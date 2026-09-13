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詹文男／AI時代的人才與耗才

聯合報／ 詹文男

仍於職場奮鬥的老張與老王在閒聊。老張抱怨公司領導識人不明：「老闆真是不會用人，竟把奴才當人才，把人才當奴才！」老王點頭如搗蒜，並問：「那我們是人才？還是奴才？」老張說：「我們是公司的耗才！」

這雖是笑話，但某些程度離事實也不會太遠。最近矽谷就傳出一些公司，正在用ＡＩ紀錄員工每天的工作軌跡，萃取員工的智慧，預計等到ＡＩ可以上手的時候，這些員工恐怕就要回家吃自己了。

這種做法有個專有名詞，叫做「知識蒸餾」，聽起來像是化學實驗，公司是真的把員工每天怎麼寫信、怎麼談判、怎麼排解客訴，一步步錄下來，餵給ＡＩ學習，直到ＡＩ能模仿七、八成的功力為止。

過去企業導入ＡＩ，多半從流程標準化程度高的工作開始，例如客服應答、資料整理、報表撰寫；但現在連需要經驗判斷的職務，也開始被錄影存證，等著被複製貼上。換句話說，員工不再只是被要求把事情做好，更在不知不覺間，把自己變成了訓練資料。聽起來很殘酷，但這正是許多上班族開始擔心的事：我是在教ＡＩ幫忙工作，還是在教ＡＩ取代我？

基本上，ＡＩ取代工作，不太會像電影演的，某天機器人突然走進辦公室，把整個部門趕出去。更可能的方式，是把一個職位拆成十件事，再一件件取代。例如寫報告、回覆客服、排會議、寫程式，只要規則明確、資料充足，都可能逐漸交給ＡＩ。

所以ＡＩ最先取代的不是人，而是工作中的「任務」。但問題是，如果一個人的十項任務，有七項ＡＩ都會做，老闆自然會問，原來十個人的部門，還需要這麼多人嗎？這也是為什麼ＡＩ帶來的第一波衝擊，主要在於凍結招募、縮編行政與幕僚人力，再讓留下來的人帶著一群AI Agent工作。

過去我們習慣用「不可取代性」來自我安慰，覺得只要經驗多、年資夠，位置就穩。但ＡＩ時代的殘酷在於，它不挑資淺資深，只挑可被模式化的工作內容。如果你每天做的事情，寫成ＳＯＰ就能複製，那不論你做了五年還是十五年，都可能是下一個被萃取的對象。

反過來說，真正能留下來的人，往往是那些工作內容難以寫成劇本的人。需要臨場判斷、說服人心、承擔責任、在曖昧不明中作決策的人。這也解釋了為什麼近年來軟實力重新被重視，就是因為它是ＡＩ目前最難模仿的部分。

因此，對於現在還是員工的你，有以下幾點建議：一、盤點每天的工作，誠實問：「這件事，如果寫成劇本，ＡＩ學得會嗎？」學得會的，就該主動提升，去做ＡＩ學不會的事。二、積極投資在ＡＩ學不會的能力上：跨領域整合、複雜情境的判斷、人與人之間的信任建立，這些才是未來的護城河。三、別把ＡＩ當敵人，要把它當練功的陪練員。愈早學會指揮ＡＩ做事，就愈不會淪為被ＡＩ指揮、被ＡＩ「蒸餾」的那個人。

總而言之，ＡＩ時代，企業最怕找不到「人才」；員工最怕的，則是自己變成「耗才」—能力被耗盡、知識被抽乾，最後像耗材一樣被替換。因此，身為一個組織中的成員，不只要證明「我會做這件事」，還要讓公司知道，即使有了ＡＩ，我仍可讓更多事情做得更好！（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）

矽谷 職場 老闆

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