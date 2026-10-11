趙坤茂／連假寸步難行 房價高不可攀

又逢國慶連假。每逢連續假期，國旅往往是在「出門人擠人、上路車跟車、住宿貴翻天」的循環中度過。好不容易盼來的長假，本應是放鬆身心的充電之旅，如今卻演變成一場體力與荷包的雙重考驗，儼然已是當前國旅揮之不去的陰霾。

上次中秋連假，全台交通大打結，高鐵、台鐵、國道全塞爆。高鐵的自由座人潮大爆滿，造成有些買對號座的旅客被堵到無法上車，而車廂內更擠到連自動門都無法關閉；國道部分，像是雪山隧道車流量「紫爆」，讓滿懷期待出遊的民眾，直接卡在路上動彈不得；收假當日，自小客車從礁溪排隊上國道甚至需要等候兩小時，讓鄰近道路都變成了大型停車場。

除了路途艱辛，令旅客不滿的，還有旅宿業者極不合理的動態定價系統。中秋連假期間，有民眾反映某溫泉旅館一晚房價竟動態調漲數倍，甚至還出現難以想像的天價，引發社會對於國旅漫天喊價的強烈批評。此種趁著節日任意哄抬或臨時加價的亂象，無疑是給本就欲振乏力的國旅環境再一次重擊，政府和業者都不可輕忽。

面對每逢連假必癱的交通動脈，人人都有一套解決之道；但眾說紛紜，如何實質解決問題仍是交通主責單位不可迴避的重責大任。政府可結合基地台訊號與車流數據，精準預測可能發生塞車的路段與時段，並透過手機主動推播客製化的替代道路與出發時間，引導用路人智慧分流；同時，在觀光熱點部署智慧路口偵測器，依即時車流量動態調配綠燈秒數，並對高鐵和台鐵的月台實施人潮燈號預警與智慧引流，從根本緩解造成交通癱瘓的癥結。

針對房價亂漲與非法旅宿亂象，主管機關可建置網路監控爬蟲，隨時抓取各大訂房平台的即時報價；一旦偵測到房價超過業者「備查房價」的上限，或發現網路房源未登錄時，系統便可自動觸發警示並派員實地查緝；此外，未來若能使用智慧合約技術，將訂房價格與條款直接存證且不可篡改，或能杜絕業者在連假前惡意退單、臨時加價的投機行為，以保障消費者權益。

國人對於國旅的熱情，難免會在漫長的車陣與高昂的住宿成本下，逐漸被消磨殆盡。所幸在這危急存亡之秋，仍有自重自愛的旅宿業者，願意盡心款待每一位來訪的旅客。中秋連假期間，筆者與家人提前一日出遊，並提早在收假的前一日返家，幸運避開大塞車的地雷。更幸運的是，我們選擇的「武陵初秋，山林慢旅」專案，房價與平時假日的價位相同，並沒因滿房而惡意漲價。

住宿期間在展演廳聆聽了「台灣海拔最高的音樂會」，由「響樂室內樂團」擔綱，演奏的曲目極其多元，從耳熟能詳的台灣小調《四季紅》、經典名曲《彩雲追月》，到唯美動聽的《荷塘月色》，以及樂團自創曲《落花有意》，都在演奏家絲絲入扣的詮釋下，流露出動人心弦的音樂魅力。

演出中還特別穿插認識樂器的橋段，主持人逐一介紹大阮、中阮、小阮後，打趣詢問觀眾接下來的樂器名稱；台下孩童隨即天真地回答「小小阮」，引來一片笑聲。主持人隨後將「小小阮」正名為「高音阮」，巧妙的互動不僅加深觀眾的印象，更寓教於樂，讓正確的樂器常識深植人心。

在振興國旅之際，期盼業者能用心開拓源頭活水、持續優化旅宿品質，以重塑民眾對國旅的信心與熱情。

（作者為台大資工系教授）