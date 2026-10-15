李家同／少子化時代中的教育策略

台灣正面臨嚴重的少子化問題。許多大學發現，近年招收的學生程度明顯下降，這與少子化有相當大關係。過去報考大學的學生眾多，程度較差的自然會在升學競爭中被淘汰；如今許多大學為了維持招生人數，被迫接受部分程度較差的學生。這是相當嚴重的問題。

另一方面，台灣一面少子化，一面又有許多新的科技工廠陸續興建，科技產業未來需要大量人力。如果這些新增勞動人口的基礎學力不足，對台灣科技產業乃至整體競爭力而言，都不是好消息。

因此，我建議政府除培養學業表現優秀的學生，更應設法拉拔所有後段學生。教育部一定知道，台灣長期存在嚴重學習落差。社會上常有人討論，台北市大安區有多少高中畢業生可以考進台大；但一個年輕人能否進台大，未必是最重要的事，更值得關心的是，他未來能否具備足以立足社會的基本能力，而不是只能從事低薪、零散的工作。

目前升高中的考試是國中教育會考，成績若落在Ｃ，代表基礎能力明顯不足。以數學和英文為例，全國數學拿Ｃ的比率為百分之廿五點二七，英文則為百分之廿九點三一；但在一些偏鄉國中，不論英文或數學，拿Ｃ的學生比率甚至高達百分之八十六。這是政府絕不能忽視的現象。

孩子如果在學校上課聽不懂，父母教育程度較高，往往還可在家協助；家庭經濟情況許可，也可請家教或送孩子去補習班。許多小學生放學後會到安親班，經濟條件較好的家庭甚至可安排雙語安親班。

然而，偏鄉孩子往往沒有這些條件。其父母未必有能力協助複習功課，家庭經濟可能也無法負擔家教或補習費用。官員更應知道，在許多偏鄉，即使家長有意願，也未必找得到家教老師，附近可能根本沒有補習班，更別說雙語安親班。台灣學生之間的學習落差，就是在這樣的環境差異中逐漸形成的。

如果偏鄉孩子的學業程度能普遍提高，對台灣整體競爭力絕對大有幫助。因此，我建議政府制定一套提升偏鄉學生學力的長期計畫。但在提出政策前，必須先真正了解偏鄉孩子為什麼學習落後。

教改曾提出「小班小校」等口號，但事實證明，偏鄉小班小校在教育成果上，未必優於都會區大班大校。這說明教育政策不能有先入為主的意識形態，更不能只靠口號治國。教改曾提出許多響亮口號，未必真正抓到問題核心。

教育部本來就有責任設法全面提升偏鄉孩子的學力，而少子化更使這件事變得格外迫切。但我也希望政府不要因為情勢急迫，就倉促做出大量決策。學習差距不是短時間形成的，當然也不可能在短時間內完全消除。

目前已有些民間團體長期協助偏鄉孩子，教育部應深入了解這些團體的實務經驗與做法。未來政策擬定後，不妨先選擇特定地區試辦，觀察實際效果；若發現缺點就修正，如果成效良好，再逐步擴大。英國教育政策的許多改革，也會經過多次試辦與評估，而不是一聲令下，立刻全國通行。

我希望教育部能真正重視提高偏鄉學生學力這件事，社會也不必要求教育部在短時間內徹底解決所有問題。最重要的是，政府必須理解，全面提升偏鄉學生的基本學力，不只是一項教育政策，更是提升人力素質、縮小社會差距、厚植國家競爭力的根本工程。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）