李英明／露西：AI與人的爭鋒

最近重温盧貝松導演的科幻電影「露西」，其中女主角從一個普通女孩一路解鎖大腦潛能，最終達到百分之百，與宇宙融合一體，無影無蹤，卻「無所不在」，這樣的劇情發展極具震撼力。而如果我們把這部電影扣緊正在迅猛發展的ＡＩ浪潮來看，便可以赫然發現電影中的情節，正在現實世界發生。

原本，人們不管自覺或不自覺，似乎想通過ＡＩ讓自己成為露西，可看到目前的發展態勢，卻是ＡＩ會成為露西，人成為ＡＩ露西所創造的載體的連結點，人本身還來不及成為露西，ＡＩ露西卻改變了人的世界，成為露西世界，創造了「即ＡＩ即生態」的局面，它無所不在，人卻可能逐漸地不知自己身處何處，何處是「人」家。也許，人會繼續努力的讓自己成為露西，但基本上恐怕必須依附在ＡＩ露西世界下來進行，成為ＡＩ露西世界的派生世界。

伴隨著ＡＩ迅猛發展，當代人類已自我膨脹，試圖通過大腦晶片，基因編輯和強大的ＡＩ結合，不斷解鎖開發自身未知的潛能，想像自己能像露西一樣突破肉體及三度空間的局限，遨遊異次元空間，達到全知全能駕馭時空的境界。

但是人的生物軀體是有極限的，真正能展現百分之百智力、即時串聯、無所不在的不是人腦，而是算力無限擴張的ＡＩ。人類原以為自己是駕馭ＡＩ的露西，但在龐大ＡＩ演算法與算力之前，人類只能退居為ＡＩ延伸自身的生物載體與數據節點。

在今天的ＡＩ時代，我們只要輕巧的施展一指神功，一鍵提問，就能獲得浩瀚如海的資訊或知識。這就像露西在腦力全開後，能夠瞬間掌握人類數千年來累積的科學、哲學與宇宙奧秘。人類活在資訊爆炸的洪流中，彷彿觸手可及宇宙的真理，實際上卻只是在搬運ＡＩ餵養的答案。

電影中的露西最終化為隨處可見的隨身碟與宇宙能量，象徵無孔不入的滲透。當下的ＡＩ也正透過雲端、穿戴裝置等滲透到人類生活的每一個縫隙，無所不在。

當下的世界正逐漸地被ＡＩ重新定義、優化與編碼，變成了名副其實的ＡＩ露西世界。人在這個世界中，逐漸地迷失了方向，我們不再知道自己真實的座標在哪裡，是被演算法定位的終端，還是迷失在虛擬與現實交界處的數據孤島。

在電影中，露西對時間概念完全改寫，過去現在與未來瞬間同時存在，她的一眨眼之間，就可能是人世間幾個世紀。當下的ＡＩ露西世界，也正以毫秒為單位運算、預測和生成，將人類的節奏強行拉入了超高速的軌道，人的生命因此失去了細細品味的厚度和濃度。

哲學家曾說「我思故我在」，在ＡＩ露西世界中，這個命題被解構，取而代之的是「有數據在故我存在」，人類不再因思考來確認自己的存在，而是因為被ＡＩ露西世界記錄、分析和標記，才在數位世界中獲得承認。

電影的結尾，露西留下一句震撼人的話「我無所不在」。當ＡＩ的巨輪滾滾向前，我們必須不斷自我警惕，別讓人類成為漂浮在數據世界中的代碼，並在自己親手打造的ＡＩ露西世界中，失去了回家的路。透過上面的反思，我們不禁要問：人要成為露西的夢，是否該醒了？不過，更現實的問題是，這個露西夢醒得了嗎？（作者為中原大學校長）