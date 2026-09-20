李家同／教孩子英文 從Be動詞談起

英文的確和中文是完全不一樣的，我們說「我是、你是、他是…」等等，不管你、我、他，一概都用「是」來表達。可是英文就不一樣了，I am、You are、He is、We are、They are，孩子因此須懂得英文的「人稱」，我、我們是「第一人稱」，你、你們是「第二人稱」，他、他們是「第三人稱」。

很多孩子好不容易學會了這些規矩，但又碰到例如「我的母親是一位老師」這句話。很多學生誤以為「我的母親」是第一人稱、「你的父親」是第二人稱，這當然是錯的，老師必須改正他們。由此可知，教孩子英文需要有耐心。

最麻煩的是，英文的動詞有原式，am、is、are的原式是be，是所謂的「be動詞」；這對年紀小的學生來講又是一頭霧水。比方說，若他要用英文寫「我要做一個老師」，句子會是 I want to be a teacher。

有次我叫大家翻譯「我不是一個壞小孩」，有個調皮的學生寫 I do not be a bad child；我說不可以如此寫，他問我錯在哪裡？我也說不出來。他說我「將Ｉ去掉，句子變成 Do not be a bad child，這個句子行不行？」我只好點點頭，因為這個句子又是對的了。孩子因此表示很不服，為何第一個句子不行？

英文有「十二時態」，現在式、過去式、未來式；三個時態又分別有簡單式、進行式、完成式、完成進行式。對孩子們來說，時態實在是不好理解。最近我看翻譯小說的時候，大偵探說Ａ知道Ｂ已經死了，我卻沒有看到Ａ如此說；後來書中有解釋，Ａ對Ｂ的形容都是過去式。英美的檢調單位常根據過去式的敘述破案，所以教學生學會時態十分重要。

英文文法相當複雜，需要用中文來解釋這些文法。但台灣的英文教育有一個「規定」，那就是英文讀本教科書中不可有中文解釋。有次我的一個學生將所有的動詞都加ing，我深感困惑；他說是老師教的，且很神氣地給我看教科書。教科書中有一頁只有兩個句子：I am swimming 與 Are you swimming? 下面的動詞全部加上了ing，學生因此以為每個動詞都要加上ing。

這使我想起另外一個學生，他問我某一個句子中的動詞為何要加ing？他還指給我看，說「這是教科書上的句子」。他說曾問過老師，老師說：「你就暫時將這些句子下面畫一條線，我以後會解釋給你聽。」

孩子們要學好英文，文法絕對非常重要。有時我們看英文小說，忽然看到一些話語並不符合正確文法，這是因為作者要強調說話的人沒有受過什麼教育。富蘭克林的妹妹和富蘭克林往返的信件，現在都保留在普林斯頓大學，這些信件裡很多文法並不正確，因為當時的美國並不要求女性會寫英文句子。

許多人認為好的英語教育就是讓孩子會說英語，卻忽略了即使說英語也要正確地說英語，否則英語程度仍是有問題的。現在有人提倡「沉浸式教學法」，若我們的孩子生長在講英語的環境之中，當然會說得很對、寫得很好；但台灣絕大多數的孩子沒有這種環境，造成了很多國中生，連be動詞的正確用法都弄不明白。

我很同情這些孩子，be動詞有過去式，很多孩子卻不大會使用，但這實在不能怪他們。我希望我們的英文教育是務實的，而不是根據什麼「高深的理論」。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）