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大象來了 期待新世紀太平生活

聯合報／ 郭瓊瑩
台北藝術節開幕演出「大象來了」，巨象裝置在雨中漫步士林街頭。聯合報系資料照
台北藝術節開幕演出「大象來了」，巨象裝置在雨中漫步士林街頭。聯合報系資料照

近來各種選舉灰色新聞占滿媒體平台，九月初的「大象來了」，頓時如雲雨後的金色陽光般射入人心、拋開晦暗。引頸五米高的街頭移動景觀，捲起公共藝術的千堆雪。

三隻機械大象走入士林庶民生活，當牠們走進昔時的基隆河廢河道，穿過多彩商圈住家時，帶來不分年齡、性別、國籍的參與式驚奇體驗。古樂風笛聲中的多彩服裝，以及動物與人、人與人之間的眼睛和手語接觸，打破了那道一直存在且隱形的公與私、庶民與菁英間的藩籬。藝術如此走進城市生活空間、連結市井文化，宛若十年前「白晝之夜」的震撼，原來生活可如此有趣多元而燦爛。

同時，國發會公布的數據同樣撼動人心，推估五十年後，台灣人口將只剩一二一五萬。一頭大象的平均壽命約為五十至六十歲，林旺爺爺遷徙來台時約卅歲、八十六歲逝世；據研究，林旺是人工飼養最長壽的亞洲象。牠走過的歲月也相當精采，正如此次演出的主題：隨著大象遷徙。林旺隨孫立人將軍自緬甸來台後，曾入住鳳山黃埔新村，一九五四年遷入圓山動物園；一九八六再搬遷到木柵動物園。

感謝台北市文化局整體策展，與台法團隊鏈結了這個特殊的時代遷徙故事。「大象來了」又走了，如何串連到人與城市、人與人、人與生物，以及下一個四十年人類的生活？林旺長壽，人類同樣朝著生命歷程的兩極邁進。

先不談二○七五年，單是到二○五○年，台灣的高齡人口將占三成七，每一點四名勞動者扶養一個老人。試想，未來的社會型態會是什麼模樣？當ＡＩ與社會共生，工作、生活與生產型態亦將產生巨大變革。以今天推估的未來人口，多餘的土地空間勢將騰出轉型，人類追求的不再只是快捷式的大規模開發。一旦光纖、資料處理中心、數位服務等逐漸取代原有的基礎建設，環境再生將取代土地開發，生活環境建設也將取代住宅建設。

屆時，人類的生活場景將再回到混合用途型式，都市計畫分區將趨於模糊。透過ＡＩ協作、居家工作、全球游牧式遷徙，推進與大自然的接觸及更多文化社交、健康服務等，形成另類的十五分鐘生活圈，整合在地生活。原本追求土地供給量的取向，將轉為創造不可取代的環境品質與生活價值。

聯合國人居署研究，新指標有醫療、長照、都市再生、公共交通、數位基礎設施、防災與韌性，其中還有非常特別的「文化與景觀」。縱使有了機器狗、機器人，乃至各種機器動物，但「演替」過程中的文化歷史場所和精神，以及涵括４Ｄ生活棲息空間的「景觀」品質，卻是人類歷史中不可抹去的要素，人類將像那三隻大象般，不急不徐地漫步在「有人性溫度的林蔭大道」之中。

當硬體建設已高度可預期，「文化與景觀」指標更彰顯人與人跨文化、跨地理，共同修復受傷的地球、增益多元生活福祉、提升無形的精神美感，並讓廣義的藝術成為生活之必然。

「大象來了」又走了，短暫的煙花打開了市民的心靈觀景窗、打開了台北與台灣，也可能縫合了藝術文化行政與庶民生活間的缺口。

林旺二戰期間曾被日軍徵用為「軍伕」，在森林與河流間搬運；透過「大象來了」的演出，似也將牠的靈魂送回故鄉森林。追求太平的生活，或許正是「大象來了」帶給我們的深層啟示。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）

大象 藝術 人口 文化

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