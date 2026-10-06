趙坤茂／租房陷阱多 自保不吃虧

古往今來，無論是想急於尋求安定的房客，或是想要安穩賺取租金的房東，都很容易淪為不肖之徒覬覦的肥羊。

報載開學期間，詐騙集團在社群媒體上，刊登價格偏低的夢幻套房招租廣告吸引學生，隨後假房東以「人在外地無法帶看」為由，誆騙可透過快遞「寄送鑰匙」自行看房。待上鉤後，歹徒便傳送偽造的物流網址要求學生填寫個資，並在顯示「實名認證失敗」後，由假客服接手，以帳戶凍結的老套誘導學生操作網路銀行轉帳，一步一步榨乾無辜學子的積蓄，行徑相當可惡。

本該利益眾生的資通訊科技，如今竟也淪為歹徒詐欺手段的「加速器」，頻頻被用來快速製作「夢幻照騙」，從事偽造文書、假冒物流、誘導金流等連環套，讓人防不勝防。

歹徒為取信大眾，盜用許多網路上出租公寓的照片和資訊，不僅讓無辜房客的荷包失血，也讓合法房東的信譽受損，使其原本可靠的物件被貼上詐騙標籤，甚至還可能無端捲入司法調查。因此，不論是房客或房東，看屋簽約時都必須提高警覺，讓意圖詐取不義之財的歹徒無利可圖，如此方能共築信用可靠的租屋平台。

有名旅居國外的學生告訴我，前陣子他在一處專供學子租賃的宿舍大樓看屋時，挑中一間視野開闊的優質房間，現場立即簽約。然當他在線上簽署相關文件時，竟發現月租金被悄悄調高，當下立即向租屋人員反映，轉知系統後台調回原價。試想，若非該生機伶當場看出謬誤，懵懵懂懂簽了約，一年下來恐被坑上數千美元。

孰料該生隔天檢視時，才發現簽署的制式合約並未列上房間號碼，直覺其中可能有詐；果不其然，當他返回租屋處詢問房號時，分配的竟是一間四處面壁的房間。所幸簽約時有同伴可以作證，大家同聲質問怎可以任意變卦，難道要讓宿舍的信譽掃地嗎？租屋人員一開始還以慣常口吻推拖拉，足見類似的欺詐行為早習以為常；所幸該生硬頸不屈，據理力爭後，終於要回簽約時原本看中的房間。

另一方面，「欠租不繳又霸占房屋」是令房東頭疼的租屋糾紛類型之一。租屋蟑螂往往利用法律保護居住權的特點，以及民事訴訟耗時甚久的漏洞，不斷找藉口拖欠房租，卻又死賴著租屋處不肯搬走。

據傳有位高齡九十歲的房東十多年前將房屋出租，孰料房客入住後便找藉口不繳房租。房東因年事已高，再加上生性善良，總想著「對方可能過一陣子就有錢」、「希望他自己主動搬走」，以致鵲巢鳩占十多年；最終由房東的兒女出面，歷經繁瑣的法律程序，才收回形同廢墟的房子。遺憾的是，他們不僅無法追回多年來積欠的租金，還得自費找清潔公司清空垃圾後重新裝潢，真是好心被狗咬，令人氣憤填膺。

「鵲巢鳩占」的典故原是美事一樁，乃《詩經》讚美新娘順理成章住進夫家的婚禮祝詞，孰料如今卻成了形容惡人強占他人資產的貶義詞；不僅展現時代變遷，更反映租屋市場中房東的恐懼。甚者，惡房客還可能「鵲巢鳩租」，當起「二房東」將房子再出租，或「鵲巢鳩售」，假扮屋主將房子給賣了。

租屋陷阱何其多？政府、房東、房客都得審慎面對，莫讓不肖之徒有可乘之機。

（作者為台大資工系教授）