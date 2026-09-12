聽新聞
0:00 / 0:00

郭瓊瑩／廟前榕樹下依然是社區客廳

聯合報／ 郭瓊瑩
鄉間的大榕樹下，是公開而友善的「社區客廳」。郭瓊瑩／攝影
鄉間的大榕樹下，是公開而友善的「社區客廳」。郭瓊瑩／攝影

近日政府的社宅興建政策大轉彎，引起民間相關學者專家及NGOs強烈批評。若經常出入雙北、桃竹、台中等地，可看到許多社宅的開發建設已漸成型，惟相信不同地域的居民，對「居住」條件與可負擔力的標準，其實截然不同。

今天政府最覺得驕傲的，是台灣的ＧＤＰ居全球第廿二、人均ＧＤＰ為亞洲第二，但仍僅新加坡的五分之二。雖然醫療在全球名列前茅，台灣在「世界幸福報告」卻僅位居第廿六名，遠落後於北歐；被拉下的幾項因素，包括房價可負擔力、退休制度的永續性保證、育兒的社會支持度等項目，僅排名四十五。說明了人均ＧＤＰ高，人民並不當然有高幸福感。

再看一個國家社會福祉、文化、藝術、休閒、生活的豐富度，尤以近十多年來，台灣各縣市力拚興建各種具規模的文化、藝術、體育與複合型場館。經ＯＥＣＤ綜合調查，台灣在這方面的硬體建設排名亞洲前四名；但就生活文化而言，包含閱讀、音樂、藝文參與、旅遊休閒時間的支配等，卻僅位居全球先進國家第二梯隊前段，與北歐、法、德、荷等第一梯隊仍差一大截。

原因為何？即使有豐沛的硬體設施建設，卻不能代表國人藝文休閒生活的水平，甚而得以成為生活日常。此不免源於城鄉差距、勞動文化及社會結構不同；或因工時長，多數人可自由支配的時間偏少。近年休閒需求雖較以往提高，但相較於可及性與環境適宜的普及性，不同地理區位的城鄉亦有所差異。

台北得天獨厚，藝文展演、大型運動場館多，可及性高；相較之下，中南部及偏鄉離島，反而有豐富的地方文化，和山林、溪海等自然休閒空間得以親近。此亦說明，地方行政首長在作相關硬體設施的建設決策時，應有客觀市場分析與財務營運之可行性評估，而非一窩蜂追求「地標型」的大建設作政績。中小型城鄉、偏鄉地區，需要多樣性、高可及性的中小型圖書館與相關藝文設施，利於普及、深入社區，進而促進跨族群的文化平權並持續經營，得以全面扎根於庶民生活中。

近年來少子化、高齡化、小家庭化交織的Ｍ型社會愈趨明顯，許多國家的福祉施政也開始調適轉型。以亞洲人口密度最高、生活空間最局促的香港而言，過去一直被視為功利與資本掛帥的商業化社會。「世界是平的」翻轉了思維，近年也啟動了以「地方為本」的友善宜居治理方針，由重視空間設施等硬體建設，轉型為重塑社會關係與鄰里網路等軟體建設。

落實跨代共融和全齡共享的公共空間、完善十五分鐘社區生活圈、突破高房價與小居住空間的限制，由公家營造步行可及而友善的「城市共享空間」、「社區客廳」、「街區開放式藝廊」，培力「關係隊」以串聯鄰里網路，彌補昔日以硬體門面工程為主的治理策略。

台灣人均ＧＤＰ如今已近四萬美元，褪去光鮮富庶的表象，當我們走入鄉間、郊區乃至老舊城區，易見在小宮廟的前庭、前廊，或榕樹下成群聊天的老人們，依然得以在非制式化的「日照」模式下，尋得自在而友善的生活溫度與尊嚴，這種「社區客廳」值得保存與擦亮。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）

即使在都會區，大樹下的空間也具有「公共客廳」功能。郭瓊瑩／攝影
即使在都會區，大樹下的空間也具有「公共客廳」功能。郭瓊瑩／攝影

客廳 社宅 雙北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

人口探底／高房價真是「最強避孕藥」？催生補貼被高房價物價抵銷

影／大園體育園區動土 張善政：7.69億元打造全民運動新場域

房子想住新一點？天龍國最難 「這縣市」最幸福、近4成是20年內新屋

學者：年輕人婚育決策 高房價影響大

相關新聞

聯合報社論／民進黨步步進逼，國民黨卻還在自亂陣腳

地方選舉剩不到八十天，國民黨選情遭遇多股亂流。彰化、新竹兩縣提名鬧家變，竹北市長提名則引爆藍白衝突；而目前藍營執政的嘉義市和宜蘭，也在藍白合下出現鬆動跡象。「竹北效應」是否外溢，不容樂觀。反觀民進黨靠著執政優勢和司法工具步步進逼，包括出動國家機器圍攻台北市長蔣萬安，行政院更追加六千多億預算要和在野黨在立院對決，情勢相當險峻。

聯合報黑白集／誰真的在乎少子化？

對於少子化，大家恐怕早都心涼了。內政部每月仍行禮如儀地公布數字，八月新生兒是七四九二人。你若不曉得這數字是什麼意思，簡單地說，比起十年前，每月出生數直接減少一萬人。

經濟日報社論／金融公公併 要綜效更要公共價值

市場高度關注國票金與彰銀的「公公併」，已從市場傳聞進入評估階段。彰銀8月25日宣布啟動策略合作、投資及整併的前期評估並公開遴選財務顧問，國票金也已授權尋找財務顧問，建立策略合作、投資或整併的評估機制。此時最重要的，不是急著回答「誰併誰」，而是先回答「為什麼要併、併了能帶來什麼」。

自創「不副署權」…賴卓搞雙標 赤裸裸獨裁

行政院昨天副署立法院三讀通過的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」（以下簡稱無人機條例），行政院長卓榮泰表示，立法院通過無人機條例出現「政院要Ａ、立院給Ｂ」，但基於國防與產業不能等，政院衡量法案內容後，認為其並未違憲，在法定期限內副署，並呼籲立法院盡速審查後續相關五百五十九億元追加預算。

「懼中」心理 容不下一杯瑞幸

中國大陸市占率第一的「瑞幸咖啡」有意進軍台灣，尚未開賣便引發爭議，經濟部否決代理進口申請、要求遵循陸資來台的程序。有人擔心陸資透過代理繞過審查、個資回流中國，也有人質疑低價補貼模式將衝擊本土業者；另一方反問，台灣已有星巴克、路易莎、85℃與便利商店競爭，為何容不下瑞幸？

郭瓊瑩／廟前榕樹下依然是社區客廳

近日政府的社宅興建政策大轉彎，引起民間相關學者專家及NGOs強烈批評。若經常出入雙北、桃竹、台中等地，可看到許多社宅的開發建設已漸成型，惟相信不同地域的居民，對「居住」條件與可負擔力的標準，其實截然不同。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。