛腳。一個例子是去年五月高雄大樹「光電板吃掉山林」案，居民憂慮滅村，幸好高雄市長陳其邁適時要求停工，並且行文中央檢討相關政策。其二，台灣離岸風電產業近期爆發嚴重的融資爭議，九大公股行庫因為參與「泛森崴能源」（包括富崴能源）的聯合貸款案而集體踩雷。此案當初是銀行配合政府推動「離岸風電國產化」政策而積極參與的政策性融資，目前九大公股行庫全部深陷訴訟泥濘。

「通往地獄的道路往往是由善意鋪成的」，英國經濟學家海耶克、一九七四年諾貝爾經濟學獎得主，在他的代表作《通往奴役之路》曾如此警告過—是政府對市場進行了太多干預，造成政治和公民自由的喪失而走進了錯誤。