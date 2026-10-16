李清志／東京銀杏物語

很多人秋天喜歡到日本賞楓，但與其欣賞楓紅美景，我更愛看金黃色的銀杏。十一月底到十二月初，是東京銀杏的季節，美麗的程度完全不輸春天的櫻花；隨著年紀不同，對於景物的喜愛也不同，我以前喜歡櫻花的粉嫩，現在卻愛銀杏的金黃燦爛。

東京是非常重視樹木綠意的城市，到處可看見枝葉茂盛的老樹，城市雖然擁擠，但公園綠地遍布各地區，而銀杏樹更是東京非常普遍的樹木。一九六六年經過市民投票，選出銀杏作為東京的「都之木」，當時票選的樹木名單有櫸木、銀杏，以及染井吉野櫻，想不到最高票竟然是銀杏，所以銀杏遂成為東京的象徵樹，東京的市徽是一枚綠色的銀杏葉，其形狀又似英文字母「Ｔ」（Tokyo），代表著東京這座城市。

東京大學的校徽則是兩片銀杏葉，因為東京大學最美的校園景觀就是秋天金黃色的銀杏，從正門進入東大本鄉校區，就可看見全東京最美的銀杏大道。東大銀杏大道上的銀杏樹，種植於一九○六年左右（日本古老的銀杏樹很多，很多寺廟的銀杏都有三、四百年歷史），當時是大學總長濱尾新指示種植，兩邊的維多莉亞哥德式校舍建築，則是由英國建築師喬賽亞．康德所設計。

東京大學「銀杏大道」的美，不只是銀杏金黃色的落葉，更重要的是，金黃色的銀杏樹背後有古典建築的襯托，充滿了異國情調，有種歐洲校園的氛圍；之後校方為了強化「銀杏大道」的軸線意象，特別在銀杏大道末端，設計建造了「安田講堂」，作為整個銀杏大道的端景。

除了東京校園的銀杏大道外，東京池袋立教大學的銀杏也有百年歷史，秋天金黃色的銀杏與紅磚古典建築，形成美麗的畫面，這裡也是「First Love初戀」、「愛情白皮書」等日本偶像劇的拍攝取景地點。

除了東京大學與立教大學之外，明治神宮外苑、代代木公園、光之丘公園、昭和紀念公園等地，都是秋天賞銀杏的熱門景點。另外東京的高級住宅區田園調布，整個社區也都是以銀杏樹作為行道樹，每到秋天，銀杏葉轉為金黃色，整個社區幾乎成為燦爛的黃金城，滿地都是銀杏落葉，就像是鋪著金黃色的地毯一般。

另外日本的神社也會種植銀杏，而且這些銀杏都會被好好地保存維護，因為過去一直有銀杏會在大火中噴水救災的傳說，因此銀杏也被稱作是「火伏銀杏」，意思是銀杏具有鎮火、避火的功用。

這些傳說把銀杏描繪成寺院與居民生命財產的守護者，人們也因此會更努力地保護這些樹木；銀杏猶如紀念碑一般，周遭的建築可能會拆毀改建，但是銀杏都會被保留下來。銀杏金黃色的葉子，與神社紅色的鳥居建築，形成美麗的畫面，東京都的波除神社、鬼子母神社，以及飛木稻荷神社等，都是欣賞銀杏美景的好地方。

東京是一個樹木很多的城市，春天櫻花盛開，落英繽紛，充滿浪漫的氛圍；秋天銀杏轉黃，金黃色的樹木與鋪滿路面的金黃落葉，形成另一種季節的美景。許多人為了春天的櫻花，以及秋天的銀杏，特別遠赴東京旅遊，有如候鳥一般，為東京帶來巨大的觀光收益。城市中的樹木不只是為了綠化與生態環保，事實上，種植合適的樹木，也可以為這座城市帶來景觀上的美化，甚至帶來觀光旅遊的效益，值得我們的城市參考。

（作者為都市偵探、建築學者）