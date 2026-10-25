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黃正忠／永續消費誰該「聰明」？

聯合報／ 黃正忠

二○○八年，一門為企管碩士學程開設的歐洲產業永續課程，開啟了個人至今十八年來對歐洲零售通路永續消費的長期觀察。近日趁赴法蘭克福拜訪金融機構之便，多次檢視永續風潮放緩下的德國消費市場，看到逾六成商品具有永續標章或營養標示，著實感慨良多。

長期以來，大環境鼓勵民眾認識永續標章、支持綠色商品、願意支付溢價，彷彿消費者只要夠聰明、夠有環保意識，就能改變市場。然而，面對根本無從判斷的各種消費商品，把永續消費的責任與把關寄託在消費者的抉擇上，這是合理且值得期待的嗎？

歐盟先進消費市場中琳瑯滿目的產品標章，未必全然是好事。歐盟執委會二○二三年曾統計，市場約有二三○種永續標章及一百種綠色能源標章，然研究顯示，五成三的環境宣稱模糊、誤導或缺乏根據，四成缺乏佐證，約半數綠色標章的驗證薄弱或欠缺。

這些市場監控結果促使歐盟通過「賦能消費者實現綠色轉型指令」，並於二○二四年三月廿六日正式生效。各成員國須於二○二六年三月廿七日前完成國內法轉化，同年九月廿七日起全歐盟統一強制適用。

若缺乏市場監督，不採取健全生態系的積極行動與政策架構，不僅無法保護消費者、促進永續生產與消費的良性循環，也無法讓認真落實永續的企業獲益，反而讓消費市場成為魚目混珠、搭便車的不肖廠商的溫床。

歐美日的經驗證明，永續消費需要長期且全面的制度建設。二○二五年德國有機食品市場達到一八二億歐元；瑞士有機食品市占率約一成二，在瑞士甚至買不到一根包裝上沒有公平貿易標章的香蕉；荷蘭有機產品零售額突破廿億歐元。這些成果不是單靠消費者覺醒，而是政策、法規、標準、驗證查核、供應鏈、通路與市場需求共同累積而成的有效生態系。

台灣其實不缺制度。環境部截至二○二四年底已有十四大類、一二七項有效環保標章規格；農業部推動有機、產銷履歷與優良農產品ＣＡＳ驗證；經濟部建立節能、能源效率分級及省水標章；內政部則以綠建材標章結合建築法規。

問題是誰來整合推廣？零售市場更缺乏整體性的永續商品治理。難道主管機關與零售通路業者，都看不到歐盟先進市場永續商品比比皆是、台灣卻寥寥無幾的落差？標章商品少，該由誰來增加？標章種類多，又該由誰來監督？

如果食品安全、能源效率與環境衝擊都仰賴消費者自行做功課，究竟是市場進步，還是制度卸責？永續不該是少數能辨識且負擔得起的消費者之專利，而是所有人民都應享有的樂活基本權利。

值得借鏡的是，部分制度已從自願鼓勵走向強制要求。台灣特定用水器材須取得省水標章，建築法規亦要求符合規定的建築物使用一定比例的綠建材。這說明政府不必永遠等待消費者改變習慣，而能透過產品標準、市場准入與採購規範，直接改變商品供給。

永續消費需要的是完整生態系：政府制定可信標準、獨立機構確實驗證、製造商改善產品、進口商把關來源、零售通路負責選品與揭露，並讓價格合理、資訊易懂、違規有責。歐盟消費市場中豐沛的永續商品，展現對萬物生命價值的尊重，卻也凸顯出台灣市場的空白與嚴重不足。

多麼期待有一天，政府、通路與進口商能為台灣建構一個讓消費者不用很聰明，就能輕鬆享受永續消費的市場。

（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）

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