郭瓊瑩／前瞻2050首都圈未來

上個月參觀了「城市演序—二○三○台北建築未來展」。展出透過圖說、模型，確可讓市民有系統地看見台北近年來的發展。首都建設極其多元繁複，必須內外兼蓄，但市政行銷太低調了。

反觀紐約市長的行銷，上任沒多久，彷彿已政績滿滿。殊不知所有市政建設均是迭代累積而成。此次策展只前瞻至二○三○年，略顯保守，透過城市演序鑑古知今，其展望應至少延伸至二○五○年。

包括淡水河水岸再生、都市更新、文化資產保存、民間企業開發、社宅、心中山、艋舺公園等大型民生福祉建設，均呈現了歷屆市政建設的接棒傳承。可惜的是，對於公園綠地、親山親水、濕地保育及國家公園等軟性建設成果著墨較少，儘管其中許多是中央地方共同努力的成果。

這座擁有全球獨特火山型國家公園的首都，更凸顯了首都圈地貌與物候的特徵，包括層疊累積的考古、文化、歷史，以及人與土地共生形塑的「文化景觀」。

回顧台北官派與民選市長的政績，官派市長中，高玉樹、黃大洲、李登輝對市政影響極大。

尤其是高玉樹，推動道路拓寬、民生社區及仁愛路、敦化南北路林蔭道路建設，係最早將現代藝術與都市景觀美化結合的市長，對台北一九六○年代以後的都市空間格局影響甚鉅。

黃大洲推動的基隆河截彎取直、水岸再生、捷運工程、大安森林公園及中華路林蔭大道闢建等，也扮演了關鍵角色。而李登輝則側重都市治理與公共建設決策機制的建置，包括推動副都心、建國花市、信義計畫區建設，以及承接林洋港任內決策的翡翠水庫興建計畫。

有趣的是，日本統治時期影響市政建設最大的並非「市尹」，而是由總督府主導，這應與當時以首都格局規畫「台北」有關。為此，當時的都市現代化，包括市區改正、台北城牆拆除、公共衛生、排水、道路系統、土地重畫等建設，均引入了西方當代的都市規畫制度與治理模式。

此外，民間投資闢建的瑠公、七星水利系統，更滋潤了大台北盆地富庶的根基。這些水網鏈結了新店溪與淡水河流域的民生生計與生活景觀。

環顧盆地，宛若被五十一點二二公里長的防洪牆保護的圍城，獨留關渡、社子與洲美尚未開發。淡水河成為行政分界，而居於山水之都的市民，卻因一牆之隔而看不見水，昔時艋舺、大稻埕的風華，僅存於想像與歷史記憶中。

流域共享的公共利益，不應讓特定洪氾區長期獨自承擔不成比例的限建成本。面對氣候與新世代生活型態的變遷，首都亟需以大格局再度翻轉蛻變，拆解行政疆界框架。過去以「城」為本，未來可否以「河」為軸？跨越雙城分治，邁向一河共榮的新思維，建構多核心、面水而生，包容科技、智慧農業、休閒及文化產業的新生活網路。

從Ｔ（Transit）ＯＤ邁向Ｗ（Water）ＯＤ，期以施政新路徑重新定義「風頭水尾」，分散全流域的防洪責任，引入智慧防災型都市基礎建設，打開部分堤防，也打通風廊，開展雙城水路導向建設，落實兼蓄環境與空間福祉正義，凝塑具備未來性與國際競爭力的韌性首都圈。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）