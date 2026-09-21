林一平／AI的厚黑學

李宗吾在《厚黑學》裡說，「厚」是臉皮厚，能忍辱偽裝、等待時機；「黑」是心地黑，能在利益衝突中果斷取捨，不因名聲道德而動搖。他以三國人物為例：曹操心黑果決，劉備臉厚偽裝，孫權則兩者兼具，審時度勢求存。

這套說法與其說是鼓吹奸詐，不如說是一種反諷式的社會觀察，指出權力場上表面講仁義，背後爭利益。但這場博弈有一個前提：曹操、劉備、孫權彼此對等，都是同一個局裡的玩家，厚黑是人與人之間的較量。

ＡＩ時代的厚黑少了這個前提。曹操式果決之黑，體現在OpenAI從開放理念走向封閉商業模式的落差，也體現在NVIDIA的市場主導與各國晶片出口管制、ＡＩ戰略的交織之中，資源與競爭壓力下，理念讓位給控制權；技術一旦成為戰略資源，理想主義便讓位給現實政治。

劉備式的臉厚，則是「推薦演算法」以改善體驗為名，行引導消費與輿論之實。生成式ＡＩ以降低創作門檻為名，製造真假難辨的內容；數位伴侶以陪伴為名，用永遠順從的回應取代真實關係裡的磨合。這些技術未必出於惡意，但因此更難防範；因為惡意可以被指認追究，但善意包裝下的結構性偏差，往往連使用者自己都察覺不到，只覺得「貼心」，卻不知不覺交出了資料與判斷力。

真正的差異在這裡：傳統厚黑是人對人的算計，對手看得見，也有反擊的機會；ＡＩ時代的厚黑，是演算法與資本對人性的系統性支配，使用者面對的不是一個對等的博弈者，而是一整套為了留住注意力而不斷優化、卻不必為結果負責的機制。

人怕麻煩，便把選擇交給推薦系統；渴望被理解，便依賴聊天機器人；相信數字客觀，便忽略訓練資料與商業利益造成的偏差。這種迎合未必是設計者刻意的算計，更多是市場競爭下的必然結果，愈懂得迎合弱點的產品愈容易勝出；整個產業的誘因結構，都在鼓勵把人性弱點打磨得更精準。該被檢視的，從來不只是某項技術或某家公司，而是驅動這一切的經濟邏輯。

《厚黑學》在ＡＩ時代的價值，不是教人以厚黑對抗科技，而是提醒人保持清醒，並看明白清醒的極限。免費的ＡＩ服務，代價是個資與注意力；聲稱客觀的演算法，背後未必沒有偏見；無微不至的數位助理，也可能悄悄改變人的判斷力與選擇權。但個人的查證與懷疑，終究無法對等地抗衡一整套系統；若缺乏透明要求、資料治理、演算法問責，則再謹慎的使用者，也只是在不對等的局裡獨自保持清醒。

李宗吾當年攤開的，是人心裡不願明說的算計，那個對手至少有名有姓，會老、會死、會在史書裡留下評價。

今日該攤開的，是那套連使用者都不在場、卻早已替所有人作好選擇的系統；它沒有臉可以厚，也沒有心可以黑，卻比任何一個厚黑的人，都更擅長讓人心甘情願地交出選擇權。曹操會死、劉備會死、孫權也會死；ＡＩ系統會不會死？卻未有定論。（作者為前科技部代理部長）