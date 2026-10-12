聽新聞
0:00 / 0:00

杜紫宸／台積電該不該教馬斯克做晶片？

聯合報／ 杜紫宸

馬斯克證實，串聯特斯拉、SpaceX與xAI的「超級晶圓廠Terafab」正與台積電接觸，由台積電協助於德州建立先進晶片製造能力。表面上，這可能是一筆龐大的設備、技術服務與代工合作；更深一層，卻涉及晶圓代工模式的結構變化。台積電面對的問題不是情緒化的「教或不教」，而是如何在合作與競爭之間畫出界線。

馬斯克自建晶圓廠的企圖並不難理解：第一，ＡＩ、自駕與衛星系統對高階晶片需求快速增加，單靠外部採購，很難掌握產能與交期。第二，特斯拉、SpaceX與xAI的晶片需求愈來愈特殊，希望從設計延伸到製造。第三，美國積極推動半導體製造本土化，也強化企業自行掌握供應鏈的誘因；這與馬斯克從火箭、電池到人工智慧，一貫追求垂直整合的做法一致。

短期來看，雙方利益高度重疊。馬斯克有龐大的晶片需求，卻缺乏先進晶圓廠量產經驗；台積電則需要深化美國布局，並鎖定ＡＩ與高效能運算客戶。問題在於，合作一旦延伸到製造技術移轉，今天的客戶就可能逐步成為明天的競爭者。因此，台積電最重要的不是拒絕合作，而是分清楚什麼可以提供、什麼絕不能交出去。

半導體製程的基本架構、設計規則與設備規格，很多本來就不是秘密。構成台積電護城河的，是數十年累積的量產能力，包括提高良率、控制缺陷、調整設備參數、整合材料與供應商，以及在數以千計製程步驟中快速找出問題。這些知識很難寫成手冊，更存在於工程師長期累積的集體經驗之中。

如果台積電直接協助馬斯克建立完整的先進製造能力，等於替對方節省多年試錯成本；若完全拒絕，又可能把合作機會讓給英特爾或其他美國供應商，甚至促使美國更積極扶植替代體系。對台積電而言，兩個極端都不是最好選擇，較合理的做法是建立分層合作。

第一層仍以長期代工為主，馬斯克可以取得穩定產能，甚至簽訂多年採購與產能保障合約，但不涉及核心製造技術。第二層可提供廠務、設備整合、成熟製程等顧問服務，協助Terafab建立基本製造能力，但先進製程的良率管理、製程控制及關鍵量產know-how仍由台積電掌握。若雙方合作進一步深化，第三層可採取技術服務或共同營運模式；馬斯克投入土地、資金、能源乃至長期需求，台積電負責製造管理與技術體系，重點是製造能力由誰掌握。

這樣的安排，與台積電海外布局的核心邏輯一致；亦即，產能可走出去，但不能把核心競爭力完整搬出去。此外，最容易被忽略的風險不是文件，而是人才；若大量的台積電工程師長期進駐Terafab，最後被高薪延攬，則技術外溢速度可能遠高於正式授權，故關鍵技術接觸範圍須成為合作條件。

從長期看，以馬斯克的資本能力與垂直整合性格，自建晶片製造能力只是時間問題。台積電的策略，應是利用未來五到十年的合作窗口，持續拉大自己在先進製程、先進封裝、晶片互連、製造效率上的領先距離。

這場合作的戰略不是「教不教」，而是「教多少、換什麼、保留什麼」。台積電可替馬斯克生產晶片，可協助他建立製造體系，甚至可以共同經營工廠，卻不能把累積的量產能力一次交出去。最好的防禦不是築一道高牆，而是要讓馬斯克發現，一旦離開台積電，自建晶圓廠的成本高於合作的代價。

（作者為工研院前產業趨勢研究中心主任）

晶片 台積電 馬斯克 先進製程 晶圓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電押寶矽中介層 聯電、力積電跟著發達了

馬斯克：會找到方法 製造「比誰都好的晶片」

特斯拉攜台積蓋晶圓廠生變 聯電意外沾光！ADR早盤上漲

輝達投入玻璃基板研發⋯供應鏈受惠？網嗨：面板雙虎繼續噴

相關新聞

聯合報黑白集／洋流閃身步

「閃身步」迷因最近在網路爆紅，民進黨台北市長參選人沈伯洋是政壇箇中好手，敏感議題一一閃身。大罷免時的「黑熊」四處出征，參選台北市長的「洋流」頻頻轉舵，沈伯洋的政治閃身步，讓他前後判若兩人。

聯合報社論／毒馬鈴薯真來了，戳破府院逐顆工程師大話

為因應《台美對等貿易協定》（ＡＲＴ），農業部今年二月放寬馬鈴薯進口標準，查獲發芽馬鈴薯，不再整批退運。衛福部食藥署上月底在邊境抽驗查到三三九公噸神經毒素「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯，成為新制上路後首例。然而，衛福部事後既未提高整體馬鈴薯進口抽驗比率，更對這半年多來抽驗批數「蓋牌」；如此消極遮掩的態度，對比當時賴清德總統與行政院長卓榮泰信誓旦旦將對進口馬鈴薯採高規格把關，成了賴政府不折不扣的食安照妖鏡。

做孤雁警醒 莫沉浸於假象

一年一度的國慶大典在喧囂聲中落幕，但兩位重量級人物的致詞仍餘波盪漾。畢竟國家的生日非比尋常，全國乃至全世界都在關注，並據此決定用什麼眼光看待這個國家。韓院長代表民意，應該說出人民的心聲；賴總統代表國家，理應維護國家的尊嚴。兩人各司其職，並非從屬關係。

想像的政治恐懼 凌駕民生困境

最近全台又開始瘋選舉了，什麼「台北順起來」，連筆者住在香港都感受到那個威力了！看一看threads，什麼「難道你要選中共同路人？」看一看覺得要氣出來；很多人的思維把國安跟民生綁在一起，民進黨民生做不好，就無限上綱到國安，什麼都推給中國就好了，講得中國好像是哈利波特的佛地魔，全中國都是想要統戰我們的「小粉紅」。

讓選票說話 更勝脫稿演出

立法院長韓國瑜在國慶大會致詞時，頂著批評壓力脫稿演出，喊話賴總統必須解決行政、立法對立的問題，才能避免台灣民主被國際社會視為「假民主、真獨裁」。

周陽山／全球南方面對的考驗

全球南方是一個模糊而寬泛的概念，與它相對應的是西方世界與殖民帝國主義霸權，亦即以G7集團為核心的先進工業國家和自由主義帝國秩序。在一九九○年代冷戰結束後，許多東歐國家准入歐盟和北約，成為新歐洲的一部分，逐步接受西方世界的價值觀和現代化發展模式，並加入西方陣營的外交運作與同盟體系；過去的第二世界（即社會主義陣營）卻一去不返！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。