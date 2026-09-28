聽新聞
0:00 / 0:00

張俊哲／928：24601？

聯合報／ 張俊哲／台大教授、兩度教學傑出獎及十一次教學優良獎得主
「教師節快樂」的意義在於完成自我救贖，找到教育的意義和樂趣。（圖／張俊哲）
「教師節快樂」的意義在於完成自我救贖，找到教育的意義和樂趣。（圖／張俊哲）

今天是教師節，一個紀念孔子誕辰、肯定教師貢獻的日子。九二八重返國定假日，原可彰顯社會對教師職分的尊重；遺憾的是，假雖放了，許多教師的自我認同卻不增反減。當老師不再以教育為榮，就如教練先失去求勝的信念。到頭來，師生都是輸家。

僵化的薪資結構固然令人對教職卻步，卻未必是教師自我認同弱化的主因。試問，有多少投身教育者曾寄望藉此躋身富貴？相反地，多數人滿懷作育英才的初衷而來，詎料校園有朝一日竟成有志難伸、有苦難言，甚至孤立無援的場域。

面對台灣教育的沉痾，再多的抱怨、抗議，或急就章式的政策，恐難脫困；負面情緒不斷累積，更徒增教師的怨懟與無力。那麼，該如何走出教育的「悲慘世界」呢？法國作家雨果筆下《悲慘世界》的男主角尚萬強，或許能為身陷困局的教育者，帶來突圍的啟示。

尚萬強原是赤貧工人，為了救濟姊姊一家，鋌而走險盜取麵包，自此身陷囹圄；又因屢次越獄，服了長達十九年的苦役。在獄中，他被剝奪了姓名，只剩冰冷的囚號—「二四六○一」。

刑滿出獄後，更生人的標籤令尚萬強四處碰壁。窮途末路之際，他再次鋌而走險，偷走曾收留自己的主教家中的銀器，因而再度被捕。不料，主教竟向憲警聲稱銀器乃是自己所贈，為他解圍。這份意想不到的善意，徹底撼動了他的靈魂：「二四六○一」從此走上救贖之路，重新尋回「尚萬強」。日後，他更蛻變為受人敬重的市長、慈善家與父親。其實，世道未曾改變，真正改變的是尚萬強自己。他不再讓苦難定義人生，而從被寬恕的記憶中拾回尊嚴，找回重生的勇氣。

回到現實，我深感不少老師也像被困在牢籠的「二四六○一」，只求少做少錯，在煎熬中苦撐待退。有些教師甚至以失去鑑別度的高分粉飾太平，或以縱容惡行來換取學生歡心，淪為向不公不義低頭的「二四六○一」；結果反而讓許多認真教學、守規向學的師生承受更大的壓力與不滿。這還不包括屈從績效主義，甚至徇私，將各式排名與敘獎凌駕於教研本質與學生關懷之上。久而久之，老師們竟視病態為常態。悲！

如果幾近萬劫不復的「二四六○一」都能因主教的愛與寬容而重獲新生，那麼今日活得宛如「二四六○一」的老師們，誰能成為他們的「主教」？誰能在他們受挫、妥協時伸出援手，讓他們重新找回投身教育的初衷？

其實，仍占多數的良善家長、同學，以及「二四六○一」老師們身邊的同事，你們就是！然而，若只是沉默以待，恐怕只會讓遲來的正義貶值。因此，請別讓良善的老師們孤軍奮戰。當他們願意堅守原則、承擔責任，甚至遭受誤解時，一句理解、一份信任、一次即刻救援，都能捍衛正義。如此一來，受挫的老師就有喘息的機會，完成自我救贖。

謹在九二八，敬祈教育的「悲慘世界」，終能迎來逆轉的光明結局。

教師節 國定假日 教師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

孔子為何能成萬世師表

教育新血流失／教育淪健保遭濫用？14年資深師出走 嘆零成本投訴逼出「防禦性教學」

教師節前夕致全國教師一封信！教長鄭英耀：成為大家後盾

【教師節特刊：教學現場直擊7-4】王雅芬／真實的教育

相關新聞

聯合報黑白集／維持「餡」狀？

川習會後適逢民進黨四十周年黨慶，從黨外到執政，民進黨一路從主張「台灣獨立」，退守至「維持現狀」。外交部長林佳龍寄望「美台共管中國」，但美中正共譜建設性戰略穩定關係；川習會後時空環境大不同，台灣處境更加險峻，賴政府還能天真將維持現狀視為原封不動的戰略答案嗎？

聯合報社論／如果提名大公無私，監察院怎會崩壞至此？

第六屆監委已於七月卅一日卸任，立法院明天將行使第七屆監委同意權。聯合報調查報導，總體檢第六屆監委表現，發現第六屆監委在幾乎滿員下，表現卻明顯不如有許多缺額的四、五屆監委。除了監察不力，還發生許多爭議，第六屆監委表現可謂不忍卒睹，並且自提名開始，就已向下沉淪，應為立院行使第七屆監委同意權的鑑戒。

川普高規格迎習近平 「核心利益」仍無解

廿三日，舉世矚目的川習二會登場。大陸領導人習近平專機抵達美國後，川普總統給予了超高規格的接待，總統夫婦罕見親臨機場迎接，除了禮砲外，還有軍機飛越上空致敬壓軸。翌日，又在白宮有更大的排場，由四七九名美軍各兵種官兵組成的儀仗隊歡迎，川普陪同習近平在玫瑰園閱兵，觀看軍事表演，等於舉辦了兩場歡迎儀式，超高規格的接待世所罕見。

中美新格局 我應認清風險

這次川習二會最重要的時代意義：中美關係正在從單純的「戰略競爭」，轉入「中美協調、重複賽局」的新型大國關係；中美競爭沒有結束，但美國不再是單極霸權，雙方正嘗試建立一套防止競爭失控的長期互動機制，而台灣仍是最敏感的一道題目。

教育「老園丁」的節日感懷

日前收到人事室通知，筆者將於本學期結束屆齡退休，有些資料也需著手準備填寫了。回顧民國七十六年的開學日，我騎機車到校報到，還被值班教官誤以為是學生攔了下來，那時猶是小鮮肉、如今已髮蒼視茫。

學生有成就 辛苦已如過眼雲煙

今天教師節，前陣子看到一則網路新聞，它指出十大女性覺得最辛苦的職業，教師這項工作排名第二。現在老師工作內容多而繁瑣，排名第二辛苦，應有許多人贊同。當老師雖累，以前人們還是十分喜歡這份工作；如今年輕人對此職業卻意興闌珊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。