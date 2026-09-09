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李家同／希望教育部長重視基礎科學

聯合報／ 李家同

對於一○八課綱減少了必修課程，我始終感到憂心。必修課程中包含了物理、化學數學、生物等基礎科學科目。國人都希望我們的經濟好；經濟要發展好，我們的工業、科技業必須更上一層樓，亦即產品要愈來愈有價值，但深具附加價值的工業產品，往往植基於物理、化學等基礎科學之上、而不斷往高深處研發。

我們發展半導體產業，希望半導體製程中需要的設備，最終都能國產化。半導體製程中需要的設備大多非常昂貴，這些價值連城的設備之所以非常有競爭力，乃是因為設備的設計和製造牽涉相當高深的科學。以艾司摩爾的曝光機而言，其中牽涉到的電磁學相當複雜；若我們買了一台艾司摩爾的設備，他們會問我方廠商此設備要裝在何處，因為他們需要知道安裝地點的磁場，因此可見艾司摩爾的科研造詣。

半導體製程設備中，有一種叫作離子布植器的設備；要設計這種設備，必須徹底了解磁場。先進國家已經發展了極為精密的、和磁場與離子有關的模擬軟體。這種軟體相當有用，要製作這種有關磁場的模擬軟體，工程師必須熟稔電磁學。

半導體設計也需要諸多模擬軟體，這些模擬軟體只有先進國家才會製作，他們之所以能製作這種相當精密的模擬軟體，端賴專精電子學的工程師們。此外，無線通訊設備需要非常精密的天線，設計天線也需要模擬軟體，而這些軟體都建築在物理知識上。

半導體的製造過程中需要使用一些特用化學品，這些特用化學品的製造技術，一直被一些先進國家的化學公司掌握。這些化學公司勢必雇用了相當多專精於化學的工程師，不斷投入產品研發與測試，否則無法掌握這麼多特用化學品的專利技術。

台灣的工具機產業能做出精密的產品、舉世業界聞名，工程師除需精通力學，還要特別具備數學能力；我們要做出非常耐用的工具機，又牽涉到材料科學，材料科學也同樣根基於基礎學問之上。所以我希望教育部長能重視基礎科學，並強調基礎科學的重要。大學生畢業到業界工作，往往會覺得自己對工業知識的了解十分不足；就目前國內的科學教育規畫而言，這是不可避免的。

近年來業界技術發展迅速，大學在有限的時間內，雖不能傳授很多的細節，但若能使大學生具備一定的基礎科學程度，學生畢業後投身業界「從做中學」，仍能使自己在職場上有好的表現。反之，若學生在大學四年裡只學到一些表面功夫，將來進入業界也難有出色的表現。

歸根結柢，希望教育部長能重視基礎科學、公開宣示基礎科學的重要性。大學生們的天資不盡相同，但大學的理工學院有責任使他們有好的科學基礎。我國尤其需要精於物理、化學等基礎科學的工程師；有了這些人才，台灣的工業與科技業才可更上一層樓。

化學 半導體 數學

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