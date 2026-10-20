陳力俊／AI時代凸顯博雅教育的重要

在我曾就讀的新竹中學校歌中，有「砥礪德智，蔚為國光；五育並進，毋怠毋荒」，反映了對學生全面發展的期許。較遺憾的是，當前學校實際的課程時間、資源配置與評量方式，並未給予各種成長相應的重視。

「博雅教育」常與「現代通識教育」並稱。博雅教育偏重整體教育理念，通識教育則是實現這項理念的重要課程安排之一。博雅教育強調學生整體能力與人格的養成；通識教育通常透過共同課程或跨領域課程，提供廣泛的知識基礎。博雅教育的實踐，也需要貫穿專業課程與校園生活。

博雅教育的思想淵源可以追溯至古希臘羅馬，後來在歐洲形成文法、修辭、邏輯、算術、幾何、音樂與天文等「自由七藝」的教育傳統。今日的博雅教育重視跨領域學習，並關注學生的全面發展。人文學科在其中扮演著核心角色。這些學習為判斷力、同理心與自我反省能力的養成，提供了重要的資源與機會。

談博雅教育，可依循五個相互連貫的問題展開：

一、大學應培育怎樣的人？

大學教育肩負培養專業人才的責任，也應協助青年探索人生方向、理解社會與承擔公共責任。博雅教育的使命，是讓學生有能力選擇自己的道路，並理解選擇對他人與世界的影響。

二、人文素養如何形成？

文學讓人接觸不同的生命經驗，歷史使人看見當下處境的來龍去脈，哲學訓練概念辨析與價值追問，藝術涵養感受力與表達能力。但閱讀經典或修過人文課程，並不必然帶來同理心與道德判斷；關鍵在於學生是否有機會討論、質疑、反思，並把所學帶回自身生活。

三、如何讓人文與專業相互深化？

可從共同問題出發，連結不同學科。例如，討論ＡＩ，需理解技術原理，也需思考創作、勞動與責任；探究能源轉型，需要科學知識，也涉及歷史脈絡、生活方式與資源分配。人文與科學都能培養求真、批判與自我修正的精神，跨域教育應讓學生看見這些共同基礎。

四、如何把理念落實於教育現場？

課程可結合經典閱讀、跨域共授、議題討論與反思寫作；校園生活則透過社團、藝術、運動、住宿交流與服務學習，提供與不同背景者合作的機會。社會實踐尤其需要搭配事前準備與事後反思，使學生理解服務對象的觀點，辨認自身假設，而不只是完成活動時數。

五、如何知道教育真正產生了影響？

除了考試成績，還可透過學習歷程、專題作品、口頭論辯與反思文章，觀察學生是否能提出更好的問題、理解不同立場、運用證據，並說明自己的選擇與責任。同時，大學應讓不同經濟與生活條件的學生，都能參與這些學習機會，避免博雅教育成為少數人的資源。

在ＡＩ迅速發展的時代，博雅教育的重要性更加凸顯。ＡＩ不能替代人類決定「什麼值得追求」、「技術應如何使用」以及「我們想成為怎樣的人」。未來教育若只訓練效率與技能，學生可能擅長解題，卻不一定懂得辨識真正重要的問題；掌握強大工具，卻未必具有駕馭工具的倫理智慧。ＡＩ可以提出價值分析與行動建議，使用者及相關機構仍須檢驗、選擇並承擔後果。

回到教育與人生的關係：博雅教育的使命，是使專業有深度、視野有廣度、價值有高度，待人有溫度、行事有尺度；讓學生既能開展自己的人生，也願意共同成就一個更好的社會。

（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）