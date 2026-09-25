潘襎／文明發展的永恆月光

月到中秋分外明，心理作用多於現實，浪漫情懷又多於理性。亞洲各國以太陰曆紀年，周朝春祭日、秋祭月，稱之為「仲月」，實為秋分之異名，每年不同，並無定期。直到唐代，中秋節稱為十五夜，正式定為八月十五日。

白居易最有名的長篇詩歌為〈琵琶行〉，貶謫江州第二年秋天月夜，聽到同為天涯淪落人的琵琶女哀怨音樂，淚流滿懷。又隔年，白居易寫下〈八月十五日夜湓亭望月〉：「昔年八月十五夜，曲江池畔杏園邊；今年八月十五夜，湓浦沙頭水館前；西北望鄉何處是，東南見月幾迴圓；臨風一歎無人會，今夜清光似往年。」

皇帝在曲江畔杏園為新科進士舉行歡宴，緊鄰一旁是玄奘大師譯經的慈恩寺，與藏經的大雁塔。白居易於中秋夜，曾在長安曲江畔杏園賞月，歡欣喜樂；今日中秋卻在澤地濕熱、邊鄙無文的臨水館舍亭裡，空無一人，只有月光相伴。

月光清輝，神聖不可侵犯，童年家中設桌祭祀，長輩告誡「不可用手指月」，否則「月娘娘會割你的耳朵」。中秋節經由盛唐文化傳到日本平安時代，因襲唐名「十五夜」，月亮神聖依舊不可直視。平安時代，貴族泛舟觀賞波光粼粼的月色，吟詩誦歌，反增一份詩意。

宋代賞月已成庶民、貴族們通宵的室內與戶外遊樂。中秋節是韓國、日本、琉球、越南的共通文化記憶。一九六九年阿波羅十一號登月，月球上沒有亭台樓閣，吳剛、桂樹、靈兔杳無蹤跡，月亮成為人類印證科學進步的實驗場域。

月亮在從古到今給人無限遐思，月亮圓缺，意味著時間消逝，也隱喻人事圓滿與遺憾。蘇東坡在〈江城子：乙卯正月二十日夜記夢〉以「十年生死兩茫茫！不思量，自難忘」為起始，「料得年年斷腸處，明月夜，短松岡」作尾。明月夜斷腸時，他貶謫黃州，月亮在前後〈赤壁賦〉中卻使他放達而超邁。月亮伴著大文豪走過午夜夢迴的哀傷，也喚起他超越世情羈絆的豪邁。

月光柔美，含情脈脈或哀婉，倆相得宜，一八○一年貝多芬為他的女學生創作「升Ｃ小調第十四號鋼琴奏鳴曲．作品廿七之二」，情感豐富。聽者聆聽後，認為如瑞士琉森湖上的躍動月光，於是以「月光奏鳴曲」而廣為人知。

德布西「月光」創作於廿八歲，靈感來自法國象徵主義詩人保羅．魏爾倫詩作〈月光〉，其詩描寫一群戴面具舞者在月光下跳舞，心懷悲愴。德布西這首簡短樂曲，十五年後才在商人催促邀約下修訂發表。他厭惡人們稱他的作品為印象派，卻是具有象徵主義那樣的暗示與精神內涵，月光不是形式的光影，而是深沉的心靈悸動。

十餘年前，筆者在台北某扶輪社演講「生命的奧秘與美的憧憬」，放映德國浪漫主義畫家卡斯巴大衛作品「海上升起的明月」，畫中三人坐於海邊岩石上，眺望遠處大海，明月破雲而出。會後，一位長者前來致意，自述曾在美國經商失敗，絕望地望著大海；那時海上升起一輪明月，「美極了，給我無窮希望！」即使廣寒宮不在，月亮依然給予絕望者面對未來的生命力。

月光下，俄烏仍處戰火硝煙，台灣則是家家烤肉；情侶相攜傳情、旅人四處奔波、詩人彳亍（音：ㄔˋ ㄔㄨˋ）望月。同一顆月亮卻是不同情懷，失望、絕望、希望；悲愴、喜悅、歡欣，月亮從未離棄我們，守護著人類文明不斷發展下去。（作者為亞洲大學通識教育中心專任教授）