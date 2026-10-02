李家同／政府對AI發展應有的認識

ＡＩ是政府和民間都十分關注的技術，九月十八日聯合報頭版報導了英國國王查爾斯三世對ＡＩ的想法，他九月十七日出席在蘇格蘭舉行的ＡＩ高峰會議時說：「我們迫切需要充分思考，ＡＩ落入錯誤的人手中可能帶來的生存危機。」羅馬天主教教宗良十四世九月廿八日也首度公開批評Nvidia執行長黃仁勳淡化人工智慧（ＡＩ）風險，強調ＡＩ威脅人類、毀滅世界的疑慮並非「假新聞」，各界應認真看待。

政府對ＡＩ發展的階段應有深刻的認識。首先，我們要釐清ＡＩ的範圍是什麼。現在很多人使用電腦手寫輸入，卻很少人說手寫輸入是ＡＩ；許多人利用語音識別，也很少人認為語音識別是ＡＩ。

理由很簡單，手寫輸入和語音識別的技術都存在已久，導致大家認為舊的技術與ＡＩ無關。但若有廠商推出一項前所未聞檢驗技術，大家卻可能直觀地認為這必然來自ＡＩ技術。

ＡＩ不只是那些聊天軟體，因此ＡＩ的定義當然不只是ChatGPT呈現的技術。對於ＡＩ的影響，我們應該好好分析，尤其是教育部。美國麻省理工學院有一份很詳細的研究報告，明白解釋了ＡＩ和教育的關係。教育部也應仔細地關注ＡＩ對學生思考的影響。思考的能力對學生而言當然非常重要，但目前尚不能確定ＡＩ如何影響學生的思考力。

除了教育部，經濟部也應說明ＡＩ和產業發展的關係。我們希望國家有能力製造相當優異的高端產品，但要做出可商業化的產品，工程師必須花很長的時間研發才可得到技術細節。

所謂十年磨一劍，經濟部應明確地指出方向，說明ＡＩ的發展對提升產業有哪些助力。此外，ＡＩ需要建立資料中心，近來美國有些州不贊成設立資料中心，台灣政府對設立資料中心有何規畫？

數位發展部更應注意到，民眾使用ＡＩ不僅是聊天，也用來替日常生活做很多事情。替人做事的ＡＩ模型稱為「ＡＩ代理人」，它可以幫我們訂機票、回答客戶的問題等。國際媒體近來對所謂的「流氓ＡＩ代理人」亦多所討論，因為已有ＡＩ代理人做出可怕的事情；比方說，它們在維基百科上建立了很多莫名的資訊。

ＡＩ對國家發展有正面影響力，但我們必須冷靜地注意ＡＩ的發展方向，且對ＡＩ絕不能有「神聖不可侵犯」的崇拜心態，政府和民間都要關注ＡＩ已發展到什麼程度。英國國王警告說，萬一ＡＩ落入錯誤的人之手，可能會給人類帶來生存危機。

我認為用「生存危機」這個詞雖有些言過其實，因為人類不致被電腦毀滅，但我們亦須明白ＡＩ在資訊安全上造成的威脅。資訊安全攸關國家安全，絕不能忽視；大家不妨想想看，任何國家都有關於槍砲的管制，是故對任何有破壞資安疑慮的技術，國家都應設法管制。

總結來說，政府各部門對ＡＩ的發展，均應有客觀而冷靜的看法。教育部要明白ＡＩ對教育的影響、經濟部須熟知ＡＩ在經濟與產業發展上扮演的角色、數位發展部應使整個政府了解ＡＩ代理人與資安的關係。ＡＩ發展已受到英王的關注，我們政府對ＡＩ發展該有些什麼宣示呢？

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）