張俊哲／928：24601？

今天是教師節，一個紀念孔子誕辰、肯定教師貢獻的日子。九二八重返國定假日，原可彰顯社會對教師職分的尊重；遺憾的是，假雖放了，許多教師的自我認同卻不增反減。當老師不再以教育為榮，就如教練先失去求勝的信念。到頭來，師生都是輸家。

僵化的薪資結構固然令人對教職卻步，卻未必是教師自我認同弱化的主因。試問，有多少投身教育者曾寄望藉此躋身富貴？相反地，多數人滿懷作育英才的初衷而來，詎料校園有朝一日竟成有志難伸、有苦難言，甚至孤立無援的場域。

面對台灣教育的沉痾，再多的抱怨、抗議，或急就章式的政策，恐難脫困；負面情緒不斷累積，更徒增教師的怨懟與無力。那麼，該如何走出教育的「悲慘世界」呢？法國作家雨果筆下《悲慘世界》的男主角尚萬強，或許能為身陷困局的教育者，帶來突圍的啟示。

尚萬強原是赤貧工人，為了救濟姊姊一家，鋌而走險盜取麵包，自此身陷囹圄；又因屢次越獄，服了長達十九年的苦役。在獄中，他被剝奪了姓名，只剩冰冷的囚號—「二四六○一」。

刑滿出獄後，更生人的標籤令尚萬強四處碰壁。窮途末路之際，他再次鋌而走險，偷走曾收留自己的主教家中的銀器，因而再度被捕。不料，主教竟向憲警聲稱銀器乃是自己所贈，為他解圍。這份意想不到的善意，徹底撼動了他的靈魂：「二四六○一」從此走上救贖之路，重新尋回「尚萬強」。日後，他更蛻變為受人敬重的市長、慈善家與父親。其實，世道未曾改變，真正改變的是尚萬強自己。他不再讓苦難定義人生，而從被寬恕的記憶中拾回尊嚴，找回重生的勇氣。

回到現實，我深感不少老師也像被困在牢籠的「二四六○一」，只求少做少錯，在煎熬中苦撐待退。有些教師甚至以失去鑑別度的高分粉飾太平，或以縱容惡行來換取學生歡心，淪為向不公不義低頭的「二四六○一」；結果反而讓許多認真教學、守規向學的師生承受更大的壓力與不滿。這還不包括屈從績效主義，甚至徇私，將各式排名與敘獎凌駕於教研本質與學生關懷之上。久而久之，老師們竟視病態為常態。悲！

如果幾近萬劫不復的「二四六○一」都能因主教的愛與寬容而重獲新生，那麼今日活得宛如「二四六○一」的老師們，誰能成為他們的「主教」？誰能在他們受挫、妥協時伸出援手，讓他們重新找回投身教育的初衷？

其實，仍占多數的良善家長、同學，以及「二四六○一」老師們身邊的同事，你們就是！然而，若只是沉默以待，恐怕只會讓遲來的正義貶值。因此，請別讓良善的老師們孤軍奮戰。當他們願意堅守原則、承擔責任，甚至遭受誤解時，一句理解、一份信任、一次即刻救援，都能捍衛正義。如此一來，受挫的老師就有喘息的機會，完成自我救贖。

謹在九二八，敬祈教育的「悲慘世界」，終能迎來逆轉的光明結局。