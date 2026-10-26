杜紫宸／AI貴族、數位封建與第零世界

近年，隨著ＡＩ人工智慧快速發展，三個關鍵概念逐漸浮現，為當代社會敲響警鐘。

「人工智慧貴族」（AI Aristocracy）指少數壟斷先進模型、算力及數據的科技巨擘，形成新的權力與財富壁壘；「數位封建主義」（Digital Feudalism）指企業與個人高度依賴少數平台，重現中世紀「領主與佃農式」的附庸關係；「第零世界」（Zeroth World）則描述掌握ＡＩ核心資源的菁英階層，逐漸脫離傳統國界，走向截然不同的發展軌跡。

三者殊途同歸，共同指向一個核心問題：當ＡＩ成為主要生產工具，財富、知識與權力正以前所未有的速度向少數人集中。

晚近快速竄起，企業市占超越Open AI的Anthropic執行長阿莫戴警告，「第零世界」的風險不在於普遍貧窮，而在極端財富與能力造成的階層脫鉤。未來五年，「人工智慧貴族」的輪廓將愈發清晰；先進算力、演算法模型、頂尖人才等，將持續向少數科技巨頭集中，其影響力甚至超越部分主權國家。

美國經濟學家柯文（Tyler Cowen）則指出，ＡＩ並非能力的「平衡器」，而是能力的「放大器」。它大幅強化頂尖人才的優勢，卻可能削弱中等能力工作者的市場價值，進而成為擴大社會階級差距的重要推手。

一旦企業營運、公共治理乃至日常服務全面依賴特定ＡＩ生態系，使用者表面上擁有選擇權，實際上卻逐漸失去離開平台的能力。數位封建主義將從商業現象演變為社會結構，未來愈來愈多人的工作、教育、金融、醫療，都必須透過特定平台完成；平台不再只是服務提供者，而是社會運作的基礎設施。掌握平台者擁有制定規則的權力，多數人則成為規則的沉默接受者。

更深遠的變化，是「第零世界」可能真的成形。全球頂尖ＡＩ人才、企業與資本將組成新的跨國菁英網路，掌握最先進的醫療、教育、金融、科技資源，其生活方式與生產力水準，將與一般社會逐漸拉開距離。未來世界最大的差距，未必存在於已開發國家與開發中國家之間，卻在ＡＩ核心圈與非核心圈之間。

諾貝爾經濟學獎得主史迪格里茲警示，若缺乏有效監管，市場與財富將加速集中。十九世紀的工業霸權建立於鐵路、廿世紀建立於石油，而廿一世紀的「數位領主」則透過掌控決策與知識路徑，將企業與個人轉化為高度依附的「數位佃農」。

放眼未來十年，這三個概念可能逐漸融合，成為新的全球秩序。「人工智慧貴族」將演變為跨國超級階層，其影響力遠超當代跨國財團；「數位封建主義」將固化社會結構，平台不再只是服務供應者，而是社會運作規則的裁決者。最終，「第零世界」將逐步脫離大眾認知，形成擁有獨立醫療、金融與技術資源的封閉循環。

以色列籍歷史學家哈拉瑞警示「無用階級」將出現；ＡＩ取代大部分知識工作後，大量勞動者失去經濟價值與市場需求，社會也難以為其提供職業角色，屆時人類將面臨更嚴峻的財富分配問題。

這不只是科技發展的陣痛，更是文明秩序的重組。如何避免產生一個由「人工智慧貴族」壟斷技術紅利、由「數位領主」規範勞動力，並由「第零世界」切割文明進程的「新數位封建社會」逐步成形，是艱巨的考驗。

（作者為工研院前趨勢研究中心主任）