李清志／旅行意義的進化

以前我聽陳綺貞的歌「旅行的意義」，總是在想：旅行的意義到底是什麼？可惜我沒有聽出歌詞中關於旅行意義的答案。從上世紀台灣開放觀光旅行到現在，台灣人對於「旅行的意義」其實是不斷地改變的。

早年台灣剛開始開放觀光，國人出國總是以吃喝血拚為旅行重點，特別是在那個相對封閉的年代，關稅的保護政策，加上物質缺乏，出國血拚總覺得是買到賺到，甚至有人出國就是要帶貨，或幫親友買東西，回來甚至可拿到舶來品店寄賣。對很多人而言，出國旅行努力血拚，帶著大包小包回國，就覺得很有收穫、很有價值！對他們而言，旅行的意義就是血拚。

一九九七年文化工作者黃威融出版了一本書，叫「旅行就是一種Shopping」，廣受大家歡迎。其實這本書並不是鼓勵大量消費的「購物指南」，而是告訴大家旅行帶回來的東西，不只是物件本身而已，而是這些物件所儲存的旅行記憶。「旅行者透過選擇、購買與收藏物件，帶回那座城市的設計、氣味與生活記憶。」

出國旅行吃喝玩樂雖然很開心，雖然血拚買了很多東西，但回國後面對成堆的戰利品，內心總覺得很空虛，因此許多文化人士開始鼓吹「知性的旅行」，認為旅行不應只是滿足口慾及物質需求，應該要追求知識上的滿足，才是旅行的意義。

因此他們喜歡去看美術館、歷史古蹟，連吃美食、喝葡萄酒，都要了解食物的歷史緣由及料理的製作等等，甚至出發前，還要上一系列的課程。這種旅行方式其實是種「知識爆炸」的旅行，參觀所有景點都要有專業導覽人員詳細講解，遊覽車上也幾乎都是在上課聽講，因為參加者大部分都有「知識的焦慮」，深怕自己因看不懂，白白浪費這趟旅行。

不過這些年來，國人旅行的次數與經驗已經很多，大家開始覺得所謂的「知性之旅」，雖然在知識上可以得到許多收穫，但旅行好像在上學一般，這樣壓力實在太大了。所以人們重新反思「旅行的意義」。

如果旅行只是去上課，行程都在聽專業導遊講解，吸收許多別人二手的知識，卻沒有時間自己觀察、體會、反思，完全沒有自己的探索與第一手經驗感受，那麼旅行到底有什麼意義？還不如在家看網路介紹就好。

因此，這幾年開始興起體驗式旅行，強調沉浸式的體驗與感受，不再執著於知識填鴨，讓人可以在旅行中專注於個人的直接感受。其實關於藝術之美、建築之美，以至於大自然之美，都不應該只是知道些知識而已，應該要用心感受聆聽，才算是真正懂得欣賞。

今年六月我規畫了一趟建築大師柯比意的朝聖之旅，來到廊香教堂，這座教堂曾給年輕時的安藤忠雄帶來震撼性感動，也被日媒喻為是「死前一定要看的一百棟建築」之一。

一般團體來到當地，就是由導遊講解，然後拍照後離去，頂多花一、兩個小時就可以，我們卻規畫幾乎大半天，讓大家好好感受這座建築，觀察不同時間的光影變化之美。既然是死前一定要看的建築，為什麼大老遠跑來朝聖，卻只短暫停留，不能好好欣賞呢？

我們那天的行程只有廊香教堂，大家自己準備果實、麵包當野餐，坐在教堂前的草地上畫畫，細細地品味這座建築，將自己遇見廊香教堂的感動畫下來。過程中，陽光和煦，蟲鳴鳥叫，內心十分平靜，真是美好的一天！

我想這才是旅行的意義吧。

（作者為都市偵探、建築學者）