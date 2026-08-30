郭瓊瑩／建構海洋國土大藍圖

台灣的國家公園設立始於日殖時期，一九三七年的大屯、次高太魯閣、新高阿里山等三座「國立公園」，後因太平洋戰爭爆發而停止運作。直至一九八二年，在國際趨勢影響下，內政部營建署陸續推動設置十處國家公園。雖謂「國家」公園，其行政位階卻僅是三級單位，迄二○二三年始升級為「國家公園署」，並拓充職權範圍，轄管國家公園、自然公園、都會公園、濕地、海岸等。

我們雖自稱為「海洋國家」，但與海洋空間相關的生活體驗，鮮少存在於國人心靈地圖中，因此國家公園體制的升級，的確開了一道新曙光。

澎湖南方四島有豐富的漁業資源、海洋生物多樣性及獨特的地質景觀。郭瓊瑩／攝影 非報系

澎湖「南方四島」、東沙島納入「海洋國家公園」體系，國人始得深入親近以海洋為主體的國家公園自然環境，有系統地拓展海洋生態系認知，並認識台灣在世界地理位置中的生態、文化、歷史，乃至國家海洋資源和國土戰略安全。

行政治理上南方四島係轄屬澎湖縣，納入國家公園系統後，透過產、官、學、民努力合作及跨國學術研究，在跳島旅行中，可親身感受到海洋離島生活的限制與風險，同時也見證了非常特殊的玄武岩、珊瑚礁、海草床等海洋棲地景觀；無人島上的候鳥棲息、海洋的生物生態和漁業資源，以及曾是串聯大陸與台灣移民路徑的各離島聚落群。包括為克服風砂的菜宅地景，還有台澎與廈門間最早的燈塔設置。

東吉嶼曾被稱為「小上海」，島上仍留有昔時之洋樓，見證了離島在文化地理上之特殊價值。郭瓊瑩／攝影 非報系

其中，東吉嶼早於清末即是廈門到台南間重要漁獲及生活用品的貿易中繼站，島上有傳統閩南合院，也有西式洋樓，人口曾達三千多人，被譽為「小上海」。而今因交通與經濟因素，戶籍人口只剩三百餘人。東嶼坪遺留下的菜宅梯田地景，宛若迷你型的馬丘比丘，深具文化景觀獨特性。

換言之，在國家投入了研究、保育、環境、觀光等資源後，南方四島更凸顯了其在台灣海峽南側航路要道的關鍵角色，不但是重要的漁業經濟區，亦為海洋生態、地質景觀及移民文化研究重心，以及海洋氣候變遷研究與實驗的國際前哨站。

往巴士海峽、東太平洋方向，即可串聯東沙群島與太平島；往南可連結恆春半島、小琉球，儼然成為台灣海峽南緣之門戶與治理節點。若再把「陸域」的空間框架打開，自西可串聯金門、馬祖列島，向東可串聯龜山島、基隆嶼，進而往彭佳嶼等「北方三島」；與東海、琉球群島，廣及西太平洋航路，可建構海洋保育、共同守護海洋資源的重要前哨。

邁向2030 30X30（蒙特婁全球生物多樣性框架），台灣的國家公園機制得以更完善建構陸域、內陸、水域、沿海與海洋區域保護區系統。郭瓊瑩／攝影 非報系

邁向二○三○ 30X30全球生物多樣性保護標竿，不應只把「北方三島」視為台灣海疆的北部邊陲，而要當做台灣走向東海與西太平洋的海洋門戶。

惟因台灣海域周邊之地理環境複雜，與中國大陸、日本部分島嶼及菲律賓間的ＥＥＺ有所重疊；若再前瞻國家公園系統海域與陸域的完整性、納入「北方三島」，則「南北離島+東西跳島」海域得以串聯。此地緣特色，實具國際海洋研究合作平台之角色。

假若海域周邊鄰國與「海洋台灣」的發展，能拋開軍事與政治前提，以最低環境足跡和最高永續治理為機制，來實踐新的海洋國土計畫，則這幅以海洋生態保育為核心，串聯國際航路文化節點、推動離島聚落保護的國際合作新框架，或可超越陸域台灣、建構出一幅促進和平的海洋國土戰略藍圖。（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）