郭瓊瑩／廟前榕樹下依然是社區客廳

近日政府的社宅興建政策大轉彎，引起民間相關學者專家及NGOs強烈批評。若經常出入雙北、桃竹、台中等地，可看到許多社宅的開發建設已漸成型，惟相信不同地域的居民，對「居住」條件與可負擔力的標準，其實截然不同。

今天政府最覺得驕傲的，是台灣的ＧＤＰ居全球第廿二、人均ＧＤＰ為亞洲第二，但仍僅新加坡的五分之二。雖然醫療在全球名列前茅，台灣在「世界幸福報告」卻僅位居第廿六名，遠落後於北歐；被拉下的幾項因素，包括房價可負擔力、退休制度的永續性保證、育兒的社會支持度等項目，僅排名四十五。說明了人均ＧＤＰ高，人民並不當然有高幸福感。

再看一個國家社會福祉、文化、藝術、休閒、生活的豐富度，尤以近十多年來，台灣各縣市力拚興建各種具規模的文化、藝術、體育與複合型場館。經ＯＥＣＤ綜合調查，台灣在這方面的硬體建設排名亞洲前四名；但就生活文化而言，包含閱讀、音樂、藝文參與、旅遊休閒時間的支配等，卻僅位居全球先進國家第二梯隊前段，與北歐、法、德、荷等第一梯隊仍差一大截。

原因為何？即使有豐沛的硬體設施建設，卻不能代表國人藝文休閒生活的水平，甚而得以成為生活日常。此不免源於城鄉差距、勞動文化及社會結構不同；或因工時長，多數人可自由支配的時間偏少。近年休閒需求雖較以往提高，但相較於可及性與環境適宜的普及性，不同地理區位的城鄉亦有所差異。

台北得天獨厚，藝文展演、大型運動場館多，可及性高；相較之下，中南部及偏鄉離島，反而有豐富的地方文化，和山林、溪海等自然休閒空間得以親近。此亦說明，地方行政首長在作相關硬體設施的建設決策時，應有客觀市場分析與財務營運之可行性評估，而非一窩蜂追求「地標型」的大建設作政績。中小型城鄉、偏鄉地區，需要多樣性、高可及性的中小型圖書館與相關藝文設施，利於普及、深入社區，進而促進跨族群的文化平權並持續經營，得以全面扎根於庶民生活中。

近年來少子化、高齡化、小家庭化交織的Ｍ型社會愈趨明顯，許多國家的福祉施政也開始調適轉型。以亞洲人口密度最高、生活空間最局促的香港而言，過去一直被視為功利與資本掛帥的商業化社會。「世界是平的」翻轉了思維，近年也啟動了以「地方為本」的友善宜居治理方針，由重視空間設施等硬體建設，轉型為重塑社會關係與鄰里網路等軟體建設。

落實跨代共融和全齡共享的公共空間、完善十五分鐘社區生活圈、突破高房價與小居住空間的限制，由公家營造步行可及而友善的「城市共享空間」、「社區客廳」、「街區開放式藝廊」，培力「關係隊」以串聯鄰里網路，彌補昔日以硬體門面工程為主的治理策略。

台灣人均ＧＤＰ如今已近四萬美元，褪去光鮮富庶的表象，當我們走入鄉間、郊區乃至老舊城區，易見在小宮廟的前庭、前廊，或榕樹下成群聊天的老人們，依然得以在非制式化的「日照」模式下，尋得自在而友善的生活溫度與尊嚴，這種「社區客廳」值得保存與擦亮。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）