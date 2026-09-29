詹文男／AI時代的照妖鏡由誰掌鏡？

好友老張跟我說，前幾天他的家族ＬＩＮＥ群組突然跳出一支影片：某位參選人對著鏡頭低聲說出一句足以斷送政治生涯的話。舅舅立刻轉傳：「請睜大眼睛看！」阿姨回了三個驚嘆號，老爸卻問：「這是真的嗎？」

老爸這一問，恐怕連年輕人也答不上來。如今幾張照片、一段錄音，就可能被用來製作以假亂真的影音。這種「深偽」技術，彷彿ＡＩ版的易容術；換一張臉、仿一段聲音，讓人說出從未說過的話。年底九合一選舉，預估約有一九六五萬名選民，其中逾六十萬人是首投族。投票之前，大家得先面對同一道題目：眼前所見，究竟能不能信？

政府已備好一面「照妖鏡」。中選會八月成立「深偽影音防制專案小組」；數位發展部建置通報網，協助候選人將警察機關的鑑識資料送交平台處理。依公職人員選舉罷免法，意圖影響選舉、散布足以造成損害的候選人深偽影音者，最重可處七年有期徒刑。

這套機制確有必要，過去候選人遭到抹黑，往往只能開記者會喊冤；等澄清趕到，影片早已跑遍群組。現在有鑑識與通知平台管道，受害者至少不必獨自追著謠言跑。然「鏡子」有用，還得問由誰掌鏡、怎麼照？警察機關負責鑑識，平台負責限制瀏覽或移除；但諷刺、惡搞、二次創作、惡意偽造之間，未必有一條清楚的界線。法律要求的「足以生損害」，也不能只憑一方聲稱即算數。處理得慢，假影片可能左右選情；處理得草率，真實的批評也可能消失。

更棘手的是，有人會把「鏡子」砸向真影片。當人人知道影像可以造假，被拍到「真有其事」的人就多了一句辯詞：「那是ＡＩ做的」，這就是所謂的「說謊者的紅利」。一旦連真憑實據都能被輕易否認，受損的就不只是某位候選人的名聲，而是社會追究責任的能力。

因此，照妖鏡需要幾點原則：首先，讓鑑識過程可受檢驗。政府可在保護個資與偵查資訊的前提下，公開其判斷標準、案件處理時間、去識別化的結果摘要等，並建立明確的申訴及更正程序。

其次，讓標示與移除各有依據。對尚未完成鑑識、但已有合理疑慮的內容，平台可先提示讀者查核，避免把猜測說成定論。對依法完成鑑識的深偽影音，則須依現行規定及時處理；同時保存必要紀錄，讓受影響者有機會申訴，也讓外界能檢視判斷是否一致。

第三，讓證明「真實」更容易。候選人、媒體與平台可逐步採用Ｃ２ＰＡ等內容來源技術，記錄影音從拍攝到編輯的歷程，替原始影片留下一份「出生紀錄」。它雖不能單獨保證內容真實，紀錄也可能在轉傳時遺失；但若配合原始檔保存及獨立查核，至少能替之後必要的查證留下更多線索。

至於我們這些群組裡的人，轉傳前不妨停個三秒想想：誰先發布？原始影片在哪裡？有沒有第二個獨立來源？群組可能是假訊息擴散的起點，也可以是使它止步的地方。

神話故事裡，照妖鏡一照即讓妖怪現形；現實中人人都想有這面鏡子，連「妖怪」也想。當每張臉都可能被仿造，我們需要的是人人看得見、查得到、也能質疑的判斷過程。真相不怕檢查，怕的是沒有人被允許檢查。

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）