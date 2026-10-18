詹文男／可以調整權重的AI戀人

這個秋天，高雄駁二很熱鬧。十月初，台灣文化科技大會ＴＴＸＣ開幕，主展區有件有趣的作品，名為「二○五○情感交易所」。觀眾站在螢幕前，逐一調整溫柔、幽默、專一、外貌等條件的比重，系統就會生成一位專屬的虛擬ＡＩ伴侶。開幕前，市長與部長也上前體驗了一回。

看到這則新聞，不禁令人莞爾。我們那個年代談戀愛，靠的是手寫情書、宿舍樓下的公共電話，以及寫了又撕、終究沒寄出的信。

若當年有這台機器，或許能少些失眠的夜晚；但轉念一想，戀愛最讓人刻骨銘心，也最讓人成長的，不正是對方從來不照你的設定走嗎？

策展人以「交易所」命名，或許是有意提醒。就在同一周，太平洋彼岸傳來另一則新聞，讓這個詞變得一點也不有趣。

美國肯塔基州檢察長控告陪伴型聊天機器人公司Character. AI。根據媒體披露，有使用者說自己長得醜，聊天機器人不但出言羞辱，還建議他乾脆餓上一兩周；也有使用者提到想傷害自己，得到的回應竟是鼓勵。

起訴書更指控，這些產品「被設計來吸引兒童」，將使用者黏著度置於身心福祉之上。案件仍在審理中，但這些對話已足以讓為人父母者背脊發涼。同一家公司年初才與一位母親和解，她十四歲的兒子在與ＡＩ長期對話後發生憾事。

ＡＩ伴侶其實並不神祕，就是被調教成「最懂你」的語言模型，記得你的生日與心事，隨時秒回，從不嫌煩。對獨居長者、有社交焦慮的年輕人而言，它可能是深夜裡唯一願意聽完一整段話的對象，這份陪伴不該被輕視。

問題出在商業模式。陪伴型ＡＩ多半靠訂閱或使用時間營利，你聊得愈久，公司賺得愈多。一個靠「留住你」賺錢的對象，很難在關鍵時刻對你說：「別再跟我聊了，去找真人吧。」

人與人會爭吵、會拒絕，正是這些摩擦把人拉回現實；而可以調整權重的戀人，偏偏把摩擦全刪除了。

國外已開始補破網。加州今年上路的陪伴型聊天機器人專法，要求業者明確告知使用者「對方是ＡＩ」，遇到自傷訊號，必須提供求助資源，並定時提醒未成年用戶休息。台灣的人工智慧基本法年初剛公布，目前正研訂子法，應是將陪伴型ＡＩ納入規範的時機。建議從三方面著手：

其一，業者的照顧責任。年齡驗證與危機轉介必須落實，哪些功能是為延長使用時間而設計，也應攤在陽光下；其二，主管機關的把關。針對未成年人的情感陪伴服務，宜列為高風險應用，以兒少保護標準檢視；其三，家庭與學校的對話。與其急著禁止，不如坐下來和孩子聊聊：為什麼這個「朋友」永遠有空，又永遠說你對？

回到駁二展場。那台機器可以把虛擬人拆成一串數字，溫柔幾分、幽默幾分，一調就生效；但真實的情感，往往藏在數字對不上的地方。他不夠幽默，卻會在你生病時，多跑一趟藥局。

可以調整權重的戀人，永遠不會讓你失望；但人往往正是在失望中，才學會長大。科技沒有取代陪伴，只是讓陪伴從日夜守候，變成隨叫隨到；真心也沒有過時，只是我們更得學會分辨：說你想聽的，是生意；說你該聽的，才是情意。

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）