郭瓊瑩／憶那住在樓梯間的榮民伯伯

在美國念書時，經常會對Veterans Day與Memorial Day混淆，後來弄清楚了：一為紀念為國貢獻、依然健在的退伍軍人，一為懷念已逝、為國殤陣亡的軍人。進而了解，台灣也有榮民節（十月卅一日），主要為紀念參與抗日戰爭、八二三砲戰，或退伍後投入十大建設的退伍軍人。它涵蓋了跨世代的退伍軍人，總稱為「榮民」。

印象最深刻的是，美國國慶日或退伍軍人節時，會有許多退伍軍人自各地集結到華府的國家廣場，其中以越戰紀念碑前自主獻花悼念的情境最為感人。尤其許多肢體受創者，彼此扶老攜幼前往。

未經歷過戰爭的世代，很難體會榮民的心境。無論是戰勝國、戰敗國，侵略者或被侵略者，昔時戰場上的殺戮經歷，應難以言語形容。

筆者對榮民有深刻的接觸經驗，不在金門、馬祖，不在眷村，不在榮民醫院，卻在陽明山上的中國文化大學。甫於文大任教時，發現學校有一群與美國大學完全不同的校園守護者，他們兼負校園安全巡守、環境清潔、颱風巡防以及館舍簡易維修，甚而會管理餐廳飲食。師生們都稱呼他們為「榮民伯伯」。這一尊稱，宛如讓師生將他們視為家人。後來才了解，這是文大創辦人張其昀博士建立的特別制度。

學校有一組特別的編制「榮民隊」，為全台校園中規模最大、最完整者。宛如創辦人對培養年輕學生，包括出國留學，有「七十二弟子」之傳承般，該榮民隊亦有七十二人為正式員工。他們都是單身、來自各省各鄉，安置在系館樓梯間的宿舍。

我們幾乎天天接觸，他們會關心師生的生活與安全，學生對他們也以一種晚輩的家庭關係相待，讓離鄉背井的榮民有家的溫暖。設計系學生經常熬夜留宿教室，伯伯們必會過來巡守叮嚀，而非如今日制度化、外包校警例行執勤公事般地催趕、鎖門。

經歷戰亂者各有不同的人生故事。當戰亂結束、撤退來台退伍後，為了讓他們不致頓失同袍網絡，張創辦人建置了這項特殊的人性化安置計畫，超越了制式化「勞工」的角色定位。除了有工作、有薪資、有棲所、有人際網絡外，更重要的是獲得被認同的「尊嚴」。

猶記負責管理系館的榮民伯伯，是一位個子不高、鄉音濃厚，但挺拔、堅韌而有正氣的退伍軍人。他的一句話迄今仍讓筆者受用無盡：「當系主任就像將官帶兵一樣，帶兵要帶心。」學校有任何節慶活動，也會邀請榮民伯伯參與，展現將榮民視為校園大家庭一份子的仁厚。

今日回首，對張創辦人除了有延攬知名學者的大格局與遠見外，早在半世紀前即自主推動超越「慈善」、「救濟」型態的榮民安置作為，尤其令人敬佩與感動。其所推動的政策，早已涵括了今日所謂的包容性就業、高齡者社會參與，以及跨世代共融等ＥＳＧ、ＵＳＲ與ＣＳＲ理念。

今日老兵多已凋零，「榮民伯伯」制度也早已被企業化的勞務採購承攬所取代。但這樣的人性關懷格局，卻令人深切感懷。

張創辦人在辦學、研究、經世、人才培育之外，對社會建設之先知先覺與視為己任，鏈結私人興學、國家發展、人才培育與社會關懷，並以身作則，讓學子在學習生涯中，將「志於道，據於德，依於仁，游於藝」播種於心。

憶榮民伯伯，也緬懷創辦人的教育精神，祈其典範長存常青。