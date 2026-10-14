郭瓊瑩／再現跨黨派都市綠政光輝

隨著全球極端氣候與氣候變遷問題日益加劇，國人對環境生態保護及綠資源維護的敏感度與行動力也愈來愈高。近年來，從護樹行動、揭露不當修剪或砍除行道樹，到高雄因新市鎮開發，四百多公頃都市林面臨存亡威脅而引發民間抗爭，反映社會對城市綠資源保全的重視今非昔比。

台灣環保運動對「公園綠地與樹木保護」的關注，在一九八○年代，有關關渡自然公園劃設的倡議；一九九○年代，衛武營與柴山自然環境的保存運動，最終促成今日的壽山國家自然公園及衛武營都會公園。進入二○○○年後，環境保護更深入社區日常，從老樹、老屋到行道樹的保存，如台北青田街老樹、松菸護樹行動等，均為代表性案例。

謝長廷擔任高雄市長時，曾率先成立「高雄市綠政委員會」。雖只是任務編組，理念卻相當先進，希望扭轉高雄長期被視為「文化沙漠」及工業、水與空氣汙染嚴重的城市印象。筆者當年有幸參與其中，秉持單純的環境保全理念，凝聚不同背景的專家學者。

一九九六年，高雄首度舉辦「全國公園綠地研討會」，並加速推動公園綠地法立法，當時亦獲跨黨派立委支持。然二○○○年初，相關草案最終遭退回，主因在於涉及都市計畫法、土地法等既有法制，以及民間土地權益等複雜問題。如今中央推動「都市林」政策，並研擬公共植栽維護法，只是整體綠資源保全架構中的一環；依法設置專責的「公園綠地局」，並搭配相關法規與政策，才是正本清源之道。

台灣第一座現代化都市公園，是一八九七年設立的「圓山公園」。依都市計畫，各城市應保有一成的公園綠地面積，但全台從未有能落實者。究其因，在於國家建設長年存在「重工程、輕綠資源」思維，卻忽略「水與綠」的基礎建設。

目前各縣市主管公園綠地的單位，大多仍屬工務、建設或農業局處之下的二級單位。反映政府長期將「公園綠地」視為「工程建設」的治理思維，卻忽視其涉及國土計畫、都市計畫、綠地系統規畫，以及更細緻的植栽培育與管理、生態棲地保護、都市風廊與降溫、滯洪防災、生物多樣性、文化地景保存，乃至全民身心健康與生活福祉等多重功能。

歐美國家自十九世紀末，即已確立都市公園與綠地的公共價值。亞洲的新加坡因國土幅員較小，從國家公園到社區公園，建立了一條鞭治理體系；馬來西亞、印尼、韓國、中國大陸等，也在二戰後逐步認知，都市公園與綠地不只是美化城市，而是健康城市與宜居生活不可或缺的命脈。

台灣在經濟、科技等領域的成就享譽世界，但回到最基本的生活空間治理，無論是都市公園綠地系統的建置、綠資源的保存，乃至樹木與植物生存空間的保障，卻仍顯不足。尤其值得思考的是，在國外已有悠久歷史的「公園綠地」專責組織，在台灣仍未受到同等程度的制度重視。

台灣不乏專家學者與民間ＮＧＯ勇於倡議，可惜公園綠地政策至今仍停留在口號層次。未來應由相關部會跨域合作，建立國家層級「綠政」思維，將「水與綠」視為基礎建設。地方亦應思考設置專責「公園綠地局」，整合城市綠地、生態、植栽、公園與開放空間治理。這不只是行政組織調整，而要成為各縣市首長可實踐的政見。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）