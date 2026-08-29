李家同／對培養諾獎得主政策的疑問

最近教育部非常認真地宣布了一些措施，希望我國能在卅年內產生三位諾貝爾獎得主。教育部決定在四所頂尖大學成立「台灣高等研究學院」及「台灣科學實驗高級中等學校」。但我對教育部的辦法有一些疑問。

首先，教育部所頒布的一○八課綱中，減少了物理、化學、數學等等基礎科學的授課時數，似乎表示這些基礎科學並不重要；為何忽然之間，教育部又強調這些基礎科學，難道是認為只有菁英分子才應多加強基礎科學，這不是互相矛盾嗎？

其次，諾貝爾獎並沒有地球物理這個項目，不知教育部既要「對準諾貝爾獎」，為何需要培養地球物理人才？

第三，「台灣高等研究學院」設在四所大學裡；以物理為例，假設一位學生考上了清大的「台灣高等研究學院」的物理系，但清大原本就有物理系，且物理系的教授也都很認真教學，那麼新學院的物理系會由另一批教授來教嗎？若無新的教授，那就等於是清大物理系多收了一些學生。

再者，教育部要設立「台灣科學實驗高級中等學校」，這亦使人感到困惑，因為建中、一女中、台中一中等第一志願高中，都有專門班級培養對基礎科學有興趣的學生，例如依特殊教育法設置的「數理資優班」，和依實驗教育法設置的「科學班」。現在教育部要另起爐灶，新的實驗學校可以招募到比建中、一女中等第一志願高中更好的基礎科學教師嗎？

第五，這批學生是國家揀選的，國家選他們是希望他們能夠堅守崗位、將來繼續研究科學，希望他們能夠在世界科學界為台灣增光。但這些學生面臨的問題是，畢業之後有無繼續從事純科學研究的工作機會？目前，因為少子化的原因，大學教授的名額不多，中研院和國家衛生研究院也沒有聽說要大量增加研究員，所以我們可以想見，這些頂尖的學生畢業後可能會被業界搶去。

第六，諾貝爾獎是可遇而不可求的，諾貝爾獎得主不是栽培出來的，而是在基礎學問上相當扎實、有好的研究環境，也極為聰明。政府應該檢討的是，我國有沒有給那些想做基礎研究的人營造好的研究環境，包含高薪和足夠的研究經費；諾貝爾獎得主幾乎都是在非常好的研究環境中工作的。

我尤其擔心的是，「台灣高等研究學院」設在大學之內，極可能造成許多行政上的困擾，包含經費的分配等等。最近有一則來自大陸的新聞，大陸一直有知名教授在培養特殊的數學天才，希望他們在數學上有傑出表現，但二十年來這個希望落空了；反觀北京的清華大學數學系，卻有二位學生得到了費爾茲獎。

相信大家都知道揠苗助長不是好辦法，教育部實在應好好思考「台灣高等研究學院」與「台灣科學實驗高級中等學校」政策的規畫。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）