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趙建民／川習用台安全換經濟利益？

聯合報／ 趙建民

在競選總統期間，川普指責中國透過不公平貿易偷走美國人的工作、掏空美國工廠，但在五月川習會後，卻稱對台軍售是最佳籌碼，不會飛九千五百英里去打仗。這次川習會前，日本首相高市早苗特別提前兩天在聯合國大會發言，搶先和川老大會面，川普是否再出驚人之舉，印太各國屏息以待！

白宮會前，習近平先後參加上海合作組織峰會及金磚峰會，他在新德里金磚峰會時強調，希望在ＡＩ、供應鏈、世貿組織下的貿易加強合作，對抗美國的意圖明顯；但在另一邊，今年稍早舉行的G7峰會成員國嫌隙日深，也難怪美國學者要稱「這是習近平的世界」了！

這次峰會美方由財政部負責，以經貿為主的談判目標明確，峰會前雙方已經達成貿易進一步休兵和非敏感商品關稅減免的共識，在此框架下，台灣問題如何定位？

根據新華社的報導，習近平在閉門會中稱，中方維護國家統一和領土完整的立場清楚，希望美方堅持「反對台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題。川普強調兩人友誼深厚，建立在相互尊重和兩國人民的根本利益之上，呼應習對台灣問題的關切。

今年五月川習會確立「建設性戰略穩定關係」的新定位，在中國外交語境中，「建設性」隱含存在根本性的分歧、尋求動態管理並進行合作的意圖。中國對外簽署眾多戰略關係文件中，只有兩次冠「建設性」，且均出現在美中關係因台灣問題而出現危機之際。當前台海問題嚴峻，美中甚至有可能走向戰爭，嚴肅性不言而喻。前次的「建設性戰略夥伴關係」出現在一九九六年台海危機後，江澤民於翌年十月訪美時確立，柯林頓在一九九八年六月訪中時，在上海發表「新三不政策」，明確提出不支持台獨、不支持「兩個中國」或「一中一台」，以及不支持台灣加入必須以國家名義才能加入的國際組織，回應中方的期待。這次「建設性戰略穩定關係」據說是去年七月，魯比歐在馬來西亞會見王毅時主動提出，美方以什麼交易？

南華早報稱美中擬恢復自二○二二年裴洛西訪台後中斷的軍事交流，建立三個層次的軍事對話管道，並重啟軍備管制談判；而王毅和魯比歐峰會前通話，以及解放軍東部戰區司令和美國印太司令會面，台灣議題均罕見缺席，是否表示雙方已經達成某種程度的共識？

當然，美國當前對中戰略對峙，並無可能終止對台軍售，但本世紀以來，除了今年一月通過的軍售暫緩外，另在小布希和歐巴馬時期，或因對北韓協商需要，須商業利益或單純的深化交往，美國已三次、前後九年暫緩對台軍售。

這次峰會前魯比歐稱對台軍售須考量全球需求，似為軍售的籌碼性質尋求說辭。

其次，對台六項保證固然包含事先不與中共諮商軍售的承諾，但八一七公報也稱美中將竭盡全力採取措施製造條件，以促成對台軍售之最終解決，雙方將採取什麼措施、製造什麼條件？台灣坐立難安。

川習二會雙方同意ＡＩ帶有國安風險將設立通報機制，可見美方對中政策的多面性。

政府每次遇到類似危機，一貫做法是國安會沙盤推演，再聽美國重申政策不變後，一切如常。美方做法，該學著點吧！（作者為文化大學社科院前院長、陸委會前副主委）

川習 關稅 川習會

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