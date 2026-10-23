趙坤茂／NPC的前世與今生

曾幾何時，ＮＰＣ（Non-Player Character，非玩家角色）這個原本只是ＲＰＧ（Role-Playing Game，角色扮演遊戲）電腦遊戲裡的玩家術語，如今已成為社群媒體關注的流行術語。

在ＲＰＧ遊戲中，玩家化身特定角色，自由徜徉於廣闊的虛擬世界；而旅途中遭逢的ＮＰＣ，則是由電腦程式操控、負責與玩家互動的「非玩家角色」。ＮＰＣ的類型相當多元，有負責引導玩家推進任務與體驗劇情者，例如引領主角的導師、需要被拯救的公主等；也有提供補給與裝備升級服務者，例如傳送地圖的驛站老闆、保管物品的倉儲管理員等；另有與玩家並肩作戰的夥伴，例如提供治療的牧師、釋放魔法的女巫等。

除此之外，還有更多的ＮＰＣ是那些沒有名字、只會重複固定台詞與動作的路人甲，例如在街頭散步、聊天、打掃，或在酒館裡喝酒的背景人物等。他們游離在主線故事之外，對劇情並無實質影響；雖然看來無關緊要，卻是構築整個遊戲世界真實感不可或缺的元素。

如今，ＮＰＣ已從玩家術語延伸為普羅大眾的日常隱喻，有時會帶著一絲尖銳的批判，反映出個體受制於體制的無力感；有時也會承載著一股暖流，讚美那甘於成人之美的堅定情操。

在負向語境中，ＮＰＣ常被用來形容缺乏自主思考、生活一成不變的狀態。例如失去主體性的「工具人型」，只能盲目執行交辦的指令；又如生活陷入循環的「日復一日型」，就像陀螺般轉個不停；還有缺乏存在感的「人形立牌型」，只被用來襯托他人的故事。

在正向語境中，ＮＰＣ代表著一股默默付出且不可或缺的穩定力量。例如指引迷津的「導師型」，在關鍵節點提供方向與啟發；又如無條件包容的「補給站型」，永遠在後方提供避風港；還有默默支撐世界的「基石型」，雖居幕後卻不居功。

更多時候，在中性語境中，ＮＰＣ代表著在喧囂現實中維持個體平靜的生存智慧。例如高度分工的「螺絲釘型」，牢牢鎖在固定位置上；又如擦肩而過的「萍水相逢型」，千山獨行，不必相送；還有拒絕情緒內耗的「遺世獨立型」，為自己保有一份平靜有序的生存節奏。

ＮＰＣ除了意涵多元，也是諸多英文術語的簡稱，這也難怪讀者老是看得霧煞煞。

約莫卅年前，在一場跨領域的對談中，筆者與某醫師聊到ＮＰＣ。筆者說：「ＮＰＣ至今仍找不到掛保證的有效解法。」沒料到該醫師頻頻點頭，接著說：「一旦可以完美解決，很多難題都迎刃而解。」巧逢知音，令人欣喜不已。

聊到後來，筆者才領悟到雙方是雞同鴨講，牛頭對上馬嘴。筆者說的ＮＰＣ，乃指演算法領域裡一群歸類為ＮＰ-Complete的計算難題，只要能快速解出其中一題，所有ＮＰＣ問題都能迎刃而解。該醫師想到的ＮＰＣ，其實是鼻咽癌（Nasopharyngeal Carcinoma），乃頭頸部癌症治療的灘頭堡，如果能完美地攻克它，其累積的精準放療與免疫經驗將能造福其他頭頸癌治療。

唉！ＮＰＣ的角色定位千變萬化，恰似那「達達的馬蹄」，常讓人錯將「過客」當「歸人」啊！

（作者為台大資工系教授）