洪蘭／寬恕別人 其實是放過自己

最近有幾位朋友突然過世，嚇得群組中有人說鬼門關不關，她不敢出門。對於看不見的東西，科學並不排斥，因為我們對宇宙的了解還太少，但是可以去尋求更合理的解釋。

Holmes-Rahe壓力量表發現，在這一百項壓力和情緒的量表中，得分一五○至一九九者，次年生病的機率為百分之卅七；二百至二九九者，次年生病的機率為百分之五十七；得分超過三百者，次年生病的機率為百分之七十九。離婚、失業、配偶死亡是排序中的頭三項。這幾位朋友在過去都遭受到業務和感情上的背叛，其中一位更是在處理亡夫的遺物時，才發現他出軌秘書長達十年之久。我們都曾勸過她寬恕，她也知道放下的必要性，但是寬恕這件事是「知易行難」，尤其被自己最信任的人背叛時，留下的恨與不甘是很難用三言兩語去化解的，她說：我白天可以放下，但夜闌人靜時，那個不甘會排山倒海般湧來。寬恕是一生的修行，許多人至死都沒有解脫。

但是正因為如此，我們一定要學會寬恕，因為緊握著怨恨不放，真正受害的不是那個忘恩負義之人，而是自己。長期的懷恨會持續活化交感神經系統，導致血管收縮、血壓上升，心跳加速，這迫使大腦一直分泌壓力荷爾蒙來維持「戰或逃」的警戒狀態，嚴重傷害心血管。

研究發現不快樂的人，腎上腺皮質醇的濃度比快樂的人高百分之四十八，不快樂的人血漿纖維蛋白質的濃度是快樂的人十二倍，而血漿纖維蛋白質是發炎的指標，長期生活在怨懟的情緒中，會抑制免疫細胞，如自然殺手細胞與Ｔ細胞的活性，所以沮喪和憂鬱的人常會感冒生病，因為他們抵抗病毒與細菌感染的能力變弱。

其實，唯有放下和寬恕才能把情緒的主控權收回到自己手中。這個主控權的重要性常被人忽略，實驗發現，對電擊有主控權的老鼠在被注射腫瘤細胞後，得癌症的機率比沒有主控權的老鼠少了百分之七十三。主控經驗不但可以強化免疫系統，還深入到細胞層次，降低罹癌的機會。

既然人生不如意事十之八九，那怎麼去處理不愉快之事就是我們智慧的考驗。佛典箭經說的好，痛是難免，苦是自取，人的痛苦來自二處：一在身，一在心。例如有人用箭射你，你身體就痛了；如果你捶胸頓足，抱怨啼哭，你心受到的便是第二支箭的痛。若能轉換心境，便可避開第二支箭的痛。其實會痛就是會痛，不會因為你生氣哀號而減輕。自我中心是痛苦的溫床。真正的痛苦源於對自己的執著，所以佛家說，愈是受苦，愈是要去助人，因為痛苦因分擔而減輕。

避開仇恨心還有一個方法，就是「反求諸己」，認清這件事有多少是自己造成的，若是自己也有錯，那麼沮喪和憤怒就會減少很多，我們的情緒是一種心態，改變心態就能改變命運。

另外，研究發現遺忘是必要的，有些事現在想不明白沒有關係，過一陣子就想不起來了。一九五二年諾貝爾獎得主史懷哲說：快樂不過就是身體健康，記憶不好而已。

寬恕是放過別人，更是放過自己。

（作者為認知神經科學退休教授）