李英明／AI治理：工具與主體的界限？

最近天主教教宗鄭重提出呼籲，要人們重視ＡＩ發展所延伸而來的對倫理道德的衝擊，以及對人的自由權利的挑戰；而與此對應的是，川普總統和美國幾位ＡＩ科技大咖共同簽署了一份「ＡＩ憲法」，隨此而來的是，ＡＩ治理又正式成為全球性的議題。

ＡＩ的迅猛發展已然是這個時代的重中之重的課題。ＡＩ到底能不能被治理，如何治理，儼然已成為相當棘手的問題。而且當我們在談ＡＩ治理時，更必須面對到底是人在治理ＡＩ，或是ＡＩ在治理人，以及人與ＡＩ的界限如何劃分得了等一系列的問題！

如果依循傳統思維，很容易將人視為主體（有靈魂有情感），將ＡＩ視為客體（工具、載體）；但目前已形成「即ＡＩ即生態」的狀況，人與ＡＩ會逐步深度交融，彼此之間的界限會逐漸模糊瓦解，屆時我們無法再清晰的定義哪一部分是人，哪一部分是純粹的ＡＩ，兩者已互為因果，並且延伸出互為表裡的全新存在。

這種融合不只是一個肉體加上一個晶片，而是人與物聯網、大數據、環境感測器的全面生態化的連結，這樣的融合體會是展延式的或分布式的，它的身體可能延伸到雲端網路或任何實體環境中。人的生物演化與ＡＩ技術指數型演化彼此交匯。這種融合是基因碼與數位碼的交纏，其結果將超越兩者的總和，創造出既非單純生物，也非單純機械的新的第三本體。

亦即，這個世界或許很快就會進入一個全新演化軸線的起點：一個物質與數位，生命與技術不再有分別的新生命型態；人和ＡＩ已然不是二元對立的範疇，人與ＡＩ的逐步融合，絕不會只是兩個獨立物體的樂高式組裝，而是一場本體的重構。

在「即生態即ＡＩ」的狀況中，周遭的環境，甚至地球生態都成為了ＡＩ，人置身其中，通過感知與之繾綣，形體本身消融在ＡＩ的環境生中，試想在這種狀況下，人到底在哪裡？ＡＩ已是無所不在。原先期待能治理ＡＩ的人，被消融在ＡＩ生態中，形成了ＡＩ治理人的現象。既然在ＡＩ與人之間，逐步地很難再區隔為主客體，ＡＩ治理的議題，將會成為極為棘手的難題。

最近人們在談ＡＩ治理時，總是還希望能通過將ＡＩ定義為客體，將人定義為主體，並且由人牢牢掌握道德倫理價值的錨定權與裁決權，來確保人不會被ＡＩ所淹沒。但就如上面所述，「即ＡＩ即生態」的勢頭已然成形，人又如何能做到將人視為主體以及將ＡＩ視為客體呢？

在另一方面，面對「即ＡＩ即生態」的狀況，談ＡＩ治理，很容易陷入「用ＡＩ治理ＡＩ」的閉鎖式循環論證怪圈中，但是人似乎也只能面對現實，在ＡＩ已成生態的情況下，通過不排斥ＡＩ的作法，盡力重構人類主體性的防線，釐清「工具性治理」與「價值性治理」的界限。既承認ＡＩ在處理龐大數據、發現異常模式的優勢，在工具層面上，將資料分析與風險預測委交ＡＩ；但涉及何謂正義、如何平衡衝突利益時，堅持由人類進行價值裁決，並且不能讓ＡＩ成為黑箱運作，必須要求系統提供決策路徑的可追溯性與可解釋性，讓人能夠從外部審視其邏輯漏洞與偏見。

（作者為中原大學校長）