林一平／安蒂岡妮在法國街頭

索福克勒斯（Sophocles）寫於兩千四百多年前的悲劇「安蒂岡妮」（Antigone），提出一個至今仍未過時的核心命題：當國家的法律命令與個人堅信的良知義務發生劇烈衝突時，人該如何選擇？這部歌頌反抗的史詩，深刻檢視了良知與權力各自的邊界。而這樣的哲學對峙，也映照在近期法國爆發的全國性抗議與警民衝突中。

故事發生在底比斯。伊底帕斯的兩個兒子在爭奪王位的戰鬥中同歸於盡。新王克瑞翁厚葬守城的厄忒俄克勒斯，卻宣布曝屍荒野的波呂尼克斯是叛徒，嚴禁安葬。對克瑞翁而言，這是戰後重建法治秩序的必要手段。安蒂岡妮則堅持，人間君王的敕令不能取消超越世俗的不成文神律。當克瑞翁質問她是否要與城邦為敵、愛戴叛徒時，她毫不避諱地直言：「我生來不是為了與人共恨，而是為了與人共愛。」這句回應拒絕以政治敵意取代個人良知，奠定了整部悲劇的倫理對立。

今日法國街頭正以現代形式上演這幕古希臘悲劇。從學生不滿教育體制崩壞、資源匱乏而引發的封校抗爭，到高物價與生活成本飆漲推動的全國大示威，無數民眾選擇走向街頭，展開公民不服從。儘管安蒂岡妮的孤絕身影與群眾運動的集體性不盡相同，但兩者共享同一核心：抗爭者訴諸超越實定法的正當性，挑戰權力的專斷。在民眾眼中，生存尊嚴、受教權與社會公平，是不可被財政法案或治安禁令剝奪的現代「神律」。

然而，克瑞翁的悲劇在於，他的統治論證並非全無道理。他主張城邦的安危與公共秩序高於私人情感，不能讓國家陷入無政府狀態。問題在於，他把「維持秩序」推到了不容修正的地步。他的兒子海蒙冷靜地警告：城中百姓私下同情安蒂岡妮，而且「一座只屬於一個人的城邦，不算真正的城邦」。

這正映照了當前法國政府的執政困境。面對強烈的社會反彈，當局為了維護國家秩序與財政紀律，動用強勢行政手段與警力鎮壓抗爭。當政府將抗爭民眾貼上破壞秩序的暴徒標籤，封閉對話與妥協的通道時，便陷入了克瑞翁式的傲慢。海蒙的提醒在今日格外發人深省：一個拒絕傾聽民意、僅憑國家強制力維持的體制，終將失去治理的正當性。

黑格爾將「安蒂岡妮」視為兩種倫理力量的碰撞：安蒂岡妮代表血親與神律，克瑞翁代表城邦與公共秩序。雙方都有其正當性，卻也都將自身立場絕對化，因而陷入片面，彼此否定。黑格爾強調，悲劇的結局雖是毀滅，但這種毀滅本身也是倫理秩序重新恢復平衡的過程：正義透過對片面性的否定而實現。悲劇的深刻之處，在於凸顯了拒絕妥協的代價。

街頭抗爭不應被盲目奉為無瑕的英雄行動。當抗爭逐漸演變成焚燒、打砸與無差別破壞時，極端化的原則也忽視了社會運行所需的秩序。一個拒絕傾聽的人，無論站在哪一邊，都複製了權力最核心的傲慢：以為自己的正當性無需他者檢驗。

「安蒂岡妮」留給現代社會的，不是良知必勝的簡單結論，而是一個雙重提醒：面對體制的不義與冷漠，社會需要安蒂岡妮敢於承擔代價的勇氣；但無論掌握權力或堅信己見，執政者與抗爭者同樣需要汲取克瑞翁最後才學到的教訓。正當的原則一旦拒絕自我限制與對話，便會從正義的防線退化成毀滅的引信。

（作者為前科技部代理部長）