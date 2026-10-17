周行一／熾熱的股市 冷靜的腦

聯合報／ 周行一

一九六○年代之後，隨著資本主義蔓延全世界，全球資本市場的上市公司掛牌數日益攀升，交易量更是水漲船高，尤其是投機性的交易量。交易量大致可分為三種來源，一種是具投資性的交易，特徵是投資人願意承擔公司的經營風險，持有時間長，可能長達多年；一種是具投機性的交易，投資人認為短期間價格會發生改變，有獲利空間而交易，特徵是持有時間短，甚至只有幾分或幾秒鐘；一種是套利交易，特徵是投資人發現，按市場上的價格，在不同商品與標的間同時交易，會有低風險的獲利。投資人買賣時需要有相對的交易方，法人經常擔任流動性供給者的角色，即擔任買賣方的相對交易方。

最初，資本主義的思維是經由法律保護創業家的創新與投資人的權益，鼓勵創業與股東提供資金給新創事業，促進經濟發展。提供資金的股東承擔創業家失敗的風險，但是如果企業成功了能經由股息或出售股權獲利。後來，為了讓股東能夠較容易出售股權，增加投資人提供資金給創業家的誘因，同時讓資金少的一般人也能投資，資本市場應運而生，方便企業籌資與股東交易股權。在這個良性循環中，資本主義蓬勃發展了一段時間，但是就像歷史上許多帝國由盛而衰一樣，近代社會開始產生矛盾，其中最大的問題是貧富差距不斷擴大。

在現代社會裡，財富弱勢者比在封建社會裡選擇性多，其中之一就是擁有可以經由投資快速致富的夢。隨著交易平台的效率提升，交易成本、便利性，與速度不斷提升，投資人現在可以藉著指間轉動瞬間完成交易，並立即觀看賺賠，這種兼有獲利夢想與賭博刺激感的投機性交易讓一般人趨之若鶩。

起初資本主義的理想所誘發的良性循環—股東提供資金給創業家、創業家回饋股東、股東再投資給創業家，所造成的經濟進步，如今正在因資本主義的副作用—貧富差距擴大，往惡性循環移動。而另外一個象徵資本主義成就的資本市場，發展初衷是為了促進讓資本主義更加良性發展，如今也弔詭地加速資本主義惡性循環的轉動。

貧富差距不但未因資本市場的蓬勃發展而縮小，反而日益擴大，原因是一般人的投機性投資行為給法人與內部人獲利的機會，而市場愈方便交易，散戶的相對弱勢愈大。

其實散戶需要了解，想要藉投資股票迅速致富是不符合資本主義的原始邏輯的。投資人必須經由與創業者共同承擔長期風險才能正常獲利，而想要有多一點錢投資企業，則必須經由在職涯方面的努力獲致。政府需要趕緊做的是倡導勤奮工作的傳統價值，發展一個新社會運動，藉由重視人力發展，改善貧富差距，我們才會有一個良性發展的經濟。股市愈熱，政府與投資人需要愈冷靜！

（作者為行珩全人均衡系統創辦人）

資本市場 交易量 投資人

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