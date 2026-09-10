李英明／物通膨：AI正在消費人

馬斯克最近曾提及，隨著ＡＩ不斷提升生產力，產生巨量的產品，貨幣角色和功能將隨之改變。這觸及了人和物品關係的核心：消費型態改變的問題。

哲學家布迪厄在《消費社會》中，強調資本主義社會早已成為消費社會，消費取代生產成為資本主義社會的主導力量，在消費社會中，人不是在消費物，而是在消費符號，因為人會通過語言符碼將物轉換為身分地位氣質品味等一系列的符號。

若順著布迪厄的觀點來看，資本主義社會不只是消費社會，更成為「符號通膨」的社會。隨著ＡＩ驅動生產力大爆發，產生巨量物品或商品時，資本主義社會不只繼續成為消費社會，還成為「物通膨」的社會；在ＡＩ驅動下，更加速符號通膨的廣度和深度，進入了「極致符號通膨」的社會，語言符碼幾乎都由ＡＩ提供，人幾乎只能在ＡＩ所提供鋪陳的語言符碼的系統中，照表操課或進行排列組合；而且，所有物品商品在ＡＩ提供的語言符碼系統中流轉，其內涵和意義由ＡＩ賦予，從而才會進入人的視界。

也就是說，ＡＩ成為消費的母體和載體，抽離ＡＩ人有可能茫然不知如何消費。表面上看，好像人通過ＡＩ來消費，但實際上是ＡＩ導引甚至促使人去消費，就是ＡＩ通過人來實現消費。

過去是人生產了物品商品，然後通過將物品商品符號化的過程中，去消費物品；而現在ＡＩ一方面以幾何級數的速度產生巨量物品，一方面再以幾何級數的速度產生巨量語言符碼，去消費物品；人從消費主體轉為消費的協作者、配合者或代理者，甚至是被ＡＩ消費的對象，在所謂消費中，其實已被ＡＩ或ＡＩ提供的語言符碼所淹沒。在這種狀況下，不得不再呼應前面所述，人到底是在消費什麼？消費途徑是什麼？

當ＡＩ同時大量生產物與轉譯物的符號，人的消費行為會從物質滿足或階級身分品味識別，轉化為更深層的符號代償，消費被企畫好的存在感，人不再自行定義物品商品的符碼價值意義，而是消費ＡＩ演算法精算後推播給你的生活風格、審美標準與情感體驗，人所消費的不是單一物品，而是ＡＩ系統釋放出的一整套「符號組合包」與選擇權。

在符號極致充斥的環境下，消費變成消除焦慮的手段，人透過點擊與確認來消費ＡＩ鋪陳好的注意力途徑；由於ＡＩ以幾何級數生成語言符碼影像，符號已不再指涉真實的物，而是指涉另一個ＡＩ生成的符號；人最終消費的是去脈絡化、去真實感的ＡＩ符號幻影。

消費不再發生於實體店面或傳統電商，而是發生在人類與ＡＩ互動的介面本身，互動的過程即是符號轉移與消費的實現。ＡＩ替人自動下單、預約和訂閱，人僅提供身分認證與支付權限，消費路徑完全去人化，人僅扮演流轉環節中的最後一道授權開關。而且，巨量的ＡＩ符號會導致符號的貶值，當一切物品都被完美的包裝、被演算法賦意時，意義本身便失去了重量，過去常聽人說，我消費故我存在，現在可能變成我消費故我不存在，愈消費愈焦慮空虛，愈不知道自己是誰？

面對ＡＩ符號通膨與主體代理化的危機，人還有可能從符號的被動接受者轉變為真實體驗的重構者，主動擁抱未經演算法篩選的真實消費感，以及不讓ＡＩ完全代替自己進行價值判斷與審美選擇嗎？

（作者為中原大學校長）