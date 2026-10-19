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施振榮／與AI共事 共創價值、共享進化

聯合報／ 施振榮／宏碁集團創辦人暨智榮基金會董事長

人工智慧正在快速改變世界。面對這股浪潮，許多人問：ＡＩ會取代哪些工作？企業如何運用ＡＩ降低成本、提高效率？我更關心的是：我們如何與ＡＩ一起工作，創造更大的價值，並讓更多人分享進步的成果？

我認為，「與ＡＩ共事、共創價值、共享進化」，應成為個人、企業與社會面對ＡＩ的共同方向。

五十年前，我和夥伴創立宏碁，始終相信人力資本是投資報酬率最高的項目。設備會折舊，技術會更新，但人的能力、團隊的信任與組織的文化，可以持續創造新的可能。ＡＩ時代，投資人才更為重要，因為科技能發揮多少價值，仍取決於人如何運用它。

「與ＡＩ共事」，首先需要重新理解人與科技的關係。ＡＩ可以協助整理資訊、分析問題、提出方案，人則需要釐清目的、判斷取捨，並承擔決策責任。雙方的能力相互結合，才能提升工作的品質。

領導人也需要創造讓員工願意學習、敢於嘗試的環境。如果導入ＡＩ只要求節省人力，員工容易產生防衛心理；如果讓員工參與流程改善，運用ＡＩ解決工作上的困難，就能逐步累積經驗與信心。

「共創價值」，是把ＡＩ的能力轉化為對他人有用的成果。企業應從客戶需求與經營瓶頸出發，找出值得解決的問題。例如，讓服務更即時、產品更符合需求，或讓員工減少重複工作，將時間投入更有價值的任務。

衡量成果時，也要看完整的總價值：直接與間接、有形與無形、現在與未來，都應納入考量。短期成本下降固然重要，人才能力、客戶信任與長期創新能力的提升，同樣值得投資。真正的經營，必須算長期的總帳。

「共享進化」，則是讓更多人透過與ＡＩ共事持續成長。人可以在互動中拓展知識、反省判斷；組織可以將個別經驗轉化為共同學習，改善流程與合作方式。ＡＩ的應用，也需要透過人的回饋與檢驗持續修正。

宏碁過去透過分散式管理與內部創業，讓許多人才成為獨立經營的領導人。這讓我體會到，組織的活力來自信任、授權，以及讓參與者分享成果。ＡＩ轉型也需要這樣的文化，才能讓員工願意投入，讓合作夥伴共同創新。

共享進化更應延伸到社會。中小企業、不同地區與不同世代，都需要取得學習與應用ＡＩ的機會。政府、企業與教育機構可以共同提供培訓、實際應用場域與經驗交流，讓科技進步成為更多人的發展機會。

台灣擁有科技產業與全球合作的經驗，未來可以進一步結合人才培育、人本文化與ＡＩ應用，為世界創造更大的價值。

ＡＩ擴大了人的能力，也提醒我們重新思考能力的用途。與ＡＩ共事，是學習新的工作方式；共創價值，是讓能力產生有益的成果；共享進化，是讓個人、組織與社會一起成長。這是我期待的ＡＩ未來。

宏碁 團隊 人力

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