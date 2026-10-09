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金管會出手了！壽險未來獲利不能亂估 新尺標11月底出爐

周韻采／美中AI治理架構的一體兩面

聯合報／ 周韻采

大陸國家主席習近平上次赴美進行國是訪問，已是二○一五年；首站停留西雅圖，適逢微軟及和華盛頓大學高階主管在側，於是倡議由華盛頓大學與北京清華大學共建一研究所，加強中美技術與學術交流，這也是位於微軟總部的全球創新交換學程由來。

十年下來，大陸學生渡海求學者已降至個位數，美國去大陸留學的更少，清華的色彩僅餘淡淡一抹。因此，習近平這次邀請十萬名美國青年赴陸交流或學習，企圖開展新的紐帶連結。物換星移，隨著白宮四年更換一次主人，中美關係不斷被重新定義，習反而有底氣以平常心看待國是訪問；重點並非高峰會能達成什麼協議，而是以兩國領導人的平起平坐來彰顯大國格局。

川普刻意複製北京五月的高規格接待，包括於安德魯軍事基地親自接機、軍樂儀隊迎賓、禮砲與戰機巡弋。在白宮晚宴上，特斯拉執行長馬斯克、蘋果前執行長庫克、輝達執行長黃仁勳再次成座上賓；參觀國家檔案館亦媲美川普參訪北京天壇。

然美國主流媒體，如三大電視網及ＣＮＮ，卻鮮少報導習近平訪美，連ＦＯＸ都忍不住探討為何報導如此稀少。一則是白宮前兩天才禁止ＣＮＮ、ＭＳ ＮＯＷ及Politico三家媒體進入採訪，主流媒體為維護言論自由，某種程度抵制、不願幫川普宣傳。再則，也是美國人不甚關心川習會；對他們而言，物價飛漲才是生活重心。一加侖汽油的零售價已升至六點一四九美元；柴油更高，一加侖漲至七點四九美元，對居住於中西部的卡車司機與農民，已造成莫大負擔，也影響共和黨的傳統票倉。

距今一個月的期中選舉，成為共和黨能否維持國會兩院多數的關鍵，甚至有共和黨參議員反對川普給予習近平如此豪華的排鋪。這些習不是不知道，卻不在乎、亦不影響其宣揚主旋律的意志。「建設性的戰略穩定關係」定錨了中美交往的實質，雙方互有競爭、有矛盾，但控管風險，避免觸及底線的衝突。

習近平已歷經四任美國總統，大陸也從占美國出口貿易二成的產業供應鏈，轉向脫鉤、對美出口依存降至百分之十二；東協區域轉為最大出口區，大陸反而有更多與美抗衡的槓桿。所以川習會的意義並非實質達成了什麼協議，而是透過一系列會面來重申立場，避免雙方誤判雷區。

這次川習會最有前瞻性的協議，就是在下輪的中美經貿談判上啟動ＡＩ治理工作小組。在美國，Anthropic的阿莫戴、Open AI的奧特曼、馬斯克等巨頭呼籲控管ＡＩ，避免大規模的社會危機，參眾兩院也都有議員倡議管制ＡＩ；但川普一直強調維持現狀，不希望因管制而阻卻ＡＩ發展，導致落後大陸。

九月廿九日川普召集ＡＩ巨頭會議，總裁們簽署自願條款，以受倫理制約的自我管制模式，發展安全的ＡＩ產品，並提出與分享最佳執行模式。自我管制似乎與中美ＡＩ治理架構矛盾，這矛盾卻顯示了川普的兩手策略：對內靠業者自律，避免影響「超級智慧」發展及落後於大陸；對外推動治理架構，則可回應國內管制聲浪，又不會阻礙國內進展，甚至利用治理架構牽制大陸發展，可謂一箭三雕。

大陸近年不斷倡議ＡＩ國際合作和全球治理，中美治理架構不但符合其一貫的控管理念，更可證明中美兩國是全球ＡＩ的主導國家，意外成了貿易戰與關稅戰之外的共識。（作者為元智大學資訊管理學系教授）

美中 習近平 華盛頓

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