一把火 揭穿循環經濟

基隆天外天掩埋場堆積的廢床墊引發大火，燃燒近二十小時過程中，民眾徹夜聞到濃烈塑膠惡臭，關窗戴口罩仍受不了。

和許多類型的垃圾一樣，廢床墊當中所含材質，大部分都具相當高的資源價值，值得妥善回收再利用。蔡前總統先前以「循環經濟」為重要政見，要「透過能資源再利用，讓資源生命周期延長或不斷循環，以有效緩解廢棄物與汙染問題」，建立「從搖籃到搖籃」的新經濟模式；賴總統接續推動，並公布「二○五○年循環經濟路徑圖」。

不知這次火燒一千七百張廢棄床墊，兩位總統和相關掌權官員能否試著想像，由堆積如山的廢棄床墊引燃的熊熊烈火，和百姓被迫吸入的毒煙，台灣的「循環經濟」真相如何？尤其看到廢床墊數量的成長趨勢，可知亟需建立一套健全的回收體系和處理方針，以供地方採用。

廢棄床墊的回收技術已相當進步而成熟，這次廢棄床墊大火反映的卻是，台灣仍採用最原始的廢棄物處置方式：先堆積到相當數量，再發包以怪手等機具拆解，和領導人掛齒的「循環經濟」很有距離。

床墊的絕大部分材質都可回收再利用，但目前的露天堆積方法，不僅會讓接下來的回收步驟更加複雜且困難，回收材質的價值也必然嚴重折損，以致大多只有焚化或掩埋一途。整個過程中隱含多少對人體健康與環境的威脅，實不難想見。

落實廢棄床墊回收，可彰顯的意義在於，如何讓複雜的消費產品透過創新、合作及系統性思考，整合到循環經濟當中。此必須整合環境、經濟、內政等政府部門共同合作，促使廢棄物資源化、能源化、賦予經濟價值，同時建立流通系統。而要達到回收循環性，需要材料供應商、床墊製造商、回收業者、政府官員之間緊密合作，將床墊從線性處置的因循，轉型為基於永續概念的材料循環流通模式。

不可否認，廢棄床墊是相當複雜的產品，它的回收需面對的挑戰包括，高收集成本：床墊笨重且體積龐大，需動用較大的運送人力；材料組合複雜：分離緊密結合的聚氨脂（ＰＵ）泡棉、乳膠、彈簧、織品等，需動用密集人工；市場競爭：原始材料成本低，弱化回收材質的經濟價值，並有汙染風險。

藉由機械與化學技術回收廢床墊，可減少產生廢料、提升資源使用效益、降低溫室氣體排放。例如切碎的ＰＵ泡棉可生產地毯襯墊、隔熱材等次級產品；可閉合回收循環，減少對原生化石基進料的需求，並降低製造床墊時產生的碳、水及生態足跡。

進一步促進廢棄床墊循環的作為包括：生產者責任延伸、回收技術創新，以及配合回收需求的材料標準化設計。隨著規模擴大，借重先進的機械加工和自動化選別技術，可逐步提升效率和產量；先進的化學回收技術，亦可將回收材料的品質提升到足以用來生產新品。