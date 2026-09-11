名家縱論／死亡只是一個選項？

美國作家庫茲威爾預言：「只要能健康的再活三五年，你可能就永遠不會死了！」這句話聽來匪夷所思，是真的嗎？

庫茲威爾根據突飛猛進的ＡＩ發展趨勢，斷言在二○三○年，ＡＩ徹底了解人體基因如何操控生老病死，這些人類生命原代碼，決定了你何時會得癌症、何時身體開始老去。生物技術、奈米技術和ＡＩ緊密結合，不久人類可以達成延長生命的速度，超越自然衰老的速度。「奈米醫療」將體積微小的奈米機器人置入血管，它在體內不斷循環監控，及時把所有疾病都治好，並阻止衰老。然後，一百二十歲以上的長者在街頭巷尾跑來跑去，成為社會常態。今後人類必須面對的「死亡」，僅僅是大家的一個選項而已？秦始皇渴求的長生不老仙丹終於出現了，而且幾年後便唾手可得？

庫茲威爾畢業自麻省理工學院，是光學字符識別、語音合成等技術的先驅者。他擁有多項重要的科技發明，入選美國國家發明家名人堂，如今於Google擔任人工智慧領域重要研究人物。庫茲威爾的預言頗多，比較有名的是：多年前他預言電腦在一九九八年前會打敗人類國際象棋冠軍，果然ＩＢＭ「深藍」超級電腦，在一九九七年贏了世界象棋冠軍卡斯帕羅夫。

一九九九年庫茲威爾預言：ＡＩ將在二○二九年通過圖靈測試，達到人類智能水準。一九五○年電腦鼻祖圖靈提出對ＡＩ的測試：人類評判員通過文字同時與ＡＩ和真人進行對話，評判員若不能分辨誰是誰的話，此ＡＩ算是測試及格。如今的ChatＧＰＴ、Gemini、DeepSeek、Claude等，不僅順利通過並超越此測試，而且攀登到更高的水平了。

老庫茲自稱：「我的預言準確率高達百分之八十六。」但有獨立研究評估，其準確率僅約四成。庫茲威爾並非現代劉伯溫，上下五百年的天下事均瞭若指掌。他是一位熟知現代尖端科研現狀、確切掌握發展趨勢的聰明人，常發表具前瞻性的大膽預測；所言也皆有所本，不可信其無。

未來的人類真可以杜絕病症、遏止衰老，甚至有人「橫豎死不了」？再加上少子化現象日益嚴重，不用多久，世上老人的數量將遠遠超過年輕人，即便有大量機器人去幹粗重及各式各樣的工作，但青春男女成為罕見的少數，一個暮氣沉沉、「貪生怕死」的社會，會是什麼景象，還能運作自如嗎？

生老病死是亙古不變的宇宙規律，人類拒絕死亡的妄念，古今中外不變如一。諺語云「好死不如賴活」，賴著活下去所為何來？凱撒大帝有名言：「我來了，我看見，我征服。」遵奉這套西方價值觀的人不少，活著就是要去征服；自訂規則來個所謂的公平競爭、武力燒殺掠奪、仗著經濟優勢威脅、制裁、詐騙、收割，無所不用其極地摧毀對手、稱王稱霸。然而征服、霸業、冠軍等，終將隨著時間的消逝，垂垂老去，甚至孤苦一人、人人唾棄，抱著虛幻的光環，孑然而去了無痕！

地球另一端有不同的觀點：平等對待、和睦相處、共存共榮、貢獻一己之長、無愧於心，瀟灑泰然、遨遊世間，然後「行到水窮處，坐看雲起時」。（作者為電影導演）