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方元沂／從垃圾代收困境看創新法規

聯合報／ 方元沂

政府近年積極推動淨零轉型、循環經濟及社會創新，鼓勵民間以科技與新商業模式回應社會需求。然當創新跨越傳統產業界線，既有法規能否及時調整，正考驗政府的治理能力。創新政策除了提供資源與鼓勵，更需要建立協助業者面對法規障礙的制度。

近來報載，雙北垃圾代收平台Tracle「垃可」，因服務模式涉及廢棄物清理法規的適用爭議，面臨刑事調查風險。這起事件值得關注的，不僅是個別業者的法律問題，更是創新服務如何取得明確的合規路徑。

台灣進入超高齡社會，定時定點的垃圾收運對獨居長者、行動不便者及輪班工作者，未必便利。業者以ＬＩＮＥ預約、到府收取，再將依規定裝袋的家戶垃圾交付清潔隊，嘗試補足公共服務的最後一哩。這不是取代公部門處理體系，而是以新的服務方式連結既有資源。此類服務也可能結合垃圾分類、資源回收及數位流向管理，為地方環境治理帶來新的可能。

爭議在於法律如何界定「清潔」與「清除」。依廢棄物清理法及相關子法，清除有其法定定義；代民眾將垃圾交付公家收運體系，是否一律屬須領照的清除業務，仍有解釋空間。

然而，主管機關沿用以動力車輛、收運範圍等條件劃定界線的函釋，主要著眼於傳統大樓及社區，未充分回應跨戶、平台型服務。

業者雖可主張其服務具有法律依據，卻仍因行政函釋的認定標準而面臨刑事調查與起訴風險。台北地方法院曾於社區垃圾代收案件中，對以動力車輛認定清除業務提出罪刑法定及比例原則的疑慮，並判決無罪。此雖屬個案判決，卻凸顯法律解釋與行政認定間的落差。在主管機關尚未檢討相關函釋前，業者仍須承擔法律適用不明的風險，不利於創新服務發展。

政府管理廢棄物，自須防範汙染、非法棄置及不當暫存。但新模式若有公共效益，也不宜僅在傳統清除許可與停止服務之間二選一。目前創新業者即使逐一函詢，仍可能只得到現行函釋的重申，欠缺跨機關協調及可執行的合規指引。當法規問題涉及中央解釋與地方執行權責，單靠個別業者尋求行政救濟，往往難以解決制度本身的問題。

可行方向是引入「監理沙盒」理念：在適當法律授權下，限定地區、期限及服務規模，讓業者於政府監督下試辦。沙盒不是法規豁免的通行證，而是以實證辨識風險、累積制度改革依據。透過試辦，也能讓主管機關從實際運作中了解新興模式，而非僅以既有產業分類決定管理方式。

中央與地方環保機關也應建立法規障礙調處機制，透過跨機關協調及分級管理，回應第一線需求，讓管制強度符合實際風險，並及時彌補制度缺口。涉及許可或刑責的事項，則應循適當法制程序辦理，兼顧法治保障與創新發展。

社會創新不意味免受監督，但法律適用也不應等到爭議進入刑事程序才逐漸釐清。政府在鼓勵民間解決公共問題的同時，更應建立兼顧法治、風險管理與制度試驗的環境，讓創新得以合法發展。這不僅關乎垃圾代收，也關乎未來循環經濟、綠色服務及高齡友善產業的發展空間。

（作者為中國文化大學社會科學院院長）

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