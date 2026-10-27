劉大年／AI繁榮下的集中風險

在關稅推升貿易保護、地緣政治壓力升高的背景下，今年全球貿易仍持續成長，ＡＩ需求是重要支撐。從晶片、伺服器到資料中心，ＡＩ基礎建設帶動跨境採購與投資，台灣也因此受惠。然而，當貿易成長日益仰賴同一股需求動能，背後的集中風險也值得關注。

世界貿易組織（ＷＴＯ）報告指出，二○二六年上半年，半導體、伺服器等ＡＩ相關產品的貿易金額年增百分之六十七，占全球商品貿易金額增量的百分之四十七。ＡＩ為全球貿易注入成長動力，也加深了對少數共同需求來源的依賴。

觀察ＡＩ帶來的經濟效益，須區分「建置需求」與「應用收益」。設備採購、機房興建與電力擴充，能直接帶動投資；但企業導入ＡＩ後，能否降低成本、提升效率，進而增加獲利，仍需時間驗證。設備銷售暢旺，並不意味買方已獲得足以支撐投資的報酬。

若ＡＩ應用能帶來穩定收益，便有助於支撐後續投資；反之，企業可能延後建置、縮減採購。即使需求持續成長，只要增幅不如預期，仍可能面臨產能過剩的壓力。技術前景看好，並不代表每筆投資都能如期回收。

台灣受惠於這波科技投資熱潮，出口成長也更加集中於電子資通產業。二○二六年前九月，資通與視聽產品及電子零組件合計出口五二二五億美元，占總出口近八成，高於上年同期的七成二；並貢獻逾九成的出口增量。這些產品雖非全數用於ＡＩ，仍凸顯台灣出口對特定產業的依賴日益加深。一旦相關需求放緩，出口將面臨較大的調整壓力。

產品種類增加，未必意味需求風險已經分散。廠商雖分別供應晶片、伺服器、網通與電源設備，訂單卻可能共同仰賴少數大型科技公司的資料中心投資。一旦這些企業縮減資本支出，多個供應產業便可能同時受到衝擊。因此，評估風險不能只看客戶的多寡，更須追蹤最終需求的來源與集中程度。

資金與電力也會影響ＡＩ投資。若收益不如預期、借款成本偏高，企業可能放慢擴張。國際能源總署二○二六年的報告指出，資料中心建置約需一至三年，新電網從規畫到完工卻可能耗時五至十五年。兩者時程落差意味，即使需求與資金到位，電力瓶頸仍可能延緩投資落實。

對台灣而言，企業若在擴產後遭遇訂單遞延，可能面臨產能閒置、單位成本上升與庫存累積等壓力。衝擊也可能沿供應鏈擴散，進而拖累出口、投資與就業成長。企業不能只看訂單總額，更須掌握最終需求來源與客戶財務狀況；擴產宜分階段推進，並拓展不同需求來源的應用與客戶。競爭力不只取決於接單規模，更在於需求變動時，能否保有調整彈性、維持穩健經營。

政府應讓ＡＩ效益從設備出口擴及各產業的生產力提升。除了強化電力、人才與基礎建設，也應協助中小企業及服務業導入ＡＩ，並支持其他產業開拓市場，分散成長來源，讓更多企業與勞工受惠。

ＡＩ為全球貿易帶來新機會，也凸顯台灣的製造優勢。然出口與投資創新高，並不意味風險隨之降低。衡量這波繁榮，更須檢視ＡＩ應用能否創造持續收益、成長能否擴及更多產業，以及企業能否因應需求放緩。台灣應善用這波成長累積的資金、技術與人才，在掌握商機的同時，降低對單一需求的依賴，將目前的出口優勢轉化為長期的經濟韌性。（作者為中經院區域發展研究中心主任）