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李家同／美國學生數學程度的他山之石

聯合報／ 李家同／作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長

最近看到一篇文章，報導美國年輕人數學程度落後的問題。若加州大學柏克萊分校恢復入學考試，就能招收到數學程度沒有問題的學生；但那些數學程度落後的學生到哪裡去了？當然是到其他大學去了。

我有一位大學同學住在美國，他的兒子擁有數學博士學位，目前在蒙大拿州教書。他說，雖然自己教的是微積分，但對很多學生而言，卻得先教他們除法。美國學生的數學程度在先進國家中，恐是較落後的，但他們對自己的數學能力卻相當有信心。也就是說，很多孩子根本不知道自己的數學程度有多低。

我曾對一批政府官員演講，強調我們必須對學生的數學程度有一定要求，數學題目如果做錯了，一定要糾正。有一位官員卻對我說，他知道美國有一些學者不贊成糾正學生的錯誤，因為這樣會打擊學生的信心。我回答他，一直犯數學錯誤卻渾然不知的學生，將來如何在大學上課？

有一位美國大學教授告訴我，他的一名學生做錯數學題，被他打了一個Ｘ，這名學生竟與他理論。問題在於，這名學生認為「Sin(2x)＝2Sinx」是正確的，這位教授簡直不知道該如何處理。他當時教的是大學生，卻不知該如何為這名學生補習三角函數。

我們不要以為台灣沒有這種問題，少子化使數學程度差的情形愈來愈嚴重，再加上我們推行特殊選才，使得不少學生進入大學後，完全跟不上大學的數學課程。

教育政策雖不必要求所有學生都具備高學術水準，卻也不能不在乎學生的程度。現在中小學已無留級制度，學生從小學畢業後就進入國中，國中畢業後必有高中可讀，高中畢業後幾乎都能上大學。這種制度卻殘害了那些無辜的孩子，他們「糊里糊塗」地升學，直到長大成人，才知道自己毫無競爭力。

我最近遇到一名小學六年級學生，他連一個英文字母都不認得，但他並不是有學習障礙的孩子，因為我教了他以後，發現他完全有能力學習。我想，若他沒有遇到我教他，該怎麼辦？希望教育部能有教育品質管制的觀念；我們不要以為讓孩子們順利升學，使他們永遠「感到快樂」，就是對他們好，其實這樣反而害了孩子們。也希望教育部知道，對一般小學生而言，數學並不容易。

英國教育部的一份研究報告指出，一般英國孩子到了小學四年級，就會感覺數學很難。我長期教小學生數學，深知孩子們對數學的感受；最近我花了很多時間教孩子「通分」，各位不妨試著教小學生通分，就會明白教起來實在不容易。

最近政府於各級學校推行使用ＡＩ工具，對此我亦憂心。小時候，作業如果有比較難的題目，我會花很多時間思考各種解法；現在很多學生懶得思考，遇到難題就交給ＡＩ工具，ＡＩ工具馬上可給出答案，這對孩子是好的嗎？進入中學以後，學習數學必須經過勞神苦思的階段；若一味在校園推廣ＡＩ工具，學生又不恰當地使用，荒廢自我思考的後果相當嚴重。

台灣學生的數學能力普遍比美國學生好，但仍應思考如何普遍提升學生的數學程度；尤其更需避免學生依賴ＡＩ工具學習數學，而喪失了自己思考的能力。

美國 學生 數學

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