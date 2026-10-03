黃正忠／聽得進與聽不進的AI

上個月爆發一個世界大新聞，曾先後任職OpenAI與Anthropic的研究員Jacob Coxon辭職，公開警告兩家公司競逐「自我改進的超級智慧」，卻尚未證明人類有能力駕馭其風險。ＡＩ安全與開發速度之爭議迅速蔓延，諸多前沿實驗室內部與領導者，也陸續示警、要求更強的安全協調，川普與輝達執行長黃仁勳更親上火線。

過去的數位化若出問題，拔掉插頭可以立馬防堵；未來的ＡＩ若失控，卻沒有拔掉插頭就可屏蔽的可能。人們聽得進算力威力與投資開發的紅利，現在更應聽得進失利的代價。資本市場顯然先聽見了紅利，Gartner最新估計，二○二六年全球ＡＩ支出達二點七兆美元，年增百分之四十九點五，二○二七年更將達三點六四兆美元；今年單是ＡＩ基礎設施一項，就約一點四八兆美元。

台灣更站在浪頭中央，截至四月底，科技相關產業已占上市公司總市值百分之八十一點四四；今年前八月，台灣核准對外投資達六二四億美元，較去年同期增加百分之九十八點三七。ＡＩ已不是一項產業，而是一場國家級資本重置的戰力展示。

問題是，ＡＩ的帳，不能只算當下一年短線的營收與獲利，還有太多環境與社會面的長線外部性沒埋單。據國際能源總署ＩＥＡ最新估計，全球資料中心用電將從二○二五年的四八五TWh增至二○三○年的九五○TWh，幾乎倍增，ＡＩ專用資料中心更將成長三倍。國際勞工組織ＩＬＯ指出，全球每四個工作，就有一個受到生成式ＡＩ某種程度影響。聯合國貿易和發展組織ＵＮＣＴＡＤ估計，ＡＩ可能影響全球四成的工作。

社會成本的警訊已出現在資料中心門口。今年七月十八日，美國四十二州同日出現一四二場反對設置資料中心的抗議。路透社調查顯示，只有約三分之一的美國人支持目前資料中心的擴張速度，願意接受在自己社區設置資料中心者僅一成四。居民反對的是電價、水資源、土地、噪音、燃氣發電，以及誰拿走紅利、誰埋單真實成本。算力會折舊、伺服器會淘汰，留下來的卻是電網、土地、水、碳、廢棄設備處理等沉重負擔。

下一階段的ＡＩ競賽必須換一張成績單，能源、水、碳、關鍵礦物、電子廢棄物等，應納入ＡＩ全生命周期來揭露；安全測試、面對攻擊時的「紅隊測試」、事故通報、第三方驗證等，不能只靠企業自願。ＡＩ投資報酬率也應納入勞工轉型與社會成本；董事會與投資人該問的已非「有沒有投資ＡＩ」，而是「投資出了什麼樣的ＡＩ」？

ＡＩ的考題不是能不能更快，而是讓ＡＩ更聰明、更快的人類，在最有能力的時候還聽不聽得進警訊與忠言。聽得進市場，卻聽不進社會；聽得進算力，卻聽不進能源與水的極限；聽得進成長故事，卻聽不進氣候、勞工與下一代的代價，那麼再聰明的ＡＩ也稱不上進步。

ＡＩ可以幫助世界走向永續，但不能以犧牲永續做為自己的成長燃料。需要被訓練的不只是ＡＩ，還有讓我們聽得進不同聲音、踩得住煞車，也做得出停看聽選擇的智慧與魄力。類似ＡＩ的吹哨者，早在製藥、生醫、化學、基因改造與能源等領域出現。科技倫理與治理是根；根太淺，再高的樹在風雨縹緲中，也會面臨連根拔起的厄運。

（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）