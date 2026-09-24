李英明／怪圈：用AI治理AI

日前，幾位全球ＡＩ領域的大咖呼籲，鑒於ＡＩ飆速發展可能失控，應該放緩ＡＩ發展的速度和步伐。這樣的呼籲引發了各界的關注和議論，這到底是驚世之言？道德勸說？空谷足音？還是商業策略話語？人們莫衷一是。

ＡＩ發展至今，有幾個面向值得我們關注：其一、它已不再只是單純的技術與產業，或單純的工具，而是已經創造了「即ＡＩ即生態」的狀態，有其自身的運轉邏輯和機制，並且成為人的生活與生命世界，讓人鑲嵌於其中去思考抉擇和行動；它已不是客體，而是人的載體，不會依人的意志而轉移。

其二、ＡＩ已成當代地緣政治的中心，影響全球權力結構的核心變數；鞏固ＡＩ主權，已成為維護昂揚國家主權的關鍵，而為了鞏固ＡＩ主權，必須建立獨立自主的ＡＩ或主權ＡＩ，從而會將與ＡＩ相關的資源配置與國家安全及维護國家主權連起來；其三、ＡＩ是第四次工業革命的核心，已重塑全球的價值鏈，並且引發國家間與企業間關於ＡＩ經濟主導權的激烈競爭，不只國家會想建立獨立自主的或稱為主權ＡＩ，企業同樣也會想建立獨立自主的或稱為主權ＡＩ。

鑒於以上分析，我們必須認識到：一、ＡＩ發展速度與步伐，要快要慢，已不是人們或幾位ＡＩ大咖說了算，而是受到ＡＩ生態的邏輯和機制的制約；二、從地緣政治的面向看，ＡＩ發展速度與步伐，深受大國競爭影響，也不是這些ＡＩ大咖能完全左右的；三、ＡＩ相關企業競爭激烈，這樣的呼籲是否也是商業競爭策略的操作；四、呼籲本身充其量屬於無約束力的道德宣式，在缺乏全球監管機構與法律約束下，容易流於空洞。

況且，在囚徒困境的制約下，相關大國或企業不會將ＡＩ市場與技術主導權拱手讓給對方。即使巨頭們口頭承諾放緩，在競爭激烈的驅動下，暗中的技術研發與部署依然不會停止。而且，相對於其他ＡＩ企業追趕者而言，呼籲暫緩或提高安全標準，實質上抬高了後進者與開源社群的進入門檻，他們會認同嗎？此外，很多人都可以看出，ＡＩ巨頭希望透過這些呼籲，有效塑造道德形象，將焦點從當前已發生的損害，轉移至「未來的終極生存風險亅，從而希望成功轉移監管焦點。

在另一方面，即使單一國家的ＡＩ企業願意放緩，主權國家也不可能同意，地緣政治的零和博奕，徹底打破全球ＡＩ巨頭私下達成「集體放緩」的可能性。

而且，現在ＡＩ發展的複雜度，已漸漸超出人力直接監控的能力範圍。人們所能提出的安全解決方案，往往要仰賴訓練另一個ＡＩ來監管當前的ＡＩ。在這樣的「用ＡＩ治理ＡＩ」的模式中，因為治理工具本身即衍生自相同的生態系與演算法邏輯，很容易陷入無窮迴歸的自我證明的套套邏輯中：人們必須不斷開發更強大的ＡＩ來控制現有的ＡＩ，最終會形成無法解開的技術依賴與閉環。

依靠「用ＡＩ治理ＡＩ」與「企業自我約束」已難以解開前述的套套邏輯的體制怪圈，現在的關鍵不在於是否放緩腳步或速度，而在於是否還能在ＡＩ生態失控崩解前，建立與技術發展進程匹配的全球監管架構與安全規範機制。（作者為中原大學校長）