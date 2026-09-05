趙坤茂／海外自駕遊 天涯無線牽

趁暑假走訪世界各地之便，分別在韓國、澳洲、美國等地租車旅行，盡情享用資通訊科技為自駕帶來的安全便利，並能輕鬆靠著雲端導航穿行異鄉的大街小巷。

近年來，資通訊科技翻轉了海外租車的傳統模式，讓繁瑣的異國自駕變得空前簡單。旅客不僅可在線上評估比價後預訂最合宜的車款與方案，甚至還可利用數位簽章與藍牙鑰匙，直接在租車處自助取車；而在行動通訊網路、車載系統、即時雲端導航的護持下，往年外國旅客常見的語言障礙與迷路焦慮更是一掃而空，讓每一次出遊都能精準掌握路線，在地享受舒暢自在的行車體驗。

除便利性外，無遠弗屆的資通訊網路「千里天涯無線牽」，更是海外自駕時不可或缺的安全後盾。從配備物聯網定位的車聯網系統、遭遇突發狀況時的即時線上客服，到自動觸發的緊急救援呼叫，科技已如同無形的安全帶一般，守護著每位用路人。由於系統即時追蹤車子的衛星定位，還車時只需將車子開到還車處便可離去，服務人員稍後再以電子郵件寄發帳單。

儘管如今租車已相當便捷，但臨櫃取車時仍必須留意可能讓荷包失血的隱形陷阱。尤其近年來在績效要求下，服務人員往往利用旅客人生地不熟的焦慮，編織各種不合理推銷套路，誘導大家加購諸多額外項目。凡此種種，都讓旅人不知不覺就為這些非必要的昂貴項目簽字埋單。

例如看似便利，但實則極不划算的預付燃油服務；或者以「拖吊費很貴」的話術推銷，試圖賣給你「尊榮緊急道路救援服務」。其實，訂單本身通常就已包含基本道路救援，只要是車子本身的機械故障，例如變速箱卡死、引擎故障、大燈非人為損壞等，租車公司都有義務幫你免費拖吊並提供代步車，你一毛錢都不用付。

其中最難防的，莫過於租車公司巧立名目的「過路費全包方案」（Toll Packages）。櫃檯人員常會威脅「若不每天花費十多美元租用其專屬電子標籤，通過收費道路時將面臨高額處理費或天價罰款」；然而實際情況是，這類套餐的日租金往往遠超實際過路費，甚至連你沒上收費公路的日子也照樣計費。

例如筆者這幾次租車中，每次上路都運用導航系統「避開收費路段」的輔助，其中僅有一天使用收費道路；倘若每天租用「電子標籤」，豈不當了冤大頭？

這是愚蠢的時代、也是智慧的時代。海外自駕時，若能善用現代車輛標配的「自動跟車系統」（ＡＣＣ，主動式定速巡航），並適時留意安全措施，必能大幅減輕長途駕駛的疲勞。例如當筆者從安吉利斯港開往奎納爾特湖時，就在「一○一經典公路」的海岸與雨林路段開啟ＡＣＣ，順著速限拉開安全車距，那份免去頻繁踩踏油門的從容，確實無比輕鬆自在。

孰料就在遨遊天際的當下，收音機竟播出傳奇創作歌手桃莉．巴頓驟然離世的不幸消息，令人相當震驚與惋惜。Dolly, I Will Always Love You !

如今在資通訊科技的輔助下，無論天涯或海角，自駕其實很簡單；不外乎控好油門與煞車、握穩方向盤、看清路況，並在出狀況時懂得修正。試問海海人生，又何嘗不是如此呢？（作者為台大資工系教授）