杜紫宸／台積電該不該教馬斯克做晶片？

馬斯克證實，串聯特斯拉、SpaceX與xAI的「超級晶圓廠Terafab」正與台積電接觸，由台積電協助於德州建立先進晶片製造能力。表面上，這可能是一筆龐大的設備、技術服務與代工合作；更深一層，卻涉及晶圓代工模式的結構變化。台積電面對的問題不是情緒化的「教或不教」，而是如何在合作與競爭之間畫出界線。

馬斯克自建晶圓廠的企圖並不難理解：第一，ＡＩ、自駕與衛星系統對高階晶片需求快速增加，單靠外部採購，很難掌握產能與交期。第二，特斯拉、SpaceX與xAI的晶片需求愈來愈特殊，希望從設計延伸到製造。第三，美國積極推動半導體製造本土化，也強化企業自行掌握供應鏈的誘因；這與馬斯克從火箭、電池到人工智慧，一貫追求垂直整合的做法一致。

短期來看，雙方利益高度重疊。馬斯克有龐大的晶片需求，卻缺乏先進晶圓廠量產經驗；台積電則需要深化美國布局，並鎖定ＡＩ與高效能運算客戶。問題在於，合作一旦延伸到製造技術移轉，今天的客戶就可能逐步成為明天的競爭者。因此，台積電最重要的不是拒絕合作，而是分清楚什麼可以提供、什麼絕不能交出去。

半導體製程的基本架構、設計規則與設備規格，很多本來就不是秘密。構成台積電護城河的，是數十年累積的量產能力，包括提高良率、控制缺陷、調整設備參數、整合材料與供應商，以及在數以千計製程步驟中快速找出問題。這些知識很難寫成手冊，更存在於工程師長期累積的集體經驗之中。

如果台積電直接協助馬斯克建立完整的先進製造能力，等於替對方節省多年試錯成本；若完全拒絕，又可能把合作機會讓給英特爾或其他美國供應商，甚至促使美國更積極扶植替代體系。對台積電而言，兩個極端都不是最好選擇，較合理的做法是建立分層合作。

第一層仍以長期代工為主，馬斯克可以取得穩定產能，甚至簽訂多年採購與產能保障合約，但不涉及核心製造技術。第二層可提供廠務、設備整合、成熟製程等顧問服務，協助Terafab建立基本製造能力，但先進製程的良率管理、製程控制及關鍵量產know-how仍由台積電掌握。若雙方合作進一步深化，第三層可採取技術服務或共同營運模式；馬斯克投入土地、資金、能源乃至長期需求，台積電負責製造管理與技術體系，重點是製造能力由誰掌握。

這樣的安排，與台積電海外布局的核心邏輯一致；亦即，產能可走出去，但不能把核心競爭力完整搬出去。此外，最容易被忽略的風險不是文件，而是人才；若大量的台積電工程師長期進駐Terafab，最後被高薪延攬，則技術外溢速度可能遠高於正式授權，故關鍵技術接觸範圍須成為合作條件。

從長期看，以馬斯克的資本能力與垂直整合性格，自建晶片製造能力只是時間問題。台積電的策略，應是利用未來五到十年的合作窗口，持續拉大自己在先進製程、先進封裝、晶片互連、製造效率上的領先距離。

這場合作的戰略不是「教不教」，而是「教多少、換什麼、保留什麼」。台積電可替馬斯克生產晶片，可協助他建立製造體系，甚至可以共同經營工廠，卻不能把累積的量產能力一次交出去。最好的防禦不是築一道高牆，而是要讓馬斯克發現，一旦離開台積電，自建晶圓廠的成本高於合作的代價。

（作者為工研院前產業趨勢研究中心主任）