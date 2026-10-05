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方祖涵／台灣匹克球元年

聯合報／ 方祖涵

紐約中央公園的沃爾曼溜冰場，原本是冬天給遊客滑冰的場地，夏天鋪上塑膠地板，就變成匹克球場。八月三十日中午，職業匹克球大聯盟年度決賽就在這裡開打，最後由紐澤西五人組擊敗聖路易震撼隊，拿下隊史首冠。這場比賽，電視轉播有七十七萬三千名觀眾收看，比去年決賽多了一半，創下聯盟史上最高紀錄。而三天五個場次的比賽，更湧進超過萬名現場觀眾。

這還不是匹克球今年最高的收視紀錄，一月份的職業巡迴賽大師賽，在同一個電視台轉播，平均觀眾七十九萬，峰值突破百萬，同時段收視竟然贏過亞馬遜平台的ＮＢＡ。根據運動產業統計協會的年度報告，去年全美有兩千四百三十萬人打過匹克球，五年前這個數字只有四百二十萬，連續五年蟬聯全美成長最快的運動。

這股熱潮今年正式在台灣升溫，速度不輸美國。根據中華民國匹克球協會估計，二○二四年全台已有約十四萬人加入匹克球行列，球場數量也快速成長。企業更是踴躍，兩年之內全台興建超過百座室內專業場地，不少是由廢棄廠房改建、活化。十月份台中就要舉辦國際匹克球公開賽，各縣市社區球場也陸續動工。要說今年是台灣匹克球元年，應該沒有人反對。

匹克球對場地的需求不大，光是一面標準網球場就能隔出四面球場，球速慢、上手快，首次拿拍就能對打，中老年人也能立刻加入。裝備門檻同樣親民，千元有找的球拍就能上場。多數場館採輪打制，個人報到就能跟陌生人湊隊，不必先揪滿人數，運動完還能順便交到朋友。球場上，祖孫三代同場對打的畫面時常出現，這是其他球類運動很難見到的風景。

只是這幅風景背後有隱憂，人人都能輕鬆上場的低門檻，也容易讓人低估風險。先前曾提過全美匹克球傷害衍生的醫療費用每年提高，急診傷患有六成落在六十五歲到八十歲之間，正是球場上最快樂的一群人。跌倒撐地造成的手腕骨折，跟自以為年輕衝刺造成的阿基里斯腱斷裂，是門診最常見的兩種傷害。

看到匹克球場瘋狂拓展的熱度，台灣人難免想起葡式蛋塔、夾娃娃機，或是現烤古早味蛋糕，這些漲潮再退潮的劇本，沒過多久就會重演一次。現在廢棄廠房接連改建成匹克球場的速度，確實讓人有些既視感。

不過，這回或許將會不同，畢竟這是每個人都可以終身享受的運動。蛋塔吃多了會膩，運動卻是長久的習慣。我這兩年在台灣的時候也會參加匹克球協會的練習，每次場館預約系統開放的瞬間，熱門時段幾秒內就被搶光。如此的熱度現在更加速放大，變成社群媒體上大家共同的話題。

在投資報表上，匹克球是門生意，市場有多熱，退燒就可能有多快。可是對球場上的人來說，這是每周固定的期待，是下場之後還想再約的朋友。生意終究有降溫的時候，享受運動的生活，卻不會退燒。

（作者為運動文學作家）

匹克球 大聯盟 亞馬遜

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