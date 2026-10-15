聽新聞
0:00 / 0:00

李家同／少子化時代中的教育策略

聯合報／ 李家同

台灣正面臨嚴重的少子化問題。許多大學發現，近年招收的學生程度明顯下降，這與少子化有相當大關係。過去報考大學的學生眾多，程度較差的自然會在升學競爭中被淘汰；如今許多大學為了維持招生人數，被迫接受部分程度較差的學生。這是相當嚴重的問題。

另一方面，台灣一面少子化，一面又有許多新的科技工廠陸續興建，科技產業未來需要大量人力。如果這些新增勞動人口的基礎學力不足，對台灣科技產業乃至整體競爭力而言，都不是好消息。

因此，我建議政府除培養學業表現優秀的學生，更應設法拉拔所有後段學生。教育部一定知道，台灣長期存在嚴重學習落差。社會上常有人討論，台北市大安區有多少高中畢業生可以考進台大；但一個年輕人能否進台大，未必是最重要的事，更值得關心的是，他未來能否具備足以立足社會的基本能力，而不是只能從事低薪、零散的工作。

目前升高中的考試是國中教育會考，成績若落在Ｃ，代表基礎能力明顯不足。以數學和英文為例，全國數學拿Ｃ的比率為百分之廿五點二七，英文則為百分之廿九點三一；但在一些偏鄉國中，不論英文或數學，拿Ｃ的學生比率甚至高達百分之八十六。這是政府絕不能忽視的現象。

孩子如果在學校上課聽不懂，父母教育程度較高，往往還可在家協助；家庭經濟情況許可，也可請家教或送孩子去補習班。許多小學生放學後會到安親班，經濟條件較好的家庭甚至可安排雙語安親班。

然而，偏鄉孩子往往沒有這些條件。其父母未必有能力協助複習功課，家庭經濟可能也無法負擔家教或補習費用。官員更應知道，在許多偏鄉，即使家長有意願，也未必找得到家教老師，附近可能根本沒有補習班，更別說雙語安親班。台灣學生之間的學習落差，就是在這樣的環境差異中逐漸形成的。

如果偏鄉孩子的學業程度能普遍提高，對台灣整體競爭力絕對大有幫助。因此，我建議政府制定一套提升偏鄉學生學力的長期計畫。但在提出政策前，必須先真正了解偏鄉孩子為什麼學習落後。

教改曾提出「小班小校」等口號，但事實證明，偏鄉小班小校在教育成果上，未必優於都會區大班大校。這說明教育政策不能有先入為主的意識形態，更不能只靠口號治國。教改曾提出許多響亮口號，未必真正抓到問題核心。

教育部本來就有責任設法全面提升偏鄉孩子的學力，而少子化更使這件事變得格外迫切。但我也希望政府不要因為情勢急迫，就倉促做出大量決策。學習差距不是短時間形成的，當然也不可能在短時間內完全消除。

目前已有些民間團體長期協助偏鄉孩子，教育部應深入了解這些團體的實務經驗與做法。未來政策擬定後，不妨先選擇特定地區試辦，觀察實際效果；若發現缺點就修正，如果成效良好，再逐步擴大。英國教育政策的許多改革，也會經過多次試辦與評估，而不是一聲令下，立刻全國通行。

我希望教育部能真正重視提高偏鄉學生學力這件事，社會也不必要求教育部在短時間內徹底解決所有問題。最重要的是，政府必須理解，全面提升偏鄉學生的基本學力，不只是一項教育政策，更是提升人力素質、縮小社會差距、厚植國家競爭力的根本工程。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）

少子化 教育 學力 偏鄉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI助理進校園 學者憂學生腦力外包

高中科學班直升大學 9校連署盼立專法

教師高齡化 教團憂世代斷層

逾2萬青少年拒學 專家：第一天不上學就應提高警覺

相關新聞

聯合報社論／洋流vs.川流：喧囂與內斂的虛實反差

這次選舉，出現了「洋流」與「川流」兩種截然不同的風格。在綠營和青鳥的全力推促下，民進黨台北市長參選人沈伯洋捲起的「洋流」，每天洶湧上演；這對藍營對手蔣萬安構成強大壓力，卻也淹沒了綠營其他參選人的光芒，禍福難料。相對而言，國民黨新北市長參選人李四川的「川流」，沉穩而內斂，保持個人慣有的不張揚作風造勢，被譏土氣、國語不流利也不爆氣反駁，把理性思考空間留給選民。

志願役退場 制度不應成枷鎖

日前陸軍步兵二○六旅營區發生剛任官不久的王姓中尉墜樓憾事，這起悲劇不僅是一個年輕生命逝去，更無情折射出國軍基層部隊長期以來「主官內部管理失能、適應不良官兵想走卻走不了」的結構性困境。

進步價值 非犯罪保護傘

桃園八德十月十一日清晨發生一起兇殺案，一名廿五歲的盧姓女子夜歸，遭卅六歲吸毒的林姓男子尾隨進入租屋處，割頸殺害後縱火焚屍。嫌犯有毒品、竊盜前科，被捕時身上搜出喪屍煙彈，毒品快篩呈陽性，神情恍惚，始終不肯交代動機。初步調查，兇嫌與被害者並不認識，只因碰巧路過，一個年輕的生命，就這樣在自家門口被無辜殺害。

3.8億元善款 照見制度缺口

當七千名夜市攤販與民間人士十六年來集結三億八千多萬元善款，協助數千名弱勢亡者安葬、扶助清寒學生，這已不只是一段慈善佳話，更是一面照見台灣社會治理的鏡子，值得吾人思考為什麼一群靠擺攤維生的人，能夠長年照顧弱勢，政府又該如何讓這份愛心發揮更大的力量？

經濟好不好 不需要公關粉飾

在美國期中選舉前夕，川普在造勢場合上發出無奈的感嘆：「我們擁有國家歷史上最棒的經濟數據，但我卻無法把這個訊息傳遞出去。」對他而言，美國經濟前所未有的強勁，人民之所以無感，唯一敗筆是「政府的公關做得太差」。然而，這種將施政困境簡化為「宣傳不力」的思維，卻暴露出政治權力與真實民意間，那道難以跨越的致命鴻溝。

李家同／少子化時代中的教育策略

台灣正面臨嚴重的少子化問題。許多大學發現，近年招收的學生程度明顯下降，這與少子化有相當大關係。過去報考大學的學生眾多，程度較差的自然會在升學競爭中被淘汰；如今許多大學為了維持招生人數，被迫接受部分程度較差的學生。這是相當嚴重的問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。