周行一／「活在當下」的方法

「活在當下」這個觀念一直困擾著我。我曾經有一段時間認為過去都比現在好，所以未來只會比現在差，藉此勉勵自己「活在當下」，譬如年紀愈來愈大了，體力會愈來愈不如前，因此現在應該盡量多做喜歡的事，以後就做不動了。我當時有這種想法，可能是因為每天身處在一個很具挑戰性的環境，心中常常記得過去發生過的安逸快樂時光。

我開始推廣人生理財規畫的觀念以後，對過去是不是一定比現在好有了不同的體會。如果過去一定比現在好、未來一定比現在差，那麼人一定活在悲觀裡，對未來不寄予厚望，這種「活在當下」不會快樂，焦慮感一定很高。就個人而言，儘管從前工作辛苦，但通常很快樂，不會對未來感到悲觀。

當然，現在一定有比過去好，也有比過去不好的，例如今天體驗了一樣以前沒經歷過的樂事，而後隨著年紀大了，健康檢查的紅字日益增多；儘管如此，能夠相信「今天比過去好」才是對的，緬懷從前並無法讓自己停留在過去。人只能活在現實的狀況當中，現在的我是過去記憶的結果，種種好的壞的記憶，促成了當下的自己；把現在活好，在現況中享受生命才有意義。「過好現在」所產生的記憶，能造就未來的我，會讓我們在未來的當下活得更好。

只要保持這種「活在當下」的態度，我們在未來也能活好，在未來世界裡面享受生命。

「活在當下」是一個易懂的概念，可是知易行難，是不是擔心將來體力不夠了，就直覺地拚命出國旅遊？是不是覺得將來還是買不起房子，現在就盡量消費？怎麼樣才能讓「活在當下」變成現在享受生命，而且未來也可以用同樣的態度享受生命？

如果把「活在當下」定義為能掌握現在稍縱即逝的時間，活得心安、活得有意義，同時能享受自己辛勤工作的成果，有一個方法能達成這樣的目的。這個方法幫助人在有限資源下（時間與金錢等等），規畫想要有的人生，同時能夠以簡單的方式實踐規畫的結果。未來的生活是現在生活的累積，人的最後記憶就是每次「活在當下」的累積，所以不只現在「活在當下」，未來也能「活在當下」，對我們能否享受生命是很重要的。

如果做一個全人均衡理財規畫，可以把現在跟未來一起考慮，納入生活的各面向，包括職涯、娛樂、健康、家庭等，以及未來想要完成的各種夢想，例如自己的窩、退休生活、大旅遊、捐贈等，理性地在想要的與需要的之間取捨，得到一個每天都可以實踐的人生規畫，這就是「活在當下」。這種「活在當下」讓自己覺得踏實快樂，也覺得人生充滿希望。

按照人生理財規畫「活在當下」，人生會持續進步，畢竟認真「活在當下」就是給未來「活在當下」播好了種，儘管無法預測未來，但是有規畫的未來一定比沒有規畫的更能掌握、更好！

（作者為行珩全人均衡系統創辦人）