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杜紫宸／四十億年前 生命之源選擇了碳

聯合報／ 杜紫宸／工研院前產業經濟與趨勢研究中心主任

若是將地球四十六億年的歷史濃縮成一天，人類直到最後不足一分鐘才登場，文明更只是最後數秒綻放的一抹光芒，而人工智慧，則誕生於這一天將盡前的最後一瞬。

約四十億年前，「生命的起源」在無數次化學反應中選擇了碳，而沒有選擇矽。碳擁有四個化學鍵，足以構築穩定而繁複的有機分子，成為生命誕生的基石；矽雖與碳性質相近，卻難以形成同樣精巧的結構，氧化後多為固態，自然界至今仍未孕育出真正的矽基生命。至少直到今天，生命依然屬於碳的世界。

歷經四十億年的漫長演化，生命不僅延續，更孕育出思維。從單細胞生物到人類，大腦逐步演化為高度複雜的資訊處理系統。大約八百六十億個神經元交織成網，兼具記憶與運算，使人類得以學習、適應、創造，進而建構文明，也塑造價值。

直到二十世紀，人類才開始主動設計另一種思維系統。從電晶體、積體電路，到ＧＰＵ與大型語言模型，一套建立於矽晶片上的運算體系逐漸成形，這是人類第一次創造出不經生物演化，而完全由工程設計孕生的思維形式。

今日的ＡＩ雖非生命，卻已能理解語言、分析資訊、撰寫程式、輔助決策。於是，人類文明第一次同時擁有兩種思維來源：一種來自生命演化，一種源於工程創造。兩者真正的差異，不是材料，而在形成方式。人類思維源自演化，蘊含情感、直覺與價值判斷；人工智慧則依循資料與運算，以統計與機率進行分析。因此，人類擅長確立價值與願景，ＡＩ擅長高速運算與模式辨識。

工業革命延伸了肌肉，資訊革命放大了計算能力，而ＡＩ革命則進一步強化知識處理與推理能力，人類自此擁有了一位前所未有的思維夥伴。

隨之而來的，是思維能力的普及。過去，文明受限於少數人的知識與判斷；未來，知識與推理將唾手可得。稀缺的反而是提出問題、建立價值、凝聚信任及善用工具的能力；文明競爭的核心，也將由「擁有能力」轉向「運用能力」。

未來，企業將同時管理人類與ＡＩ兩種成員，各行各業都將與ＡＩ協作，完成過去仰賴大量人力的工作；人類的角色，將由執行者轉向目標制定、價值判斷及最終責任承擔。這意味著，人類文明正邁入全新階段。過去五千年，人類始終只有一種思維形式；未來，則將迎來「碳基智慧」與「矽基智慧」共存共創的新時代。這不是單純取代，也是嶄新的分工；計算與重複交給ＡＩ，價值與方向仍由人類掌舵。人類沒有退場，反而得以專注於唯有人類才能肩負的使命。

如果說四十億年前，生命完成了從無機到有機的跨越；那麼今天，人類正站在第二次跨越的門檻。這一次，並非新生命取代舊生命，而是生命與自己創造的智慧系統攜手塑造下一個文明。

四十億年前，生命選擇了碳；四十億年後，人類鍛造了矽。前者孕育思維，後者放大思維；前者讓文明誕生，後者讓文明突破邊界。自此，地球第一次同時擁有兩種思維之源。文明能走多遠，仍取決於人類能否以智慧駕馭「智慧」、以價值引領科技，讓碳基與矽基攜手翻開下一頁文明史。

工程 化學

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