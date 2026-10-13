林一平／閣樓上的真相

維吉尼亞．安德魯絲最著名的作品是哥德式恐怖小說《閣樓裡的花》，朵蘭根格家族系列首部。描寫四名孩子被母親安置在祖母家的閣樓中長達三年多，在隔絕與監控之下成長，終成現象級暢銷作品。並因直面亂倫、兒童虐待、宗教偽善等議題，在北美多地遭到查禁。

讀這本小說時，我不禁想像，資訊爆炸年代，是否也有四個孩子被「安置」在數位世界的閣樓裡。母親象徵那套溫情的話術，反覆告訴他們，待在這裡才是安全的；祖母則象徵維持秩序的機制，把一切不合規範的訊息擋在門外。一個負責讓孩子甘願留下，一個負責讓孩子無法離開。

閣樓起初顯得舒適而有序。精心挑選的內容源源不絕，推薦系統替他們過濾現實的稜角，娛樂與資訊混合成柔軟的填充物，讓人忘記時間的流逝。他們透過一扇小窗觀看世界，那扇窗被擦拭得極為明亮，卻只呈現他人希望他們看見的片段。他們以為自己仍在選擇，卻不知道選擇範圍早已被悄悄畫定，那不是剝奪選擇，而是餵養到失去想選擇的意願。

祖母在門外巡視，以保護純潔為名，行使的卻是不容質疑的審查。隨時間推移，孩子們身體在成長，理解卻被壓縮，思想被修剪成便於管理的形狀。家族黑暗被改寫為浪漫，傷害被重新命名為愛須付出的代價。就像今天，某些平台也把過度使用包裝成陪伴，把資料蒐集包裝成貼心。

最小的孩子終於提出疑問，為什麼他們不能離開？母親的回答聽來溫柔而堅定，外面的人不會理解他們，只有這裡才是真正的歸屬。然真正的原因，是她害怕孩子們一旦看見現實，就會明白自己長久以來活在謊言中；她更害怕一旦他們擁有自由，就不再需要那張由恐懼與控制交織而成的保護網。於是控制被包裝成關愛，囚禁被命名為庇護，依賴被誤認成安全感。

這則現代寓言提醒我們，這樣的閣樓未必只存在於過去；當某種權威以保護之名限制你接觸真相，你或許已住進某種看不見的閣樓，只是牆壁換成了介面，鑰匙換成了密碼與條款。真正的愛，容許自由與真相並存，即使真相令人不安；真正的保護，是教人如何理解世界，而不是將人與世界隔離。

閣樓能夠存在，不只是因為有人被關，更是因為有人願意去鎖門。我們往往不只是被安置進閣樓的孩子；有時候，也是那個鎖上門的母親，在某些議題上把複雜的世界簡化成一扇安全小窗，並說服自己這是為了保護所愛之人。閣樓不是單向的建築，它需要一個甘願被關的人，也需要一個甘願去關門的人。

那些被長期藏在閣樓裡的孩子，成年後仍背負著扭曲的世界觀與難以癒合的創傷。即使逃出了福斯沃斯莊園的實體閣樓，他們終生都無法完全擺脫那段囚禁的陰影。走出閣樓的第一步，是承認它的存在。接下來，才是推開那扇「是為你好」而緊閉的門。外面的世界或許混亂、複雜，也不乏失望，但那至少是真實的；也唯有在真實之中，人才能重新學會判斷、學會選擇，最終成為完整的人。

安德魯絲恐怖故事的閣樓未曾消失，只是換了形式；變得更精緻、更難辨認。那扇小窗至今仍在，我們習慣稱它為「介面」。我們或許都該問問自己，此刻是誰在告訴你外面的世界太危險，又是誰在替你過濾你能看見的真相？問題不是準備好了沒，而是你願不願意承認，那扇窗不是門；而那扇門，其實一直都在。

（作者為前科技部代理部長）